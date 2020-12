Red Art Game continue de proposer des jeux en boîtes pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Et aujourd'hui, nous avons droit à Suicide Guy Collection.Le jeu est déjà sorti sur énormément de supports comme la Switch, la PS4, la One, sous Linux, etc.Il existe même un Suicide Guy VR, mais il n'est pas disponible dans cette compilation.Le jeu se déroule dans les rêves incroyables et extraordinaires de son protagoniste. Que feriez-vous pour sauver ce que vous aimez le plus? Plongez-vous dans ses rêves étranges et aidez-le à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard.• 25 niveaux définis dans l'esprit de Suicide Guy• Jeu basé sur une histoire prenante• Niveaux basés sur la physique• Mouvements ultimes: être capable de ramasser des objets, de les lancer, d'activer des mécanismes et même de roter.• Créatures drôles à ennuyer• Véhicules à conduire• Une mission importante à accomplir• Objets de collection à trouverDans ce nouveau chapitre de Suicide Guy, vous serez confronté à des énigmes encore plus insensées, générées par les rêves surréalistes du personnage. Vous rencontrerez le plus étrange des êtres vivants en allant de plus en plus profondément dans son subconscient. Cette fois, pour le réveiller, vous aurez besoin de toutes vos compétences.Caractéristiques:• 3 à 4 heures de jeu pur dans le subconscient de Suicide Guy• Une toute nouvelle histoire avec un rebondissement inattendu• Niveaux basés sur la physique• Mouvements ultimes: capable de ramasser des objets, de les lancer, d'activer des mécanismes et même de roter.• Créatures drôles à ennuyer• Véhicules à conduire• Nouveaux objets de collection à trouverCette édition Switch est limitée à 2800 exemplaires monde pour un montant de 29.99€.