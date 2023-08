PS Plus : Sony augmente ses prix sur les offres 12 mois (et pas qu'un peu) PS Plus : Sony augmente ses prix sur les offres 12 mois (et pas qu'un peu)

Un peu plus d'un an après l'arrivée du nouveau service PlayStation Plus, Sony juge qu'il est temps d'augmenter les prix et plus précisément ceux de l'offre sur 12 mois, quel que soit le pallier.



Ainsi :



- 71,99€ pour l'offre Essential (59,99€ actuellement).

- 125,99€ pour l'offre Extra (99,99€ actuellement)

- 151,99€ pour l'offre Premium (119,99€ actuellement)



Mise en place dès le 6 septembre, et rien ne change pour les prix mensuels et trimestriels.





UPDATE



On en profite pour les jeux PS Plus Essential du 6 septembre :



- Saints Row (PS5/PS4)

- Black Desert : Traveler Edition (PS4)

- Generation Zero (PS4)