Ghostrunner débarque sur Switch. En effet, les éditeurs All In! Games et 505 Games sont heureux d’annoncer que Ghostrunner, le jeu d'action parkour cyberpunk à la première personne développé par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks, sera disponible sur Nintendo Switch le mardi 10 novembre.Achetez Ghostrunner et recevez deux katanas exclusifs* :Un sabre inéditUn katana spécial uniquement disponible sur Nintendo SwitchLe jeu est disponible sur PS4, One et PC.*Offre valable du mardi 10 novembre au jeudi 10 décembre