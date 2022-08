Officiel : Sony décide d'augmenter le prix de la PlayStation 5 en Europe et au Japon Officiel : Sony décide d'augmenter le prix de la PlayStation 5 en Europe et au Japon

On pouvait le craindre devant la pénurie de composants et le simple fait que les dirigeants esquivent temporairement le sujet, mais c'est désormais officiel : la PlayStation 5, déjà pas facile à trouver en magasin, augmente officiellement son prix un peu partout dans le monde SAUF aux USA. Ou en tout cas pour l'instant.



Donc ce sera désormais un +50€ dans la tronche avec 449,99€ pour le modèle Digital, et 549,99€ pour celui avec le lecteur Blu-Ray, en faisant la machine la plus chère du marché, du moins jusqu'à ce que Microsoft décide éventuellement d'en faire de même.



De son coté, Nintendo a déjà dit que ce serait un grand non pour une augmentation, mais eux doivent avoir des marges beaucoup plus confortables vu l'âge de la Switch.