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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/31/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Sony ne changera pas d'avis sur l'arrêt des disques PlayStation, malgré les protestations des fans
Business & stratégie commerciale


Cela fait près d’un mois que Sony a annoncé la fin des disques PlayStation pour les nouveaux jeux à partir de 2028, et un groupe bruyant de fans en colère n’a cessé de critiquer l’entreprise pour son passage au tout numérique. Interrogée sur cette polémique lors de sa dernière conférence sur les résultats financiers, Sony a déclaré comprendre pourquoi les gens sont très attachés aux jeux physiques, mais a réaffirmé son intention d’aller de l’avant avec leur suppression.

« Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant que la numérisation des contenus en général progresse, c'est le facteur déterminant », a déclaré Lin Tao, directeur financier de Sony, par l'intermédiaire d'un interprète lors d'une séance de questions-réponses le 31 juillet. « Cela ne concerne pas seulement la PlayStation, mais tous les types de contenus : la numérisation progresse. »


Elle a poursuivi :

« Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l’avenir – et nous y avons consacré beaucoup de réflexion et de temps, et nous avons examiné la question avec prudence –, nous sommes parvenus à cette conclusion, et nous allons aller de l’avant avec prudence. Concernant cette décision, nous avons reçu divers avis et les gens ont des opinions bien arrêtées ; nous comprenons que la communauté nous ait fait part de ces points de vue. Les jeux sont appréciés par de nombreuses personnes. C’est une forme de divertissement très appréciée, qui est souvent liée à de bons souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions. Nous souhaitons en tenir compte. Et dans le futur écosystème numérique, la manière dont nous allons interagir avec les joueurs est une question que nous souhaitons continuer à explorer.


Lin Tao, directeur financier de Sony, confirme que PlayStation proposera désormais en Amérique du Nord des packs physiques contenant un code, en remplacement des disques !

« En Amérique du Nord, c'est déjà le cas : les packs ne contiennent plus de disques, mais un code ; c'est ainsi qu'ils sont vendus là-bas. »

Il précise que ces projets ont déjà été discutés au préalable avec les détaillants et que ce sera la solution retenue.


Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que la polémique suscitée par l'arrêt de la production de disques physiques pour la PlayStation en 2028 n'a eu, pour l'instant, aucun impact sur l'activité de l'entreprise !

« À l'heure actuelle, nous ne constatons aucun impact sur notre activité.

Mais à l'avenir, en ce qui concerne les ventes de contenus, une grande partie est déjà numérisée. Par conséquent, nous ne pensons pas que l'arrêt de la production de disques aura un impact négatif sur notre activité.

Cependant, comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs, les joueurs, y sont attachés et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces retours. »


Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, un analyste financier a interrogé M. Tao sur l'impact que la fin des disques aura sur les relations de Sony avec les détaillants, et sur la manière dont la société continuera à différencier la PS5 et ses futures consoles des PC de jeu si ces deux types d'appareils deviennent entièrement numériques. En réponse, M. Tao a souligné que les éditeurs pourront toujours livrer aux magasins, sur des marchés comme l'Amérique du Nord, des boîtes vides contenant des codes, et a fait valoir que le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable.

En vidéo :

https://streamable.com/yaxa10

Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que les disques ne constituent pas un facteur de différenciation majeur entre la PS5 et le PC !

« Nous ne pensons pas que le disque soit un facteur de différenciation par rapport au PC…

Notre atout réside dans notre sélection de contenus. C’est l’un de nos points forts. La stabilité de l’environnement de jeu en est un autre. Et par rapport aux PC gaming haut de gamme, nos produits sont plus abordables.

Nous ne pensons donc pas que le disque en soi soit un facteur de différenciation majeur. À l’avenir, nous pourrons donc coexister sereinement avec les jeux PC. »


https://x.com/i/status/2083117449713455339
Kotaku - https://kotaku.com/sony-not-budging-on-ending-playstation-discs-in-the-face-of-fan-protests-were-going-to-cautiously-move-this-forward-2000720708
    tags : sony ps5
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    posted the 07/31/2026 at 09:40 AM by jenicris
    comments (118)
    tripy73 posted the 07/31/2026 at 09:45 AM
    Sony = Blackrock = Forum Économique Mondial = Vous ne posséderez rien et vous serez heureux...

    Bref qu'ils aillent tous se faire foutre eux et ceux qui ne comprennent toujours pas les conséquences à long terme de la fin du physique

    Et je sais pas si c'est vrai (donc à prendre avec de gigantesques pincettes), mais apparemment Hiroki Totoki et Hideaki Nishino se marrent de la révolte des joueurs et les traites d'abrutis...
    negan posted the 07/31/2026 at 09:47 AM
    Des années a faire des pipes a PlayStation par pure détestation de Xbox pour finalement la prendre dans la gorge par PlayStation.

    Maintenant Xbox est a terre et PlayStation va faire tout ce qu'il veut.

    C'est l'heure de mangé votre caca comme nous on l'a fait avec Xbox.
    masharu posted the 07/31/2026 at 09:51 AM
    negan Xbox c'est mit à terre tout seul, et Sony n'est pas le seul dans le coup, tu oublies Rockstar/Take-Two. Aucune corporation n'est philanthropique, ça n'est pas pour autant qu'elles sont à l'abris des critiques.
    walterwhite posted the 07/31/2026 at 09:53 AM
    Cette condescendance et cet excès de confiance

    Faut aimer se la prendre dans le boul pour continuer à soutenir cette marque
    negan posted the 07/31/2026 at 09:53 AM
    masharu Mache bien du producteur au con sommateur
    sph1x posted the 07/31/2026 at 09:54 AM
    Ne pas oublier que les entreprises ne sont pas vos amis.
    NoDiscNoBuy, peuvent aller se faire foutre Sony et je pourris chacun de leur post avec de nombreux commentaires
    brook1 posted the 07/31/2026 at 09:56 AM
    Dommage que personne ne leur ait demandé quelle politique ils vont faire concernant le démat, si on aura la possibilité d'acheter des clés de jeu sur des sites partenaires, etc. Il avait déjà fait des trucs avec Humble Bundle dans le passé, il faudra attendre la PS6 ou leur console portable pour en savoir plus.
    hyoga57 posted the 07/31/2026 at 09:56 AM
    Les consommateurs de physique ne changeront pas d’avis non plus.

    Et ce n’est pas avec leurs mythos, leurs chiffres trafiqués, leur store éclaté, leurs tarifs de salopes et leur mentalité de merde que du jour au lendemain tout le monde va dire amen.
    icebergbrulant posted the 07/31/2026 at 10:00 AM
    Même pas envie de commenter
    Genre, ils comprennent "nos émotions"

    Non, ils ont juste compris que pas mal de joueurs privilégiaient l’occasion et la revente et ça pour eux désormais, c’est inadmissible
    supasaiyajin posted the 07/31/2026 at 10:02 AM
    Donc, ils vont continuer cette absurdité de boite vide avec un code. Mais mettre un disque en plus dedans c'était trop ? A part tuer le physique et le marché de l'occasion, je ne comprends pas la démarche. En plus d'être un non sens écologique.
    xynot posted the 07/31/2026 at 10:03 AM
    Bah on changera pas d'avis sur les spam sous tous les posts
    jenicris posted the 07/31/2026 at 10:03 AM
    supasaiyajin monétiser leurs joueurs pour reprendre leurs termes
    rider288 posted the 07/31/2026 at 10:04 AM
    Hyoga57 Quel tarif de Salope ? Sony ne met que le Prix des ses propres jeux. Comme si Sony avait son mot à dire sur les prix des jeux EA, Square et autre. DAns ce cas dommage de pas avoir foutu clair Obscur à 80euros lors de sa sortie.

    Quand au chiffre mensongé les pro physique c'est pas mieux également avec leurs interprétation
    piratees posted the 07/31/2026 at 10:05 AM
    icebergbrulant supasaiyajin
    depuis la PS3 sony rêve de supprimé le marché de l'occasion ils ont même sorti un brevet à l'époque ou si un jeux PS3 avait servi il ne marcherait pas sur un autre compte
    shirou posted the 07/31/2026 at 10:06 AM
    le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable.

    Faudra la ressortir celle la lorsque la PS6 sortira a 1000€ ou plus

    Et on a beau dire, on sera surement pas beaucoup a faire de la vrais résistance parmi les consommateur du physique, beaucoup finiront par accepter la transition et au final suffira d'augmenter les prix sur le store pour l'absorber et alors effectivement y aura aucun impact pour Sony.
    malroth posted the 07/31/2026 at 10:07 AM
    Moi je vous garantie qu'ils m'ont perdu à VIE.

    Si 100% des joueurs etaient comme moi, Sony coule demain

    Donc je vais surveiller Xbox pour leur prochaine gen et je verrai. Mais Playstation n'existe plus chez moi. C'est acté definitivement.
    icebergbrulant posted the 07/31/2026 at 10:08 AM
    piratees ça remonte à si loin ?!
    Ah ouais, je vivais vraiment avec des œillères on dirait
    kikoo31 posted the 07/31/2026 at 10:09 AM
    walterwhite
    rogeraf posted the 07/31/2026 at 10:11 AM
    Pas question. On les emmerdera le plus possible. Go la semaine sans connexion et achat en Octobre

    Boyecotte " Plaies Station "
    keiku posted the 07/31/2026 at 10:12 AM
    Cela ne concerne pas seulement la PlayStation, mais tous les types de contenus : la numérisation progresse

    quand je dis que la fin des film en blue ray , des musique en cd , et des livre en papier c'est pour bientot...
    keiku posted the 07/31/2026 at 10:16 AM
    rider288 Comme si Sony avait son mot à dire sur les prix des jeux EA, Square et autre.

    bah écoute c'est sony qui a fait monter le prix conseiller de 60 a 70 euro... bien sur qu'ils ont leur mots a dire...
    mrpopulus posted the 07/31/2026 at 10:17 AM
    Bande d'enculés Sony, j'espère que votre PS6 fera un bide monumentale
    rufus posted the 07/31/2026 at 10:18 AM
    negan il y a eu effectivement durant des années un boycott des produits Xbox. Des fakes news qui circulaient , un boycott débiles du Gamepass pas chère... Même les versions Xbox d'un jeu multi étaient noté moins bien alors que c'était le même jeu... Insomniac sur Xbox mouai, insomniac sur PlayStation c'est génial au mon Dieu ils sont incroyable....

    Le moindre jeu était démonté de manière injuste... Maintenant que les joueurs pro Sony se réjouissent ils ont donné toute les clés à une entreprise sans compter les joueurs Nintendo aveuglé depuis bien trop longtemps
    burningcrimson posted the 07/31/2026 at 10:28 AM
    C'était prévisible
    rendan posted the 07/31/2026 at 10:30 AM
    Conclusion: Qu'ils aillent bien se faire foutre. The end PlayStation
    olex posted the 07/31/2026 at 10:43 AM
    "Vu et s'en tape." Prévisible. En attendant, leur stratégie numérique n'est toujours pas claire et elle va se heurter à la réalité économique et aux différentes lois en vigueur.
    amario posted the 07/31/2026 at 10:47 AM
    Tant pis pour eux. Pas d'achat.
    gasmok2 posted the 07/31/2026 at 10:49 AM
    Pas de PS6 pour moi, ce sera PC ou bien voir ce que Xbox proposer (même si pour le coup j'ai aucun espoir).
    ET plus de jeux acheter en 2028....ça me fera des économies de dingues cette histoire.
    Merci Sony de penser à mon bien-être financier
    grundbeld posted the 07/31/2026 at 10:50 AM
    Les codes dans les boites c’est possiblement le pire crachat à la gueule parmi tous les autres. C’est ultra polluant puisque c’est du gaspillage de plastique. Et c’est une négation de ce que recherchent les fans de ce support.

    Encore une fois honte à eux et honte à ceux qui les défendent ou minimisent. Sachez que votre fin viendra également. Et qu’on sera là pour en rire.
    vohmp posted the 07/31/2026 at 10:50 AM
    " le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable." il a du en prendre la bonne pour sortir une connerie pareil
    jenicris posted the 07/31/2026 at 10:51 AM
    vohmp à 1000 balles la console, ouais abordable, est pas le mot que j'aurai utilisé
    mooplol posted the 07/31/2026 at 10:55 AM
    Une firme devenu bien américaine, mais ça me permettra d'avancer. J'investis trop de temps et d'argent chez eux. Mais bon je pense que je partirais sur du streaming après si des jeux m'intéressent. Quitte a pas les posséder autant les streamer
    zekk posted the 07/31/2026 at 11:02 AM
    negan Pas par pure détestation, parce qu'hormis la 360, MS n'a jamais pu proposer une rivale sérieuse aux playstation
    marchand2sable posted the 07/31/2026 at 11:02 AM
    On sent qu'ils vont déjà mentir sur les chiffres de ventes de la PS6 à ce rythme De toute façon, quand tu vois le grand patron de la boite et des cadres revendre la moitié de leurs actions a plusieurs milliards de Yen, c'est un très très très mauvais signe...
    nicolasgourry posted the 07/31/2026 at 11:05 AM
    Donc des multinationales comme Sony créent eux-mêmes la frustration et la dépossession en supprimant l'objet physique, tout en venant ensuite se poser en bienfaiteurs compréhensifs qui écoutent les émotions de la communauté et promettent de "réfléchir" à de nouvelles manières d'interagir.
    Ils brûlent la propriété d'usage pour mieux te vendre l'accès au service, et ils appellent ça de l'innovation.
    shao posted the 07/31/2026 at 11:10 AM
    shirou
    Même à 400 boules, je la prendrai pas leur console de con là.
    Tant que cette politique sera en place, ça sera sans moi. (Mais ouais, je sais que je fais parti d'une minorité)
    jenicris posted the 07/31/2026 at 11:14 AM
    marchand2sable Totoki et sa pote CFO, c'est une love story avec les investisseurs mais pour le reste...
    jenicris posted the 07/31/2026 at 11:16 AM
    shao de toute façon la PS6 va coûter une fortune, même subventionné. Donc rien que pour cela c'est bide assurer comparé à ses grandes sœurs et ce même si le physique était toujours là
    kisukesan posted the 07/31/2026 at 11:22 AM
    Je crois que je vais revendre ma PS5 fat prendre une pro avec disque et ce sera ma dernière console sony
    jenicris posted the 07/31/2026 at 11:23 AM
    nicolasgourry les multinationales ne sont pas nos amis, aucune l'est. Leur but c'est de ne nous la foutre à l'envers, le plus possible.
    Ils pensent plus aux actionnaires qu'à nous
    shao posted the 07/31/2026 at 11:24 AM
    jenicris
    On espère que le bide sera au rendez-vous effectivement.
    Mais du coup, j'aimerai bien savoir ce qu'ils entendent par prix abordables?
    Sont-il vraiment autant déconnecté de la réalité de la population en pensant que 1000 euro c'est abordable? Ou c'est juste des paroles en l'air pour faire passer la pilule?
    jenicris posted the 07/31/2026 at 11:27 AM
    shao déco de la réalité oui, ou alors eux pensent qu'un prix proche des 1000 est "abordable" au vu des prix que l'on voit sur les hardwares actuellement et futurs. Tant que cette de bulle de l'IA n'éclatera pas. Une question de contexte.
    Ou alors simplement pour rassurer les investisseurs
    mazeroza posted the 07/31/2026 at 11:31 AM
    Ils pourront se garder leur PS6. Si je dois faire du démat. Je me contenterai de mon pc.
    vers0 posted the 07/31/2026 at 11:32 AM
    Bien content detre passé sur pc et de garder ma ps5pro que pour certaine exclu .
    shao posted the 07/31/2026 at 11:40 AM
    jenicris
    Ouais je pense que ta réponse sur les investisseurs semble être la plus logique pour moi (je n'y avais pas du tout pensé).
    Bien sur, ça serait tout à fait possible aussi qu'ils soient tous déco de la réalité en vrai, mais j'ai quand même un peu de mal à croire que des gens à la tête d'une telle entreprise (donc plutôt intelligent en soit) finissent par devenir antant delulu.
    Ou alors ils ont tellement confiance en eux qu'ils y vont au culot en se foutant de la gueule du monde... je sais pas trop.
    zoske posted the 07/31/2026 at 11:41 AM
    Sony c’est gros lourds d’avoir vendu du physique par palette entier pendant dans années alors que Steam a tue le physique sur pc depuis des années… et pour remercier cette société d’avoir fait du physique jusqu’en 2028… je vais boycotter la ps6 pour acheter du demat sur pc
    La logique du gamer de nos jours mdr…
    Et puis ce qui me fait plus rire dans vos réactions, c’est qu’en fait 80% des joueurs sont déjà full demat et que tout ce bruit vient d’une minorité de joueurs qui vont quand même acheter du demat sur d’autres plateformes ou du game pass…
    Le niveau de sérieux est au level max je dirais
    jenicris posted the 07/31/2026 at 11:43 AM
    shao le truc c'est que ce genre de financier s'en foutent de nous et de ce que l'on pense. La preuve avec leur réponse
    Tout ce qu'ils veulent c'est faire plaisir aux investisseurs et faire monter la valeur boursière de Sony et par ailleurs récupérer une part comme Totoki récemment
    shao posted the 07/31/2026 at 11:51 AM
    jenicris
    Effectivement, ça se tient.
    nigel posted the 07/31/2026 at 11:55 AM
    Si la PS6 full demat est à 1000€ je serais curieux de voir si les gens vont autant se jeter dessus que la PS5.
    J'espère que le discours changera. Curieux de voir ce que Microsoft va faire, ils ont un coup marketing à jouer, même si je pense qu'ils vont suivre
    nyseko posted the 07/31/2026 at 11:56 AM
    C'était clair depuis le départ qu'ils ne changeraient pas d'avis.

    Et les joueurs feront avec parce qu'ils n'ont pas le choix.
    justx posted the 07/31/2026 at 11:56 AM
    Y a til quelqui'un qui lui a posé les question qui fache ?
    D'accord la numerisation avance mais que compte il fait sur les droit lié au format que le consomateur perd ?

    Parce que bon quitte a allez de l'avant soit mais c'est pas un peu trop facile et unilateral ? Le fait que les revendeur nous vendent des boites vide... bon ben soit. mais ca regle qu'une partie visible des problemes.

    En fait Ce que je trouve un peut con de la part de Sony c'est la facon d'on l'annonce a ete faite et de ne pas avoir su sauter sur l'occasion pour proposer de nouvelle solution a un probleme de perenisation du media et de droit des consomateurs.

    Elle est ou l'epoque ou ils etait precurseur. for the players tout ca
    fiveagainstone posted the 07/31/2026 at 12:00 PM
    Fin de Sony me concernant.
    Si on a pas le choix j'en veux pas de leur PS6.
    dalbog posted the 07/31/2026 at 12:04 PM
    J'adore les types qui parlent du PC dont les prix des composants ont fortement augmenté et que c'est majoritairement que du digital.

    C'est comme sa revendiquer végétarien par principe mais porter du cuir...
    nobleswan posted the 07/31/2026 at 12:10 PM
    Ils ont le monopole, ils peuvent faire ce qu'ils veulent désormais.
    masharu posted the 07/31/2026 at 12:21 PM
    dalbog A choisir je préfère largement Steam que rester sur PlayStation/Xbox.

    Mais je n'achète pas de jeu en dématériel.
    akinen posted the 07/31/2026 at 12:21 PM
    La récupération du problème par les pro XBOX est normale, c’est ainsi pour tous les sujets mettant en opposition deux camps.

    Néanmoins, je ne pense pas que la communauté gamekyo fasse 70 millions de membres.

    Désolé mais le succès actuel de Playstation ne repose pas sur les mechants fan qui ont dit du mal d’xbox. On suis l’actu tous les joues et les raisons sont multiples et ça a commencé avec la PS4 vs Xbox One.

    Élevez un peu vos échanges
    shambala93 posted the 07/31/2026 at 12:30 PM
    Que représente les protestataires et dans le lot, combien passeront à la caisse ?
    thekingofpop posted the 07/31/2026 at 12:35 PM
    "ils ne changera pas d'avis" comme ceux qui téléchargerons gratuitement sur PC... grave erreur $ony.
    taiko posted the 07/31/2026 at 12:43 PM
    Je vais continuer à pourir leur fil dans les commentaires.
    supasaiyajin posted the 07/31/2026 at 12:54 PM
    Je viens de voir que Amazon va sortir Tomb Raider sur PC sur disque. Ce troll. Mais en vrai, si seulement le physique pouvait revenir sur PC, moi j'dis allons y.
    e3ologue posted the 07/31/2026 at 01:05 PM
    La réalité c'est que la marque a changé de cap depuis qu'elle n'est plus japonaise.
    PS1, PS2, PSP tout va bien; PS3, Vita les décisions sont très discutable et c'est les américains qui sauvent les meubles; PS4 les américains se montrent sous leur meilleurs jour pour pouvoir récupérer le bébé et faire ce qu'ils veulent, et depuis la fin de la PS4 les décisions dégueulasse mais rentable s'enchainent et s'accélèrent
    gasmok2 posted the 07/31/2026 at 01:11 PM
    dalbog
    Merci de nous démontrer que tu ne comprends rien à rien au sujet.
    Sur PC oui c'est du démat, mais personne va venir et te retirer tes jeux de ta bibliothèque si les licences expirent.
    Tu as des concurrents sur différents stores (Steam/EGS/GOG...) le marché gris, pour pouvoir acheter tes jeux au meilleur prix.
    Car full démat fini les jeux à 55€ chez Leclerc ou Auchan...
    Sans compter, beaucoup de jeux réellement gratuits sur PC.
    Online gratuit
    Architecture ouverte.
    Choix de la manette que tu veux.

    Sans même compter l'émulation

    GOG propose ses jeux sans aucun DRM


    Tu vois contre quoi va devoir se battre Sony quand ils passeront full démat?
    deathegg posted the 07/31/2026 at 01:22 PM
    Bha écoute mon petit Sony, pas de soucis. Tu peux te mettre ta PS6 ou je pense, tes exclus ou je pense aussi, ton PSN aussi (décidément, j'étais que t'as assuré ton rectum) et tout le monde ira sur switch 2 ou PC.

    Déjà que la dernière augmentation de prix a fait chuter les ventes, bha là tes fans vont lentement te lâcher. Y restera quoi ? les petits connards qui jouent à Robox, fortnite et compagnie ? bonne chance sachant que même eux commencent à lentement mais surement aller sur PC aussi.

    Perso, c'est simple : Full achat physique cette année et 2027, puis 2028 fin, je passe sur PC définitivement (j'y étais déjà un peu plus que d'habitude cette année, maintenant ca va devenir définitive)
    beppop posted the 07/31/2026 at 01:23 PM
    gasmok2 Car full démat fini les jeux à 55€ chez Leclerc ou Auchan...


    ça c'est quoi ????

    https://www.e.leclerc/fp/grand-theft-auto-vi-code-in-a-box-ps5-5026555439824?srsltid=AfmBOoqExCc0Z0LrZnUuuMyZGXnNV4InPixJBTGWmpRh8_Li4zXoWoTX
    jenicris posted the 07/31/2026 at 01:30 PM
    supasaiyajin ça fait bien longtemps, que les joueurs PC ne veulent plus entendre parler de disque
    dalbog posted the 07/31/2026 at 01:35 PM
    gasmok2

    Peut importe, je parle du principe et du physique.

    Des promotions il y en a aussi chez PlayStation.
    Il y aura sûrement le retour des codes tiers à l'avenir.
    Le problème c'est que l'on ne peut pas non plus revendre ses jeux sur Steam et que le demat est hégémonique.
    gasmok2 posted the 07/31/2026 at 01:41 PM
    beppop
    Et tu le revends comment ton jeu s'il ne te plait pas ou bien que tu en as marre...ou tout simplement que TU veuilles le préter...
    jenicris posted the 07/31/2026 at 01:46 PM
    gasmok2 sans compter la revente, qu'on ne pourra plus acheter de jeux en occasion, à un prix encore moindre

    Ouais nous en tant que consommateur, ceux qui achètent beaucoup de jeux, on perd énormément avec l'arrêt du physique.
    Perso en demat j'achèterai beaucoup moins de jeux, hors PC ou les promos sont dingues et régulières. Le nombre de jeux a 2 ou 3 euros.
    J'achèterai davantage de jeux probablement sur Switch 2, même avec les GKC

    Tout ça pas avant 2028. Tant qu'il y a des jeux physiques sur PS5 je profite au max.

    Quand à la PS6, même si elle aura sûrement de super jeux, genre le prochain GOW, TLOU3, probablement le retour de Uncharted et autres, une console full demat à 1000 balles c'est clairement un frein.
    Et encore ça dépend de jusqu'à quand Sony va continuer le cross gen sur les first party, car pour les tiers ça va durer très longtemps, vu que les next gen vont bider comme jamais
    apejy posted the 07/31/2026 at 02:49 PM
    (Je copie colle ce que j’ai écris sur l’article de Guiguif.)

    Complètement déconnecté de la réalité la dame.

    « Nous ne pensons pas que le disque soit le facteur de différenciation par rapport au PC...
    Notre force réside dans le contenu sélectionné. C'est l'une de nos forces. L'environnement de jeu stable. C'est une autre force. Et comparé aux PC de jeu haut de gamme, nos produits sont plus abordables. »

    Ok voyons ça de plus près :

    Resident Evil Requiem :
    PS5 : 79,99€ Day One https://www.playstation.com/fr-fr/games/resident-evil-requiem/
    Steam : 69,99€ Day One https://store.steampowered.com/app/3764200/Resident_Evil_Requiem/

    Denshattack :
    PS5 : 19,99€ Day One
    Steam : 17,99€ Day One (période de lancement)

    Et encore, j’ai été sympa de ne pas prendre les stores alternatifs officiels. Imaginez maintenant les prix sur le marché gris…

    Que cette marque de merde se casse la gueule. Elle est dirigée par des financiers qui ne comprennent absolument rien à l’histoire de la marque, ni aux raisons pour lesquelles les joueurs y étaient autant attachés (quand on voit les derniers AAA et l’orientation GaaS).
    cyr posted the 07/31/2026 at 02:58 PM
    jenicris effectivement, je ne peut qu'être d'accord. Depuis que je suis full démat, je prends beaucoup moins de jeux, et j'attends de bonne promo.

    J'ai appris a être pati. Et au final il y a certains titre que je ne prends pas au final, après réflexion.

    Cette année a part resident evil requiem, j'ai rien acheté.


    Après celui qui achète un jeux et qui le revend rapidement pour acheté un autre jeux et ainsi de suite, lui je peux comprendre que sa façon de jouer va être fortement chamboulé.

    Mais c'est un gamer et non un collectionneur pour le coup.
    beppop posted the 07/31/2026 at 03:17 PM
    gasmok2 la revente est un autre problème est pas que propre à Sony mais au plateforme digitale Xbox compris.

    Mais comme le cas de GTA le montre les codes in the box continuera à être moins cher en magasin
    zanpa posted the 07/31/2026 at 03:27 PM
    "Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que la polémique suscitée par l'arrêt de la production de disques physiques pour la PlayStation en 2028 n'a eu, pour l'instant, aucun impact sur l'activité de l'entreprise !"

    ça montre bien que vos petits cris sur X et vos pétitions ou grève ("on va pas jouer pendant 1 semaines, ils vont trop être énervé" ) ne servent à rien !

    Seul le fais de se désabonné du PSN, de ne plus acheter un seul jeux sur PlayStation, de ne pas acheter la PS6 pourra leur faire comprendre vos complainte !

    si vous continuer à payer, fermez la
    fan2jeux posted the 07/31/2026 at 03:30 PM
    Rrrrr tou
    zboubi480 posted the 07/31/2026 at 03:36 PM
    Le Playstation de l’ère PS3....
    keiku posted the 07/31/2026 at 03:38 PM
    zanpa si vous continuer à payer, fermez la

    pour le coup je suis d'accord, par contre je pense que la déclaration de Lin Tao c'est aussi du bullshit...

    on verra les vrais conséquence au prochain rapport financier vu que l'annonce a été faite récemment...

    zboubi480 on est bien pire qu'a l'époque de la ps3, playstation était encore japonais a l'époque... aujourd'hui playstation c'est les même qu'xbox
    hyoga57 posted the 07/31/2026 at 03:42 PM
    jenicris zekk icebergbrulant Walterwhite En parlant de mythos, Sony acte 20.

    https://x.com/nib95_/status/2083192101890629984?s=20
    walterwhite posted the 07/31/2026 at 05:23 PM
    hyoga57 Ces p*tes. Ils méritent tellement pire qu’Xbox …
    slyder posted the 07/31/2026 at 08:09 PM
    Peuvent aller se faire enculer
    deathegg posted the 07/31/2026 at 08:44 PM
    zanpa Ca montre surtout que ca fait qu'un mois que ca a été annoncé et qu'évidemment, on voit pas l'effet.... faut réfléchir avant de l'ouvrir. Même le truc "de pas jouer pendant une semaine" n'a pas encore fait....
    zanpa posted the 08/01/2026 at 07:52 AM
    deathegg reste dans le denis
    sonilka posted the 08/01/2026 at 10:17 AM
    Et par rapport aux PC gaming haut de gamme, nos produits sont plus abordables.

    Vu la situation actuelle et le prix auquel est vendu une machine sorti fin 2020, le terme abordable est malvenu. Mais bon si Sony est sur et certain qu'il y aura un public suffisamment important pour lâcher 800/900 voire plus pour une PS6 alors tout va bien. Ils ne devraient pas tomber de haut. Impossible qu'une multinationale puisse etre déconnectée de la réalité et prenne le mur. Ils sont bien trop intelligents pour ca.
    osiris67 posted the 08/01/2026 at 10:36 AM
    Ces fdp corrompu coulerons et on s’en rejoui d’avance
    51love posted the 08/01/2026 at 10:41 AM
    Il y a vraiment 2 choses a différencier a mes yeux :

    1. Ils ont raison de croire que le public qui va boycotter PlayStation par arrêt du physique est marginal. et en plus en off ils se foutent de la gueule des fanboys qui espèrent les voir changer d'avis

    Probablement quelques millions tout au plus, c'est pas parce quune bonne partie des joueurs apprécient le fait d'acheter en physique qu'ils vont forcément partir le jour ou ils ne pourront plus.

    2. Mais attention a l'effet boule de neige. Une proposition qui deviendrait moins intéressante que la concurrence, une image de marque abîmée peuvent avoir des effets catastrophiques assez rapidement et on la vu par le passé.

    L'arrêt du physique ne pourrait être que la cerise sur le gâteau.

    Les parts de marché de PlayStation pr les jeu tiers ne font que baisser au profit du PC depuis bientôt 20 ans.

    Et surtout, Sony est fort historiquement sur 3 marchés, mais

    - ils ont perdu le Japon depuis la PS3
    - les USA pourrait revenir assez facilement vers les marques américaines comm Xbox, l'arrivée des consoles PC, peuvent représenter une belle alternative la bas.
    - l Europe est le territoire le plus safe pr PlayStation, mais il ne suffira pas si PlayStation continue de perdre du terrain partout ailleurs.

    Le risque c'est d'avoir une marque Playstation qui se marginalise de plus en plus, old school, ringarde, face a des consoles PC qui pourraient combler le gap entre les fonctionnalités des 2 mondes...

    Et vu les coûts hardware, quitte a payer environ 1000€ une machine pour jouer, autant faire d'une pierre 2, PC comme outil de travail et a la fois console pour jouer simplement sans devoir gérer soit même une config.

    Bref, plus que l'arrêt du physique en lui même, c'est les conséquences long terme et leur proposition aux joueurs qui semblent devenir nul a chier.


    On comprend aisément pk ils arrêtent les jeux maisons sur Steam, c'est la dernière chose qui leur reste, mais ça risque de pas peser lourd face a tous les inconvénients de l'écosystème qu'ils sont en train de construire

    En l'état, je pense qu'ils vont ne faire s'accélérer leur perte d'influence. Et ça sera bien fait pour cette marque, mais c'est bien triste de voir ce qu'elle est devenue en quelques décennies
    escobar posted the 08/01/2026 at 10:48 AM
    Ils sont minable. La PS5 sera ma dernière console chez eux.
    oreillesal posted the 08/01/2026 at 10:51 AM
    La minorité bruyante n'a aucun impact.
    Et une majorité de cette minorité franchira le cap le moment venu; un trailer tape à l'oeil, une licence qui plaît et la béance s'écartera de nouveau.
    jenicris posted the 08/01/2026 at 10:57 AM
    51love ils ont pas de concurrence justement
    Nintendo c'est pas vraiment le même marché
    Le PC on sait également que beaucoup ne veulent pas en entendre parler
    Reste Xbox mais la marque est dead, la Helix va coûter une fortune et leur licences hormi Forza Horizon n'ont pas la côte de nos jours. Reste TES6 mais il sortira quand ? Le Xbox de l'époque 360 manque et l'actuel ne lui arrive pas à la cheville.
    slyder posted the 08/01/2026 at 11:13 AM
    Après a-t-on une certitude que leur PS6 n'aura pas de lecteur ? Car si c'est juste les jeux PS qui sont demat mais qu'il y ait un lecteur et que les gros éditeurs sortent leur jeu dans les 2 formats, ça passe, vu le peu d'exclus que Sony sort, ça va pas trop me changer la vie !

    On a pas encore d'infos concrète à ce niveau ?
    guiguif posted the 08/01/2026 at 11:18 AM
    slyder Non c'est bien tous les jeux qui seront en demat, Sony ne produira plus de Blu-Ray de jeux en 2028 sauf pour faire du restock de certains titres deja sorti.
    keiku posted the 08/01/2026 at 11:20 AM
    jenicris ils ont pas de concurrence justement
    Nintendo c'est pas vraiment le même marché

    aujourd'hui si, les AAA tier sortent sur les console nintendo, donc c'est redevenu le même marché


    Le PC on sait également que beaucoup ne veulent pas en entendre parler

    mais on ne peut pas dire non plus que ceux qui ne veulent pas du pc sont une majorité, 140 millions de joueurs sur pc et ca augmente...
    jenicris posted the 08/01/2026 at 11:24 AM
    keiku il en sortira de moins en moins au fil des ans a cause de sa puissance.
    jenicris posted the 08/01/2026 at 11:26 AM
    slyder tous les jeux qui sortent sur PS5 et PS6, à partir de janvier 2028
    keiku posted the 08/01/2026 at 11:33 AM
    jenicris je ne pense pas justement, parce que aucun jeu n'exploite la ps5 ou la séries X actuellement... a part quelque très rare exception ( je ne vois d'ailleurs que baldur gate 3 et peut être flight simulator) tout peut théoriquement sortir sur switch 2...
    cyr posted the 08/01/2026 at 11:48 AM
    Il lâcheront pas. Il pouvait ne rien dire jusqu'à la date fatidique, mais la il dise clairement qu'il changeront pas d'avis.

    En gros il est dit que vous pouvez continuer a gueuler, il changeront pas leur décision.

    Une page se tourne. Va falloir trouver un nouveau passe temps pour ceux qui ne veule pas du tous démat...
    osiris67 posted the 08/01/2026 at 12:26 PM
    Le 1er com est tres vrai, meme si le malheureux va etre traité de complotiste
    deathegg posted the 08/01/2026 at 12:29 PM
    Ce qui me fait plus chier que le tout démat, c'est me rappeler qu'on en est là à cause des gens qui réfléchissent pas car stupide ou trop flemmard.

    C'est le plus dur retour à la réalité : le public jeux vidéo est constitué à 80% d'abrutis.
    tripy73 posted the 08/01/2026 at 12:32 PM
    supasaiyajin : yep c'est plutôt cool qu'ils proposent cette version physique sur PC, perso j'ai préco la version collector du jeu qui a aussi le jeu complet sur disque

    jenicris : merci de ne pas faire de généralité quand tu dis que soi-disant "les joueurs PC" ne voudraient plus de version physique alors qu'on ne leur a pas donner le choix du système actuel (cf ma vidéo sur le sujet qui parle de l'histoire de l'arrivée de Steam)...

    C'est totalement faux de dire ça vu qu'il y en a toujours eu même si extrêmement rare (d'ailleurs voici ma collection de jeux physique PC si ça t'intéresse), d'où le fait que certains éditeurs proposent encore ce format pour la version PC de leurs jeux malgré la prédominance du déma (même s'ils ne sont généralement ni revendable ni prêtable).

    Sans parler de ceux qui font le nécessaire pour créer leurs propres versions physique parce qu'ils sont attaché à ce type de format et leur permet aussi de les prêter s'ils n'ont pas de DRM (GOG mais aussi prêt de 2000 jeux sur Steam).

    Et tu sais quoi, sur console aussi il y a des joueurs qui ne veulent plus de version physique des jeux, il me semble qu'on l'a bien vu durant ces 4 dernières semaines, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut en faire une généralité même s'ils sont majoritaire à jouer uniquement en déma...
    shofroy posted the 08/01/2026 at 12:58 PM
    On avait déjà compris qu'il ne changerait pas d'avis. Pas de soucis. Depuis la ps5, j'achète déjà moins et très rarement day one.

    Jusqu'à 2028 ça sera uniquement d'occasion sur ps5, pour des jeux jouable direct sans co obligatoire, ou sur GOG. ( Ayant fait un PC il y a peu ).

    Et par la suite, ça sera sur GOG sinon tipiak.
    davidsexking posted the 08/01/2026 at 01:05 PM
    51love Personne ne reviendra vers Xbox pour ça, si Microsoft sort vraiment un PC pré monté de gaming qu'ils appellent Xbox, ce sera un marché ultra niche qui se vendra même moins qu'une Vita.

    Ils ont tellement pris les joueurs pour des cons qu'ils ont perdu tout le monde depuis longtemps donc personne ne va dépenser 1k dans une machine Xbox, déjà que pas grand monde n'était intéressé à 200-300€, sans compter qu'ils sont tout autant orienté demat que Sony avec les mêmes objectifs là dessus.

    Si les gens veulent changer, ils prendront un PC qui restera moins cher qu'un PC made in Xbox pour la même puissance.

    Parmi ceux qui n'étaient pas déjà passé tout demat sur PlayStation, il y aura d'un côté ceux qui restent sur PlayStation par dépit, craignant trop le changement. Et de l'autre ceux qui feront leur propre config (ce qui est simple comme bonjour avec les sites comme TopAchat qui te tiennent par la main aujourd'hui en offrant même le montage)
    cyr posted the 08/01/2026 at 01:15 PM
    davidsexking mais le grand public, la gen z etc achètera les consoles full démat comme ils consomment full démat déjà et achèterons gta6 .

    Le public pro, doit être situer entre 5 et 10 millions de personnes.

    Ce qui représente pas grand chose sur un parc de 100 millions.

    Toutefois ce qui pourrait en souffrir, c'est les licences de niches made in sony. Aucune inquiétude pour les spider man etc. Sony risque de vouloir viser le grand public par la suite.... dommage pour les astro bot, ico, et d'autre licence qui vont souffrir (peut-être aussi pour rachet ....)

    Faudra pas venir pleurer par la suite....

    A moins que sony va les sortir sur d'autre consoles pour augmenter les ventes......

    Bref on verra bien.
    parliz posted the 08/01/2026 at 01:32 PM
    ils prennent bien soin d'éviter de dire que c'est contre le marché de l'occasion et le prêt et la revente surtout, parce que si la raison était uniquement la numérisation ils auraient déjà tout prévu pour qu'on puisse prêter et revendre voire posséder réellement les données, donc les joueurs ont bien raison de critiquer puisque aujourd'hui seul le format physique garantit tout ça de façon irrévocable et que même si Sony ne change pas d'avis ils dépendent énormément de leur image de marque donc la critique ne les arrange pas du tout quoi qu'il arrive, en tout cas si ils sont aussi confiants c'est qu'ils doivent être convaincus que les autres vont suivre (faut espérer que non mais ça sent très mauvais, même Xbox s'est empressé de communiquer dans leur sens dès les premiers jours de la polémique)
    rasalgul posted the 08/01/2026 at 01:55 PM
    C'était quoi déjà la phrase en 2013 ? Ah oui on a le constructeur qu'on mérite

    S'il y a bien une communauté de joueurs de qui a été bien dressée c'est bien celle du croix Croix carré rond rond rond et triangleuh carré et triaaaaaangle
    51love posted the 08/01/2026 at 02:55 PM
    jenicris bah c'est sûr qu'aujourd'hui, en Occident, bcp vont estimer ne pas avoir le choix.

    PlayStation reste la plateforme numéro 1 pour jouer à GTA6, pour accéder simplement et sans prise de tête au plus grand catalogue de jeux tiers sur console.

    Couplé au contexte de la RAM actuel, qui fait que le marché hardware va être très morose pendant des années, ça fait le jeu de Sony, même sans vendre bcp de PS6, parce que les mecs n'iront pas ailleurs.

    Maintenant, je vois le marché USA potentiellement bcp plus volatile que ce que l'on croit. davidsexking après peu importe la marque, Xbox, Steam...

    Mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi le comportement des pays les plus modestes, où bcp de gens ne peuvent se permettre le luxe de dépenser 80 € dans un jeu, de payer des consoles 500 € vu que ça représente un mois de salaire...

    Comment font-ils ?

    Bah ils n'achètent pas de console.

    Donc pour revenir au début de mon message, le choix, ils l'ont, ils feront simplement autre chose.

    La concurrence des écrans est partout, smartphone, Netflix, réseaux sociaux, F2P... jamais il n'a été possible de passer autant de temps devant des écrans en faisant autre chose que du JV "premium" qu'en 2026.

    Et le risque c'est que ce phénomène vienne aussi sur notre territoire avec ces prix qui flambent.

    Dans 5 ans, est-ce qu'on achètera encore une console à notre enfant ? À notre ado ? À ce prix, bcp vont réfléchir, parce qu'il y a des alternatives et pas juste du hardware dédié uniquement aux JV.

    Si t'as pas les moyens ?

    Bah ta priorité sera toujours de t'acheter un smartphone, un PC pour les études ou le travail bien avant une console, et tu joueras là-bas, comme dans plein de pays.

    Et si on regarde uniquement le PC, ça tombe bien, tous les jeux sortent dessus, avec des avantages parfois énormes face aux consoles, et notamment son catalogue qui a tjs dirigé les preferences de la masse a long terme.

    Et même son principal défaut pour le grand public, le côté plug&play, pourrait être gommé par les consoles PC.

    Donc l'inflation du hardware sur un marché bien établi en faveur de Sony est à leur avantage à court terme, mais pourrait être leur cercueil à plus long terme.

    Si les USA vont dans cette direction, la situation deviendrait rapidement intenable pour PlayStation.
    kikoo31 posted the 08/01/2026 at 02:57 PM
    rasalgul Longue vie à croix rond carre triangle croix rond carre triangle croix rond carre triangle croix rond carre triangle !!

    Longue vie à croix rond carre triangle croix rond carre triangle croix rond carre triangle croix rond carre triangle
    rasalgul posted the 08/01/2026 at 04:10 PM
    kikoo31 si physique tu consommes, 13 je vous salue croix carré et 20 psaumes du triangle évangérond tu me liras mon enfant
    kikoo31 posted the 08/01/2026 at 04:17 PM
    rasalgul bien joué
    ravyxxs posted the 08/01/2026 at 04:25 PM
    churos45 posted the 08/01/2026 at 04:28 PM
    Perso je n'attendais pas que Sony fasse un rétropédalage. Ce que je souhaite en montrant mon mécontentement c'est que la transition ne soit pas bénéfique uniquement pour eux et que les joueurs soient un minimum protégés pour ce qui est de leurs droits sur du démat. Quand tu sais que tu peux perdre toute ta collection en te faisant bannir par un modérateur qui s'est levé du mauvais pied et qu'il n'y a aucun recours possible, c'est assez triste.

    Mais bon, les gens qui n'ont qu'une vision étriqué sont contents alors que leur situation ne change pas peu importe qu'il y ait du full démat ou pas.
    suikoden posted the 08/01/2026 at 05:19 PM
    Quand ils vont se rendre compte que même les casu ça va pas leur plaire de savoir qu'ils peuvent plus acheter et/ou revendre leur jeux ils vont peut être réagir.

    Mon meilleur ami qui joue peu ça lui plaît pas, et mon beau frère qui revend ses jeux en acheter de nouveaux pas sur qu'il apprécie.

    Et je pense pas que ce soit les seuls. Les joueurs de FC/Call of et Cie c'est souvent le genre à faire ça aussi...
    jobiwan posted the 08/01/2026 at 05:29 PM
    PlayStation a longuement réfléchi ? Tout de même étrange que le projet de reconversion de l'usine, fabricant les BR PS4/PS5 est déjà très avancé, pour ne pas dire finalisé.
    Si en Amérique du Nord, vous continuez à proposer des boîtes de jeu mais cette fois sous forme de code, votre argumentaire du numérique ne tient pas la route, car ce canal et type de vente, engendre toujours des coûts de fabrication (boîte, jaquette et le papier contenant le code), de logistique et de gestion de stocks. Où est la plus-value, si ce n'est de tuer le marché de l'occasion et à moyen terme, de ne plus proposer de code-in-box ?
    Rien, ne vous empêche de proposer des Game Key Disc voire des GKC sur votre prochaine console.
    shambala93 posted the 08/01/2026 at 06:07 PM
    suikoden
    Comment expliquez les chiffres alors ?
    Vous rêvez !
    guiguif posted the 08/01/2026 at 06:32 PM
    shambala93 Parce que les chiffres ne veulent rien dire.
    Tu peux très bien acheter ton gros AAA du mois en boîte et à côté acheter une dizaine de jeux en demat (indés, promos ect...).

    Si le physique ne se vend pas, pourquoi les éditeurs continuent-ils de sortir leurs AAA sous ce format ? Il fallait arrêter avant, non ?
    Genre pourquoi Capcom est allé se faire chier à ressortir RE2 et RE3 en boîte deux ans après avoir sorti les patchs PS5 pour les versions PS4 ?
    Pourquoi ressortir les jeux en mode GOTY si déjà la version de base ne se vend pas en boîte ?
    Pourquoi depuis 10 ans le moindre jeu indé osef finit par sortir en boîte ?

    Bref, Sony veut juste tuer le physique pour tuer l'occasion et parce qu'ils y gagnent moins que sur un jeu demat, et non pas parce que le physique ça ne se vend pas.
    triplewater posted the 08/01/2026 at 06:44 PM
    guiguif

    La reponse est simple personne avait envie de se prendre une réputation du full demat en AAA quand on vois rien que pokopia qui est en full GKC rien que ça sa a influer sur sa note utilisateur ( enleve cet note et le jeux prend honnêtement 0,3/0,4 PT direct )

    Et si les chiffre veulent dire quelque chose c'est la même chose que quand un jeux que vous aimez pas et que les note sont mauvais vous en prenez compte mais à l'inverse ça les ignore

    Les gens prennent en compte que les chiffre que les arrange
    walterwhite posted the 08/01/2026 at 07:23 PM
    guiguif Pourquoi avoir sorti Alan Wake 2 en boîte également quelques mois après son lancement en démat ?

    Jeu qui est devenu rentable quand sa version physique est sortie au passage
    ducknsexe posted the 08/01/2026 at 07:31 PM
    Tout cela était prévu bien avant la PS6. Sony avait déjà fortement réduit son activité dans les lecteurs DVD et Blu-ray. Aujourd'hui, la marque ne développe pratiquement plus de nouveaux lecteurs DVD dédiés.

    C'était déjà un signe précurseur d'enculerie de la direction que Sony comptait prendre dans ses autres secteurs, (, le domaine du gaming )
    negan posted the 08/01/2026 at 07:44 PM
    guiguif Bref, Sony veut juste tuer le physique pour tuer l'occasion et parce qu'ils y gagnent moins que sur un jeu demat, et non pas parce que le physique ça ne se vend pas.

    Apres Sony avait prévenu, quand ils ont stopper les sorties PC, ils avaient dit qu'ils feraient grossir leurs revenus sur le dos des joueurs déjà acquis.

    Et pour faire ca il y a pas 50 solutions, des augmentations et la fin du physique pour toucher plus d'argent ( sans le marché de l'occasion )
    jem25 posted the 08/01/2026 at 07:56 PM
    Quitte à faire du full demat autant aller chez Xbox, au moins t’as toujours accès à tes jeux digitaux acheter sur les anciennes génération…

    In verra ce qu’ils vont faire mais de mon côté la ps6 ils se le foutrons bien au fond du derch
    piratees posted the 08/01/2026 at 07:58 PM
    et bien moi aussi je changerais pas d'avis ça sera helix ou pc et toc
    kambei312 posted the 08/01/2026 at 08:40 PM
    La blague. Le physique est LA seule differciation à leur avantage avec le PC. Sony c'est fini pour moi.

    Une console Nintendo et un PC même milieu de gamme ça me va. Qu'ils crèvent!
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