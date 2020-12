Courez, sautez et frayez-vous un chemin à travers les pièges pour collecter tous les œufs!

Pouvez-vous survivre aux pièges et sauver votre espèce?



Duck Souls + est un jeu de plateforme d'action rapide dont le héros est un petit canard incroyablement compétent pour dasher et pour seule mission : trouver tous les œufs pour sauver son espèce. Duck Souls + se déroule dans un monde fantastique mignon et mortel, où de nombreux pièges vous feront perdre des plumes tandis qu’il vous faut protéger votre œuf fragile. Courez, sautez et foncez dans un environnement coloré et traître pour sauver tout le monde et devenir un héros, si vous le pouvez.



Caractéristiques :

Jouez à 100 niveaux brutaux remplis de pièges mortels

Sautez par-dessus les pics, escaladez les murs et évitez la mort

Défiez vos compétences en jeu de plateforme avec une difficulté hardcore

Survivez à plus de 20 types différents de pièges mortels

Collectionnez 20 chapeaux différents et personnalisez votre canard

Red Art Game dévoile son dernier jeu en boite pour l'année 2020. Après une année riche en sortie, Red Art Game se prépare pour un année 2021 de folie.En attendant, le dernier jeu du distributeur sera Duck Souls.Comme d'habitude avec Red Art Game, le jeu est limitée à 999 exemplaires monde, toujours au prix de 19.99€.Les précommandes ouvrent le jeudi 17 décembre à 17 heures (heure de Paris) pour le premier lot et à 11 heures (heure de Paris) pour le second lot sur