Just for Games annonce la sortie du jeu Bugsnax en boîte sur PS4 et PS5 pour 2021.Bugsnax c'est un jeu haut en couleur, avec des créatures mettant l'eau à la bouche, pour sauver les habitants de l'île de Snaktooth !Découvrez, chassez et capturez les 100 espèces différentes de Bugsnax en utilisant une variété d'engins et d'appâts !Explorez les divers biomes de l'île de Snaktooth pour retrouver et réunir les habitants de Snaxburg.Suivez chaque piste pour en savoir plus sur la bande de bras-cassés de Lizbert et les mystères de Snaktooth Island.Personnalisez vos nouveaux amis grâce aux Bugsnax pour leur donner d'innombrables nouveaux looks.Par Young Horses, les créateurs du très apprécié jeu indé Octodad Dadliest Catch !Comprend un guide de terrain miniature !Pour la version PS4, mise à niveau vers la version PS5 disponible.En plus de la version boîte, nous avons droit à une date provisoire le 31 Mars 2021.