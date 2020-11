À PROPOS DU JEU

L'humanité est assiégée alors que toute la force des hordes de Mental se répand à travers le monde, ravageant ce qui reste d'une civilisation brisée et vaincue. La dernière résistance à l'invasion est la Earth Defense Force dirigée par Sam «Serious» Stone et son escouade lourdement armée de commandos inadaptés. Croteam revient avec une préquelle de haute puissance à la série SERIOUS SAM qui transforme le chaos à des niveaux sans précédent. La formule classique de SERIOUS SAM est repensée en mettant un arsenal imparable contre un nombre inimaginable d'ennemis qui oblige les joueurs à encercler et à se frayer un chemin pour se sortir de situations impossibles.

Une édition collector, très limitée pour Serious Sam 4 sur PC est disponible en préco pour 99.99€.Cette édition est limitée à seulement 1000 exemplaires monde.A l'intérieur nous retrouverons :-Une boîte collector PC Reserve Spéciale Numérotée séquentiellement-Un Steelbook Trous de balles en relief Illustration intérieure supplémentaire-Un artbook (8 "x 11") en couleur et art conceptuel 200 pages Couverture rigide-Un Set de vinyles 2LP (Double Vinyl Record) Partition originale de Damjan Mravunac de Croteam-Un minigun en résine de 4 "de haut sur une base en bois massif-Un clé USB qui comprend les coulisses, des vidéos de «making-of»-Le jeu via un code