La PC Engine ou plutôt sa galaxie, a marqué d’une pierre blanche le monde du jeu vidéo. Son univers aurait pu, aurait dû changer la hiérarchie du jeu vidéo de la fin du XXè siècle… Sa genèse, celle de son alter-égo américaine, de la Turbografx-16, du CD-Rom2, de la SuperGrafx et de la PC-FX est l’une des plus passionnantes de la fin des années 1980, période pendant laquelle l’Empereur Nintendo pense encore être omnipotent. L’Anthologie PC Engine/Turbografx-16 & PC-FX rend superbement hommage à l’écosystème des consoles de NEC et d’Hudson Soft, ses créateurs.



Écrit par J’m Destroy et Renaud Lucot, l’Anthologie PC Engine/Turbografx-16 & PC-FX Gunhed Édition retrace sur plus de 400 pages cette épopée fantastique. Elle regroupe l’ensemble de la logithèque japonaise et américaine sur HuCard, CD-Rom en passant en revue le catalogue si particulier et riche de la PC-FX. Cette Anthologie retrace également la VÉRITABLE épopée française des machines de NEC.



Fidèle aux productions de Geeks-Line, cet ouvrage présente tous les accessoires et périphériques, les jeux rares et collectors, les produits dérivés atypiques, les titres développés et abandonnés, les homebrews et révèle la magie des System Cards qui ont assuré aux consoles de NEC une pérennité exceptionnelle. Cerise sur le gâteau, cette édition limitée et dédicacée comprend les jaquettes des plus de 800 titres édités dans un cahier « Box Art Collection » inédit.

CONTENU :



L’histoire de PC Engine et de la PC-FX

Une économie florissante

Aux origines : les premiers micros

Hudson Soft : une montée en puissance

Hudson Soft & Nintendo

Premiers Développements

Du côté de chez NEC

Nintendo contre-attaque

Les premiers jeux

PC Engine : un lancement réussi

La concurrence se rebiffe (un peu)

Opération CD-Rom

Destination USA

Une nouvelle concurrence (farouche)

Japon : trois nouvelles machines

La SuperGrafx

Une console de plus !

Le problème américain

Nouvelle décennie, nouvelle stratégie

PC-FX : Une révolution manquée

La PC Engine en France

La fin d’une aventure

La Galaxie PC Engine

Le Coin des Collectionneurs & Curiosités

Ils ne sont jamais sortis

La magie des System Cards

PC Engine : Opération Communication (Humor Network, Hudson Caravan & Presse Spécialisée)

Les homebrews

Box Arts Collection

strong>Les publicités à travers le monde

Le Hardware

Tous les accessoires

Les icônes de la PC Engine

La Laser Active et sa logithèque complète

Geek Line continue sa collection de livres sur les consoles de jeux vidéos et après des livres sur la Game Cube, Nintendo 64, Super Nintendo, NES et beaucoup d'autres, voici venir un livre sur le PC Engine