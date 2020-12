Just for Games est fière d'annoncer une date de sortie et surtout une Deluxe Edition pour Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un cahier A5 de 140 pages-Un set de 10 cartes à collectionner incluant les candidats au mariage-Un poster A3 avec une illustration exclusive d’Igusa Matsuyama-Une boîte collector avec une illustration exclusive d’Igusa MatsuyamaLe jeu sera disponible le 26 Mars 2021 sur Switch.