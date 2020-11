A propos de Peaky Blinders : Mastermind :



Bienvenue à Birmingham, au lendemain de la Grande Guerre. Situé juste avant les évènements de la première saison, Peaky Blinders: Mastermind vous permet de rejoindre le gang criminel de la famille Shelby. Suivez l'ascension de Tommy alors qu'il découvre avec succès un sinistre complot visant à mener sa famille à la faillite, et se révélant digne d'être le véritable cerveau des Peaky Blinders.



Mastermind porte sur la capacité de Tommy à planifier des scénarios complexes dans sa tête. En tant que joueur, vous pouvez exercer ce pouvoir en prenant le contrôle de membres clés de la famille Shelby, notamment Tommy, Arthur, Polly et d’autres encore... Devenez le Mastermind en réinitialisant et en reculant librement le chemin de chaque personnage afin d'ajuster toutes ses actions pour une coordination parfaite.



Obtenez le score de mission le plus élevé en utilisant stratégiquement des personnages et la furtivité pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes avec un timing optimal.

Caractéristiques:



Fidèle à la série télé: Prenez le contrôle de Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et Finn alors qu'ils naviguent dans leur réseau social.

L’ascension de Tommy: Lorsqu'un Peaky Blinder est impliqué dans le meurtre d'un trafiquant d'opium chinois, Tommy se lance dans une mission pour découvrir la vérité, devenant lentement le véritable cerveau de Peaky Blinders.

Devenez le Mastermind: Exercez le pouvoir de Tommy de planifier des scénarios complexes dans sa tête, en prenant le contrôle de chaque membre clé de la famille Shelby et en effectuant leurs actions en parallèle.

Après un succès non démérité à la télévision, la série Peaky Blinders arrive sur PS4 et Switch dans des versions physiques grâce à Just for Games.Le jeu sera disponible le 4 Décembre 2020.