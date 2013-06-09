Cela fait près d’un mois que Sony a annoncé la fin des disques PlayStation pour les nouveaux jeux à partir de 2028, et un groupe bruyant de fans en colère n’a cessé de critiquer l’entreprise pour son passage au tout numérique. Interrogée sur cette polémique lors de sa dernière conférence sur les résultats financiers, Sony a déclaré comprendre pourquoi les gens sont très attachés aux jeux physiques, mais a réaffirmé son intention d’aller de l’avant avec leur suppression.
« Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant que la numérisation des contenus en général progresse, c'est le facteur déterminant », a déclaré Lin Tao, directeur financier de Sony, par l'intermédiaire d'un interprète lors d'une séance de questions-réponses le 31 juillet. « Cela ne concerne pas seulement la PlayStation, mais tous les types de contenus : la numérisation progresse. »
Elle a poursuivi :
« Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l’avenir – et nous y avons consacré beaucoup de réflexion et de temps, et nous avons examiné la question avec prudence –, nous sommes parvenus à cette conclusion, et nous allons aller de l’avant avec prudence. Concernant cette décision, nous avons reçu divers avis et les gens ont des opinions bien arrêtées ; nous comprenons que la communauté nous ait fait part de ces points de vue. Les jeux sont appréciés par de nombreuses personnes. C’est une forme de divertissement très appréciée, qui est souvent liée à de bons souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions. Nous souhaitons en tenir compte. Et dans le futur écosystème numérique, la manière dont nous allons interagir avec les joueurs est une question que nous souhaitons continuer à explorer.
Lin Tao, directeur financier de Sony, confirme que PlayStation proposera désormais en Amérique du Nord des packs physiques contenant un code, en remplacement des disques !
« En Amérique du Nord, c'est déjà le cas : les packs ne contiennent plus de disques, mais un code ; c'est ainsi qu'ils sont vendus là-bas. »
Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que la polémique suscitée par l'arrêt de la production de disques physiques pour la PlayStation en 2028 n'a eu, pour l'instant, aucun impact sur l'activité de l'entreprise !
Il précise que ces projets ont déjà été discutés au préalable avec les détaillants et que ce sera la solution retenue.
« À l'heure actuelle, nous ne constatons aucun impact sur notre activité.
Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, un analyste financier a interrogé M. Tao sur l'impact que la fin des disques aura sur les relations de Sony avec les détaillants, et sur la manière dont la société continuera à différencier la PS5 et ses futures consoles des PC de jeu si ces deux types d'appareils deviennent entièrement numériques. En réponse, M. Tao a souligné que les éditeurs pourront toujours livrer aux magasins, sur des marchés comme l'Amérique du Nord, des boîtes vides contenant des codes, et a fait valoir que le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable.
Mais à l'avenir, en ce qui concerne les ventes de contenus, une grande partie est déjà numérisée. Par conséquent, nous ne pensons pas que l'arrêt de la production de disques aura un impact négatif sur notre activité.
Cependant, comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs, les joueurs, y sont attachés et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces retours. »
En vidéo :
https://streamable.com/yaxa10
Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que les disques ne constituent pas un facteur de différenciation majeur entre la PS5 et le PC !
« Nous ne pensons pas que le disque soit un facteur de différenciation par rapport au PC…
https://x.com/i/status/2083117449713455339
Notre atout réside dans notre sélection de contenus. C’est l’un de nos points forts. La stabilité de l’environnement de jeu en est un autre. Et par rapport aux PC gaming haut de gamme, nos produits sont plus abordables.
Nous ne pensons donc pas que le disque en soi soit un facteur de différenciation majeur. À l’avenir, nous pourrons donc coexister sereinement avec les jeux PC. »
Bref qu'ils aillent tous se faire foutre eux et ceux qui ne comprennent toujours pas les conséquences à long terme de la fin du physique
Et je sais pas si c'est vrai (donc à prendre avec de gigantesques pincettes), mais apparemment Hiroki Totoki et Hideaki Nishino se marrent de la révolte des joueurs et les traites d'abrutis...
Maintenant Xbox est a terre et PlayStation va faire tout ce qu'il veut.
C'est l'heure de mangé votre caca comme nous on l'a fait avec Xbox.
Faut aimer se la prendre dans le boul pour continuer à soutenir cette marque
NoDiscNoBuy, peuvent aller se faire foutre Sony et je pourris chacun de leur post avec de nombreux commentaires
Et ce n’est pas avec leurs mythos, leurs chiffres trafiqués, leur store éclaté, leurs tarifs de salopes et leur mentalité de merde que du jour au lendemain tout le monde va dire amen.
Genre, ils comprennent "nos émotions"
Non, ils ont juste compris que pas mal de joueurs privilégiaient l’occasion et la revente et ça pour eux désormais, c’est inadmissible
Quand au chiffre mensongé les pro physique c'est pas mieux également avec leurs interprétation
depuis la PS3 sony rêve de supprimé le marché de l'occasion ils ont même sorti un brevet à l'époque ou si un jeux PS3 avait servi il ne marcherait pas sur un autre compte
Faudra la ressortir celle la lorsque la PS6 sortira a 1000€ ou plus
Et on a beau dire, on sera surement pas beaucoup a faire de la vrais résistance parmi les consommateur du physique, beaucoup finiront par accepter la transition et au final suffira d'augmenter les prix sur le store pour l'absorber et alors effectivement y aura aucun impact pour Sony.
Si 100% des joueurs etaient comme moi, Sony coule demain
Donc je vais surveiller Xbox pour leur prochaine gen et je verrai. Mais Playstation n'existe plus chez moi. C'est acté definitivement.
Ah ouais, je vivais vraiment avec des œillères on dirait
Boyecotte " Plaies Station "
quand je dis que la fin des film en blue ray , des musique en cd , et des livre en papier c'est pour bientot...
bah écoute c'est sony qui a fait monter le prix conseiller de 60 a 70 euro... bien sur qu'ils ont leur mots a dire...
Le moindre jeu était démonté de manière injuste... Maintenant que les joueurs pro Sony se réjouissent ils ont donné toute les clés à une entreprise sans compter les joueurs Nintendo aveuglé depuis bien trop longtemps
ET plus de jeux acheter en 2028....ça me fera des économies de dingues cette histoire.
Merci Sony de penser à mon bien-être financier
Encore une fois honte à eux et honte à ceux qui les défendent ou minimisent. Sachez que votre fin viendra également. Et qu’on sera là pour en rire.
Ils brûlent la propriété d'usage pour mieux te vendre l'accès au service, et ils appellent ça de l'innovation.
Même à 400 boules, je la prendrai pas leur console de con là.
Tant que cette politique sera en place, ça sera sans moi. (Mais ouais, je sais que je fais parti d'une minorité)