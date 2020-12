Des milliards d'heures de jeux et 3800 jeux différents le mois dernier. C'est juste dingue !!! Des milliards d'heures de jeux et 3800 jeux différents le mois dernier. C'est juste dingue !!!

Plus d’1,6 million de mises à jour de jeux ont été installées sur Xbox Series X|S grâce au Smart Delivery.



40 % des joueuses et joueurs qui ont rejoint la famille Xbox pour la première fois jouent sur Xbox Series S.



L’Europe a connu des records de ventes avec un écoulement de consoles en un temps record en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, ce qui en fait l’un des marchés où les Xbox Series X|S se sont vendues le plus rapidement.



En novembre, les membres du Xbox Game Pass ont joué à leurs titres favoris, comme Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Rainbow Six: Siege, Tetris Effect Connected et Star Wars: Jedi Fallen Order via le EA Play, inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate.

XBOX dévoile de gros chiffres pour cette année 2020.Une année record, mais en même temps avece Game Pass de folie, XBOX tient la un argument pour les joueurs.