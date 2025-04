[RAPPEL] Présentation Nintendo Switch 2 à 15h00

Nous y sommes. Après des mois de spéculations, de rumeurs et de petits leaks, Nintendo va enfin présenter aujourd'hui sa nouvelle génération de hardware, tout simplement nommé Switch 2, avec une heure de programme sans indice particulier sur le contenu mais on s'attend à l'essentiel : les specs, la date de sortie, le prix et les premiers jeux (dont nous aurons davantage de gameplay jeudi et vendredi lors de lives Treehouse).Rendez-vous à 15h00 tapantes sur le live ci-dessous :