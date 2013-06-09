Cela fait près d’un mois que Sony a annoncé la fin des disques PlayStation pour les nouveaux jeux à partir de 2028, et un groupe bruyant de fans en colère n’a cessé de critiquer l’entreprise pour son passage au tout numérique. Interrogée sur cette polémique lors de sa dernière conférence sur les résultats financiers, Sony a déclaré comprendre pourquoi les gens sont très attachés aux jeux physiques, mais a réaffirmé son intention d’aller de l’avant avec leur suppression.
« Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant que la numérisation des contenus en général progresse, c'est le facteur déterminant », a déclaré Lin Tao, directeur financier de Sony, par l'intermédiaire d'un interprète lors d'une séance de questions-réponses le 31 juillet. « Cela ne concerne pas seulement la PlayStation, mais tous les types de contenus : la numérisation progresse. »
Elle a poursuivi :
« Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l’avenir – et nous y avons consacré beaucoup de réflexion et de temps, et nous avons examiné la question avec prudence –, nous sommes parvenus à cette conclusion, et nous allons aller de l’avant avec prudence. Concernant cette décision, nous avons reçu divers avis et les gens ont des opinions bien arrêtées ; nous comprenons que la communauté nous ait fait part de ces points de vue. Les jeux sont appréciés par de nombreuses personnes. C’est une forme de divertissement très appréciée, qui est souvent liée à de bons souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions. Nous souhaitons en tenir compte. Et dans le futur écosystème numérique, la manière dont nous allons interagir avec les joueurs est une question que nous souhaitons continuer à explorer.
Lin Tao, directeur financier de Sony, confirme que PlayStation proposera désormais en Amérique du Nord des packs physiques contenant un code, en remplacement des disques !
« En Amérique du Nord, c'est déjà le cas : les packs ne contiennent plus de disques, mais un code ; c'est ainsi qu'ils sont vendus là-bas. »
Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que la polémique suscitée par l'arrêt de la production de disques physiques pour la PlayStation en 2028 n'a eu, pour l'instant, aucun impact sur l'activité de l'entreprise !
Il précise que ces projets ont déjà été discutés au préalable avec les détaillants et que ce sera la solution retenue.
« À l'heure actuelle, nous ne constatons aucun impact sur notre activité.
Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, un analyste financier a interrogé M. Tao sur l'impact que la fin des disques aura sur les relations de Sony avec les détaillants, et sur la manière dont la société continuera à différencier la PS5 et ses futures consoles des PC de jeu si ces deux types d'appareils deviennent entièrement numériques. En réponse, M. Tao a souligné que les éditeurs pourront toujours livrer aux magasins, sur des marchés comme l'Amérique du Nord, des boîtes vides contenant des codes, et a fait valoir que le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable.
Mais à l'avenir, en ce qui concerne les ventes de contenus, une grande partie est déjà numérisée. Par conséquent, nous ne pensons pas que l'arrêt de la production de disques aura un impact négatif sur notre activité.
Cependant, comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs, les joueurs, y sont attachés et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces retours. »
En vidéo :
https://streamable.com/yaxa10
Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que les disques ne constituent pas un facteur de différenciation majeur entre la PS5 et le PC !
« Nous ne pensons pas que le disque soit un facteur de différenciation par rapport au PC…
https://x.com/i/status/2083117449713455339
Notre atout réside dans notre sélection de contenus. C’est l’un de nos points forts. La stabilité de l’environnement de jeu en est un autre. Et par rapport aux PC gaming haut de gamme, nos produits sont plus abordables.
Nous ne pensons donc pas que le disque en soi soit un facteur de différenciation majeur. À l’avenir, nous pourrons donc coexister sereinement avec les jeux PC. »
Bref qu'ils aillent tous se faire foutre eux et ceux qui ne comprennent toujours pas les conséquences à long terme de la fin du physique
Et je sais pas si c'est vrai (donc à prendre avec de gigantesques pincettes), mais apparemment Hiroki Totoki et Hideaki Nishino se marrent de la révolte des joueurs et les traites d'abrutis...
Maintenant Xbox est a terre et PlayStation va faire tout ce qu'il veut.
C'est l'heure de mangé votre caca comme nous on l'a fait avec Xbox.
Faut aimer se la prendre dans le boul pour continuer à soutenir cette marque
NoDiscNoBuy, peuvent aller se faire foutre Sony et je pourris chacun de leur post avec de nombreux commentaires
Et ce n’est pas avec leurs mythos, leurs chiffres trafiqués, leur store éclaté, leurs tarifs de salopes et leur mentalité de merde que du jour au lendemain tout le monde va dire amen.
Genre, ils comprennent "nos émotions"
Non, ils ont juste compris que pas mal de joueurs privilégiaient l’occasion et la revente et ça pour eux désormais, c’est inadmissible
Quand au chiffre mensongé les pro physique c'est pas mieux également avec leurs interprétation
depuis la PS3 sony rêve de supprimé le marché de l'occasion ils ont même sorti un brevet à l'époque ou si un jeux PS3 avait servi il ne marcherait pas sur un autre compte
Faudra la ressortir celle la lorsque la PS6 sortira a 1000€ ou plus
Et on a beau dire, on sera surement pas beaucoup a faire de la vrais résistance parmi les consommateur du physique, beaucoup finiront par accepter la transition et au final suffira d'augmenter les prix sur le store pour l'absorber et alors effectivement y aura aucun impact pour Sony.
Si 100% des joueurs etaient comme moi, Sony coule demain
Donc je vais surveiller Xbox pour leur prochaine gen et je verrai. Mais Playstation n'existe plus chez moi. C'est acté definitivement.
Ah ouais, je vivais vraiment avec des œillères on dirait
Boyecotte " Plaies Station "
quand je dis que la fin des film en blue ray , des musique en cd , et des livre en papier c'est pour bientot...
bah écoute c'est sony qui a fait monter le prix conseiller de 60 a 70 euro... bien sur qu'ils ont leur mots a dire...
Le moindre jeu était démonté de manière injuste... Maintenant que les joueurs pro Sony se réjouissent ils ont donné toute les clés à une entreprise sans compter les joueurs Nintendo aveuglé depuis bien trop longtemps
ET plus de jeux acheter en 2028....ça me fera des économies de dingues cette histoire.
Merci Sony de penser à mon bien-être financier
Encore une fois honte à eux et honte à ceux qui les défendent ou minimisent. Sachez que votre fin viendra également. Et qu’on sera là pour en rire.
Ils brûlent la propriété d'usage pour mieux te vendre l'accès au service, et ils appellent ça de l'innovation.
Même à 400 boules, je la prendrai pas leur console de con là.
Tant que cette politique sera en place, ça sera sans moi. (Mais ouais, je sais que je fais parti d'une minorité)
Ils pensent plus aux actionnaires qu'à nous
On espère que le bide sera au rendez-vous effectivement.
Mais du coup, j'aimerai bien savoir ce qu'ils entendent par prix abordables?
Sont-il vraiment autant déconnecté de la réalité de la population en pensant que 1000 euro c'est abordable? Ou c'est juste des paroles en l'air pour faire passer la pilule?
Ou alors simplement pour rassurer les investisseurs
Ouais je pense que ta réponse sur les investisseurs semble être la plus logique pour moi (je n'y avais pas du tout pensé).
Bien sur, ça serait tout à fait possible aussi qu'ils soient tous déco de la réalité en vrai, mais j'ai quand même un peu de mal à croire que des gens à la tête d'une telle entreprise (donc plutôt intelligent en soit) finissent par devenir antant delulu.
Ou alors ils ont tellement confiance en eux qu'ils y vont au culot en se foutant de la gueule du monde... je sais pas trop.
La logique du gamer de nos jours mdr…
Et puis ce qui me fait plus rire dans vos réactions, c’est qu’en fait 80% des joueurs sont déjà full demat et que tout ce bruit vient d’une minorité de joueurs qui vont quand même acheter du demat sur d’autres plateformes ou du game pass…
Le niveau de sérieux est au level max je dirais
Tout ce qu'ils veulent c'est faire plaisir aux investisseurs et faire monter la valeur boursière de Sony et par ailleurs récupérer une part comme Totoki récemment
Effectivement, ça se tient.
J'espère que le discours changera. Curieux de voir ce que Microsoft va faire, ils ont un coup marketing à jouer, même si je pense qu'ils vont suivre
Et les joueurs feront avec parce qu'ils n'ont pas le choix.
D'accord la numerisation avance mais que compte il fait sur les droit lié au format que le consomateur perd ?
Parce que bon quitte a allez de l'avant soit mais c'est pas un peu trop facile et unilateral ? Le fait que les revendeur nous vendent des boites vide... bon ben soit. mais ca regle qu'une partie visible des problemes.
En fait Ce que je trouve un peut con de la part de Sony c'est la facon d'on l'annonce a ete faite et de ne pas avoir su sauter sur l'occasion pour proposer de nouvelle solution a un probleme de perenisation du media et de droit des consomateurs.
Elle est ou l'epoque ou ils etait precurseur. for the players tout ca
Si on a pas le choix j'en veux pas de leur PS6.
C'est comme sa revendiquer végétarien par principe mais porter du cuir...
Mais je n'achète pas de jeu en dématériel.
Néanmoins, je ne pense pas que la communauté gamekyo fasse 70 millions de membres.
Désolé mais le succès actuel de Playstation ne repose pas sur les mechants fan qui ont dit du mal d’xbox. On suis l’actu tous les joues et les raisons sont multiples et ça a commencé avec la PS4 vs Xbox One.
Élevez un peu vos échanges
PS1, PS2, PSP tout va bien; PS3, Vita les décisions sont très discutable et c'est les américains qui sauvent les meubles; PS4 les américains se montrent sous leur meilleurs jour pour pouvoir récupérer le bébé et faire ce qu'ils veulent, et depuis la fin de la PS4 les décisions dégueulasse mais rentable s'enchainent et s'accélèrent
Merci de nous démontrer que tu ne comprends rien à rien au sujet.
Sur PC oui c'est du démat, mais personne va venir et te retirer tes jeux de ta bibliothèque si les licences expirent.
Tu as des concurrents sur différents stores (Steam/EGS/GOG...) le marché gris, pour pouvoir acheter tes jeux au meilleur prix.
Car full démat fini les jeux à 55€ chez Leclerc ou Auchan...
Sans compter, beaucoup de jeux réellement gratuits sur PC.
Online gratuit
Architecture ouverte.
Choix de la manette que tu veux.
Sans même compter l'émulation
GOG propose ses jeux sans aucun DRM
Tu vois contre quoi va devoir se battre Sony quand ils passeront full démat?
Déjà que la dernière augmentation de prix a fait chuter les ventes, bha là tes fans vont lentement te lâcher. Y restera quoi ? les petits connards qui jouent à Robox, fortnite et compagnie ? bonne chance sachant que même eux commencent à lentement mais surement aller sur PC aussi.
Perso, c'est simple : Full achat physique cette année et 2027, puis 2028 fin, je passe sur PC définitivement (j'y étais déjà un peu plus que d'habitude cette année, maintenant ca va devenir définitive)
ça c'est quoi ????
https://www.e.leclerc/fp/grand-theft-auto-vi-code-in-a-box-ps5-5026555439824?srsltid=AfmBOoqExCc0Z0LrZnUuuMyZGXnNV4InPixJBTGWmpRh8_Li4zXoWoTX
Peut importe, je parle du principe et du physique.
Des promotions il y en a aussi chez PlayStation.
Il y aura sûrement le retour des codes tiers à l'avenir.
Le problème c'est que l'on ne peut pas non plus revendre ses jeux sur Steam et que le demat est hégémonique.
Et tu le revends comment ton jeu s'il ne te plait pas ou bien que tu en as marre...ou tout simplement que TU veuilles le préter...
Ouais nous en tant que consommateur, ceux qui achètent beaucoup de jeux, on perd énormément avec l'arrêt du physique.
Perso en demat j'achèterai beaucoup moins de jeux, hors PC ou les promos sont dingues et régulières. Le nombre de jeux a 2 ou 3 euros.
J'achèterai davantage de jeux probablement sur Switch 2, même avec les GKC
Tout ça pas avant 2028. Tant qu'il y a des jeux physiques sur PS5 je profite au max.
Quand à la PS6, même si elle aura sûrement de super jeux, genre le prochain GOW, TLOU3, probablement le retour de Uncharted et autres, une console full demat à 1000 balles c'est clairement un frein.
Et encore ça dépend de jusqu'à quand Sony va continuer le cross gen sur les first party, car pour les tiers ça va durer très longtemps, vu que les next gen vont bider comme jamais
Complètement déconnecté de la réalité la dame.
« Nous ne pensons pas que le disque soit le facteur de différenciation par rapport au PC...
Notre force réside dans le contenu sélectionné. C'est l'une de nos forces. L'environnement de jeu stable. C'est une autre force. Et comparé aux PC de jeu haut de gamme, nos produits sont plus abordables. »
Ok voyons ça de plus près :
Resident Evil Requiem :
PS5 : 79,99€ Day One https://www.playstation.com/fr-fr/games/resident-evil-requiem/
Steam : 69,99€ Day One https://store.steampowered.com/app/3764200/Resident_Evil_Requiem/
Denshattack :
PS5 : 19,99€ Day One
Steam : 17,99€ Day One (période de lancement)
Et encore, j’ai été sympa de ne pas prendre les stores alternatifs officiels. Imaginez maintenant les prix sur le marché gris…
Que cette marque de merde se casse la gueule. Elle est dirigée par des financiers qui ne comprennent absolument rien à l’histoire de la marque, ni aux raisons pour lesquelles les joueurs y étaient autant attachés (quand on voit les derniers AAA et l’orientation GaaS).
J'ai appris a être pati. Et au final il y a certains titre que je ne prends pas au final, après réflexion.
Cette année a part resident evil requiem, j'ai rien acheté.
Après celui qui achète un jeux et qui le revend rapidement pour acheté un autre jeux et ainsi de suite, lui je peux comprendre que sa façon de jouer va être fortement chamboulé.
Mais c'est un gamer et non un collectionneur pour le coup.
Mais comme le cas de GTA le montre les codes in the box continuera à être moins cher en magasin
ça montre bien que vos petits cris sur X et vos pétitions ou grève ("on va pas jouer pendant 1 semaines, ils vont trop être énervé" ) ne servent à rien !
Seul le fais de se désabonné du PSN, de ne plus acheter un seul jeux sur PlayStation, de ne pas acheter la PS6 pourra leur faire comprendre vos complainte !
si vous continuer à payer, fermez la
pour le coup je suis d'accord, par contre je pense que la déclaration de Lin Tao c'est aussi du bullshit...
on verra les vrais conséquence au prochain rapport financier vu que l'annonce a été faite récemment...
zboubi480 on est bien pire qu'a l'époque de la ps3, playstation était encore japonais a l'époque... aujourd'hui playstation c'est les même qu'xbox
https://x.com/nib95_/status/2083192101890629984?s=20
Vu la situation actuelle et le prix auquel est vendu une machine sorti fin 2020, le terme abordable est malvenu. Mais bon si Sony est sur et certain qu'il y aura un public suffisamment important pour lâcher 800/900 voire plus pour une PS6 alors tout va bien. Ils ne devraient pas tomber de haut. Impossible qu'une multinationale puisse etre déconnectée de la réalité et prenne le mur. Ils sont bien trop intelligents pour ca.
1. Ils ont raison de croire que le public qui va boycotter PlayStation par arrêt du physique est marginal. et en plus en off ils se foutent de la gueule des fanboys qui espèrent les voir changer d'avis
Probablement quelques millions tout au plus, c'est pas parce quune bonne partie des joueurs apprécient le fait d'acheter en physique qu'ils vont forcément partir le jour ou ils ne pourront plus.
2. Mais attention a l'effet boule de neige. Une proposition qui deviendrait moins intéressante que la concurrence, une image de marque abîmée peuvent avoir des effets catastrophiques assez rapidement et on la vu par le passé.
L'arrêt du physique ne pourrait être que la cerise sur le gâteau.
Les parts de marché de PlayStation pr les jeu tiers ne font que baisser au profit du PC depuis bientôt 20 ans.
Et surtout, Sony est fort historiquement sur 3 marchés, mais
- ils ont perdu le Japon depuis la PS3
- les USA pourrait revenir assez facilement vers les marques américaines comm Xbox, l'arrivée des consoles PC, peuvent représenter une belle alternative la bas.
- l Europe est le territoire le plus safe pr PlayStation, mais il ne suffira pas si PlayStation continue de perdre du terrain partout ailleurs.
Le risque c'est d'avoir une marque Playstation qui se marginalise de plus en plus, old school, ringarde, face a des consoles PC qui pourraient combler le gap entre les fonctionnalités des 2 mondes...
Et vu les coûts hardware, quitte a payer environ 1000€ une machine pour jouer, autant faire d'une pierre 2, PC comme outil de travail et a la fois console pour jouer simplement sans devoir gérer soit même une config.
Bref, plus que l'arrêt du physique en lui même, c'est les conséquences long terme et leur proposition aux joueurs qui semblent devenir nul a chier.
On comprend aisément pk ils arrêtent les jeux maisons sur Steam, c'est la dernière chose qui leur reste, mais ça risque de pas peser lourd face a tous les inconvénients de l'écosystème qu'ils sont en train de construire
En l'état, je pense qu'ils vont ne faire s'accélérer leur perte d'influence. Et ça sera bien fait pour cette marque, mais c'est bien triste de voir ce qu'elle est devenue en quelques décennies
Et une majorité de cette minorité franchira le cap le moment venu; un trailer tape à l'oeil, une licence qui plaît et la béance s'écartera de nouveau.
Nintendo c'est pas vraiment le même marché
Le PC on sait également que beaucoup ne veulent pas en entendre parler
Reste Xbox mais la marque est dead, la Helix va coûter une fortune et leur licences hormi Forza Horizon n'ont pas la côte de nos jours. Reste TES6 mais il sortira quand ? Le Xbox de l'époque 360 manque et l'actuel ne lui arrive pas à la cheville.
On a pas encore d'infos concrète à ce niveau ?
Nintendo c'est pas vraiment le même marché
aujourd'hui si, les AAA tier sortent sur les console nintendo, donc c'est redevenu le même marché
Le PC on sait également que beaucoup ne veulent pas en entendre parler
mais on ne peut pas dire non plus que ceux qui ne veulent pas du pc sont une majorité, 140 millions de joueurs sur pc et ca augmente...
En gros il est dit que vous pouvez continuer a gueuler, il changeront pas leur décision.
Une page se tourne. Va falloir trouver un nouveau passe temps pour ceux qui ne veule pas du tous démat...
C'est le plus dur retour à la réalité : le public jeux vidéo est constitué à 80% d'abrutis.
jenicris : merci de ne pas faire de généralité quand tu dis que soi-disant "les joueurs PC" ne voudraient plus de version physique alors qu'on ne leur a pas donner le choix du système actuel (cf ma vidéo sur le sujet qui parle de l'histoire de l'arrivée de Steam)...
C'est totalement faux de dire ça vu qu'il y en a toujours eu même si extrêmement rare (d'ailleurs voici ma collection de jeux physique PC si ça t'intéresse), d'où le fait que certains éditeurs proposent encore ce format pour la version PC de leurs jeux malgré la prédominance du déma (même s'ils ne sont généralement ni revendable ni prêtable).
Sans parler de ceux qui font le nécessaire pour créer leurs propres versions physique parce qu'ils sont attaché à ce type de format et leur permet aussi de les prêter s'ils n'ont pas de DRM (GOG mais aussi prêt de 2000 jeux sur Steam).
Et tu sais quoi, sur console aussi il y a des joueurs qui ne veulent plus de version physique des jeux, il me semble qu'on l'a bien vu durant ces 4 dernières semaines, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut en faire une généralité même s'ils sont majoritaire à jouer uniquement en déma...
Jusqu'à 2028 ça sera uniquement d'occasion sur ps5, pour des jeux jouable direct sans co obligatoire, ou sur GOG. ( Ayant fait un PC il y a peu ).
Et par la suite, ça sera sur GOG sinon tipiak.
Ils ont tellement pris les joueurs pour des cons qu'ils ont perdu tout le monde depuis longtemps donc personne ne va dépenser 1k dans une machine Xbox, déjà que pas grand monde n'était intéressé à 200-300€, sans compter qu'ils sont tout autant orienté demat que Sony avec les mêmes objectifs là dessus.
Si les gens veulent changer, ils prendront un PC qui restera moins cher qu'un PC made in Xbox pour la même puissance.
Parmi ceux qui n'étaient pas déjà passé tout demat sur PlayStation, il y aura d'un côté ceux qui restent sur PlayStation par dépit, craignant trop le changement. Et de l'autre ceux qui feront leur propre config (ce qui est simple comme bonjour avec les sites comme TopAchat qui te tiennent par la main aujourd'hui en offrant même le montage)
Le public pro, doit être situer entre 5 et 10 millions de personnes.
Ce qui représente pas grand chose sur un parc de 100 millions.
Toutefois ce qui pourrait en souffrir, c'est les licences de niches made in sony. Aucune inquiétude pour les spider man etc. Sony risque de vouloir viser le grand public par la suite.... dommage pour les astro bot, ico, et d'autre licence qui vont souffrir (peut-être aussi pour rachet ....)
Faudra pas venir pleurer par la suite....
A moins que sony va les sortir sur d'autre consoles pour augmenter les ventes......
Bref on verra bien.
S'il y a bien une communauté de joueurs de qui a été bien dressée c'est bien celle du croix Croix carré rond rond rond et triangleuh carré et triaaaaaangle
PlayStation reste la plateforme numéro 1 pour jouer à GTA6, pour accéder simplement et sans prise de tête au plus grand catalogue de jeux tiers sur console.
Couplé au contexte de la RAM actuel, qui fait que le marché hardware va être très morose pendant des années, ça fait le jeu de Sony, même sans vendre bcp de PS6, parce que les mecs n'iront pas ailleurs.
Maintenant, je vois le marché USA potentiellement bcp plus volatile que ce que l'on croit. davidsexking après peu importe la marque, Xbox, Steam...
Mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi le comportement des pays les plus modestes, où bcp de gens ne peuvent se permettre le luxe de dépenser 80 € dans un jeu, de payer des consoles 500 € vu que ça représente un mois de salaire...
Comment font-ils ?
Bah ils n'achètent pas de console.
Donc pour revenir au début de mon message, le choix, ils l'ont, ils feront simplement autre chose.
La concurrence des écrans est partout, smartphone, Netflix, réseaux sociaux, F2P... jamais il n'a été possible de passer autant de temps devant des écrans en faisant autre chose que du JV "premium" qu'en 2026.
Et le risque c'est que ce phénomène vienne aussi sur notre territoire avec ces prix qui flambent.
Dans 5 ans, est-ce qu'on achètera encore une console à notre enfant ? À notre ado ? À ce prix, bcp vont réfléchir, parce qu'il y a des alternatives et pas juste du hardware dédié uniquement aux JV.
Si t'as pas les moyens ?
Bah ta priorité sera toujours de t'acheter un smartphone, un PC pour les études ou le travail bien avant une console, et tu joueras là-bas, comme dans plein de pays.
Et si on regarde uniquement le PC, ça tombe bien, tous les jeux sortent dessus, avec des avantages parfois énormes face aux consoles, et notamment son catalogue qui a tjs dirigé les preferences de la masse a long terme.
Et même son principal défaut pour le grand public, le côté plug&play, pourrait être gommé par les consoles PC.
Donc l'inflation du hardware sur un marché bien établi en faveur de Sony est à leur avantage à court terme, mais pourrait être leur cercueil à plus long terme.
Si les USA vont dans cette direction, la situation deviendrait rapidement intenable pour PlayStation.
Longue vie à croix rond carre triangle croix rond carre triangle croix rond carre triangle croix rond carre triangle
Mais bon, les gens qui n'ont qu'une vision étriqué sont contents alors que leur situation ne change pas peu importe qu'il y ait du full démat ou pas.
Mon meilleur ami qui joue peu ça lui plaît pas, et mon beau frère qui revend ses jeux en acheter de nouveaux pas sur qu'il apprécie.
Et je pense pas que ce soit les seuls. Les joueurs de FC/Call of et Cie c'est souvent le genre à faire ça aussi...
Si en Amérique du Nord, vous continuez à proposer des boîtes de jeu mais cette fois sous forme de code, votre argumentaire du numérique ne tient pas la route, car ce canal et type de vente, engendre toujours des coûts de fabrication (boîte, jaquette et le papier contenant le code), de logistique et de gestion de stocks. Où est la plus-value, si ce n'est de tuer le marché de l'occasion et à moyen terme, de ne plus proposer de code-in-box ?
Rien, ne vous empêche de proposer des Game Key Disc voire des GKC sur votre prochaine console.
Comment expliquez les chiffres alors ?
Vous rêvez !
Tu peux très bien acheter ton gros AAA du mois en boîte et à côté acheter une dizaine de jeux en demat (indés, promos ect...).
Si le physique ne se vend pas, pourquoi les éditeurs continuent-ils de sortir leurs AAA sous ce format ? Il fallait arrêter avant, non ?
Genre pourquoi Capcom est allé se faire chier à ressortir RE2 et RE3 en boîte deux ans après avoir sorti les patchs PS5 pour les versions PS4 ?
Pourquoi ressortir les jeux en mode GOTY si déjà la version de base ne se vend pas en boîte ?
Pourquoi depuis 10 ans le moindre jeu indé osef finit par sortir en boîte ?
Bref, Sony veut juste tuer le physique pour tuer l'occasion et parce qu'ils y gagnent moins que sur un jeu demat, et non pas parce que le physique ça ne se vend pas.
La reponse est simple personne avait envie de se prendre une réputation du full demat en AAA quand on vois rien que pokopia qui est en full GKC rien que ça sa a influer sur sa note utilisateur ( enleve cet note et le jeux prend honnêtement 0,3/0,4 PT direct )
Et si les chiffre veulent dire quelque chose c'est la même chose que quand un jeux que vous aimez pas et que les note sont mauvais vous en prenez compte mais à l'inverse ça les ignore
Les gens prennent en compte que les chiffre que les arrange
Jeu qui est devenu rentable quand sa version physique est sortie au passage
C'était déjà un signe précurseur d'enculerie de la direction que Sony comptait prendre dans ses autres secteurs, (, le domaine du gaming )
Apres Sony avait prévenu, quand ils ont stopper les sorties PC, ils avaient dit qu'ils feraient grossir leurs revenus sur le dos des joueurs déjà acquis.
Et pour faire ca il y a pas 50 solutions, des augmentations et la fin du physique pour toucher plus d'argent ( sans le marché de l'occasion )
In verra ce qu’ils vont faire mais de mon côté la ps6 ils se le foutrons bien au fond du derch
Une console Nintendo et un PC même milieu de gamme ça me va. Qu'ils crèvent!