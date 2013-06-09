« Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant que la numérisation des contenus en général progresse, c'est le facteur déterminant », a déclaré Lin Tao, directeur financier de Sony, par l'intermédiaire d'un interprète lors d'une séance de questions-réponses le 31 juillet. « Cela ne concerne pas seulement la PlayStation, mais tous les types de contenus : la numérisation progresse. »

« Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l’avenir – et nous y avons consacré beaucoup de réflexion et de temps, et nous avons examiné la question avec prudence –, nous sommes parvenus à cette conclusion, et nous allons aller de l’avant avec prudence. Concernant cette décision, nous avons reçu divers avis et les gens ont des opinions bien arrêtées ; nous comprenons que la communauté nous ait fait part de ces points de vue. Les jeux sont appréciés par de nombreuses personnes. C’est une forme de divertissement très appréciée, qui est souvent liée à de bons souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions. Nous souhaitons en tenir compte. Et dans le futur écosystème numérique, la manière dont nous allons interagir avec les joueurs est une question que nous souhaitons continuer à explorer.

« En Amérique du Nord, c'est déjà le cas : les packs ne contiennent plus de disques, mais un code ; c'est ainsi qu'ils sont vendus là-bas. »



Il précise que ces projets ont déjà été discutés au préalable avec les détaillants et que ce sera la solution retenue.

« À l'heure actuelle, nous ne constatons aucun impact sur notre activité.



Mais à l'avenir, en ce qui concerne les ventes de contenus, une grande partie est déjà numérisée. Par conséquent, nous ne pensons pas que l'arrêt de la production de disques aura un impact négatif sur notre activité.



Cependant, comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs, les joueurs, y sont attachés et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces retours. »

« Nous ne pensons pas que le disque soit un facteur de différenciation par rapport au PC…



Notre atout réside dans notre sélection de contenus. C’est l’un de nos points forts. La stabilité de l’environnement de jeu en est un autre. Et par rapport aux PC gaming haut de gamme, nos produits sont plus abordables.



Nous ne pensons donc pas que le disque en soi soit un facteur de différenciation majeur. À l’avenir, nous pourrons donc coexister sereinement avec les jeux PC. »