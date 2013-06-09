SONY Waypoint
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Sony ne changera pas d'avis sur l'arrêt des disques PlayStation, malgré les protestations des fans
Business & stratégie commerciale


Cela fait près d’un mois que Sony a annoncé la fin des disques PlayStation pour les nouveaux jeux à partir de 2028, et un groupe bruyant de fans en colère n’a cessé de critiquer l’entreprise pour son passage au tout numérique. Interrogée sur cette polémique lors de sa dernière conférence sur les résultats financiers, Sony a déclaré comprendre pourquoi les gens sont très attachés aux jeux physiques, mais a réaffirmé son intention d’aller de l’avant avec leur suppression.

« Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant que la numérisation des contenus en général progresse, c'est le facteur déterminant », a déclaré Lin Tao, directeur financier de Sony, par l'intermédiaire d'un interprète lors d'une séance de questions-réponses le 31 juillet. « Cela ne concerne pas seulement la PlayStation, mais tous les types de contenus : la numérisation progresse. »


Elle a poursuivi :

« Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l’avenir – et nous y avons consacré beaucoup de réflexion et de temps, et nous avons examiné la question avec prudence –, nous sommes parvenus à cette conclusion, et nous allons aller de l’avant avec prudence. Concernant cette décision, nous avons reçu divers avis et les gens ont des opinions bien arrêtées ; nous comprenons que la communauté nous ait fait part de ces points de vue. Les jeux sont appréciés par de nombreuses personnes. C’est une forme de divertissement très appréciée, qui est souvent liée à de bons souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions. Nous souhaitons en tenir compte. Et dans le futur écosystème numérique, la manière dont nous allons interagir avec les joueurs est une question que nous souhaitons continuer à explorer.


Lin Tao, directeur financier de Sony, confirme que PlayStation proposera désormais en Amérique du Nord des packs physiques contenant un code, en remplacement des disques !

« En Amérique du Nord, c'est déjà le cas : les packs ne contiennent plus de disques, mais un code ; c'est ainsi qu'ils sont vendus là-bas. »

Il précise que ces projets ont déjà été discutés au préalable avec les détaillants et que ce sera la solution retenue.


Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que la polémique suscitée par l'arrêt de la production de disques physiques pour la PlayStation en 2028 n'a eu, pour l'instant, aucun impact sur l'activité de l'entreprise !

« À l'heure actuelle, nous ne constatons aucun impact sur notre activité.

Mais à l'avenir, en ce qui concerne les ventes de contenus, une grande partie est déjà numérisée. Par conséquent, nous ne pensons pas que l'arrêt de la production de disques aura un impact négatif sur notre activité.

Cependant, comme je l'ai déjà dit, les utilisateurs, les joueurs, y sont attachés et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces retours. »


Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, un analyste financier a interrogé M. Tao sur l'impact que la fin des disques aura sur les relations de Sony avec les détaillants, et sur la manière dont la société continuera à différencier la PS5 et ses futures consoles des PC de jeu si ces deux types d'appareils deviennent entièrement numériques. En réponse, M. Tao a souligné que les éditeurs pourront toujours livrer aux magasins, sur des marchés comme l'Amérique du Nord, des boîtes vides contenant des codes, et a fait valoir que le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable.

En vidéo :

https://streamable.com/yaxa10

Lin Tao, directeur financier de Sony, affirme que les disques ne constituent pas un facteur de différenciation majeur entre la PS5 et le PC !

« Nous ne pensons pas que le disque soit un facteur de différenciation par rapport au PC…

Notre atout réside dans notre sélection de contenus. C’est l’un de nos points forts. La stabilité de l’environnement de jeu en est un autre. Et par rapport aux PC gaming haut de gamme, nos produits sont plus abordables.

Nous ne pensons donc pas que le disque en soi soit un facteur de différenciation majeur. À l’avenir, nous pourrons donc coexister sereinement avec les jeux PC. »


https://x.com/i/status/2083117449713455339
Kotaku - https://kotaku.com/sony-not-budging-on-ending-playstation-discs-in-the-face-of-fan-protests-were-going-to-cautiously-move-this-forward-2000720708
    tags : sony ps5
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    posted the 07/31/2026 at 09:40 AM by jenicris
    comments (38)
    tripy73 posted the 07/31/2026 at 09:45 AM
    Sony = Blackrock = Forum Économique Mondial = Vous ne posséderez rien et vous serez heureux...

    Bref qu'ils aillent tous se faire foutre eux et ceux qui ne comprennent toujours pas les conséquences à long terme de la fin du physique

    Et je sais pas si c'est vrai (donc à prendre avec de gigantesques pincettes), mais apparemment Hiroki Totoki et Hideaki Nishino se marrent de la révolte des joueurs et les traites d'abrutis...
    negan posted the 07/31/2026 at 09:47 AM
    Des années a faire des pipes a PlayStation par pure détestation de Xbox pour finalement la prendre dans la gorge par PlayStation.

    Maintenant Xbox est a terre et PlayStation va faire tout ce qu'il veut.

    C'est l'heure de mangé votre caca comme nous on l'a fait avec Xbox.
    masharu posted the 07/31/2026 at 09:51 AM
    negan Xbox c'est mit à terre tout seul, et Sony n'est pas le seul dans le coup, tu oublies Rockstar/Take-Two. Aucune corporation n'est philanthropique, ça n'est pas pour autant qu'elles sont à l'abris des critiques.
    walterwhite posted the 07/31/2026 at 09:53 AM
    Cette condescendance et cet excès de confiance

    Faut aimer se la prendre dans le boul pour continuer à soutenir cette marque
    negan posted the 07/31/2026 at 09:53 AM
    masharu Mache bien du producteur au con sommateur
    sph1x posted the 07/31/2026 at 09:54 AM
    Ne pas oublier que les entreprises ne sont pas vos amis.
    NoDiscNoBuy, peuvent aller se faire foutre Sony et je pourris chacun de leur post avec de nombreux commentaires
    brook1 posted the 07/31/2026 at 09:56 AM
    Dommage que personne ne leur ait demandé quelle politique ils vont faire concernant le démat, si on aura la possibilité d'acheter des clés de jeu sur des sites partenaires, etc. Il avait déjà fait des trucs avec Humble Bundle dans le passé, il faudra attendre la PS6 ou leur console portable pour en savoir plus.
    hyoga57 posted the 07/31/2026 at 09:56 AM
    Les consommateurs de physique ne changeront pas d’avis non plus.

    Et ce n’est pas avec leurs mythos, leurs chiffres trafiqués, leur store éclaté, leurs tarifs de salopes et leur mentalité de merde que du jour au lendemain tout le monde va dire amen.
    icebergbrulant posted the 07/31/2026 at 10:00 AM
    Même pas envie de commenter
    Genre, ils comprennent "nos émotions"

    Non, ils ont juste compris que pas mal de joueurs privilégiaient l’occasion et la revente et ça pour eux désormais, c’est inadmissible
    supasaiyajin posted the 07/31/2026 at 10:02 AM
    Donc, ils vont continuer cette absurdité de boite vide avec un code. Mais mettre un disque en plus dedans c'était trop ? A part tuer le physique et le marché de l'occasion, je ne comprends pas la démarche. En plus d'être un non sens écologique.
    xynot posted the 07/31/2026 at 10:03 AM
    Bah on changera pas d'avis sur les spam sous tous les posts
    jenicris posted the 07/31/2026 at 10:03 AM
    supasaiyajin monétiser leurs joueurs pour reprendre leurs termes
    rider288 posted the 07/31/2026 at 10:04 AM
    Hyoga57 Quel tarif de Salope ? Sony ne met que le Prix des ses propres jeux. Comme si Sony avait son mot à dire sur les prix des jeux EA, Square et autre. DAns ce cas dommage de pas avoir foutu clair Obscur à 80euros lors de sa sortie.

    Quand au chiffre mensongé les pro physique c'est pas mieux également avec leurs interprétation
    piratees posted the 07/31/2026 at 10:05 AM
    icebergbrulant supasaiyajin
    depuis la PS3 sony rêve de supprimé le marché de l'occasion ils ont même sorti un brevet à l'époque ou si un jeux PS3 avait servi il ne marcherait pas sur un autre compte
    shirou posted the 07/31/2026 at 10:06 AM
    le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable.

    Faudra la ressortir celle la lorsque la PS6 sortira a 1000€ ou plus

    Et on a beau dire, on sera surement pas beaucoup a faire de la vrais résistance parmi les consommateur du physique, beaucoup finiront par accepter la transition et au final suffira d'augmenter les prix sur le store pour l'absorber et alors effectivement y aura aucun impact pour Sony.
    malroth posted the 07/31/2026 at 10:07 AM
    Moi je vous garantie qu'ils m'ont perdu à VIE.

    Si 100% des joueurs etaient comme moi, Sony coule demain

    Donc je vais surveiller Xbox pour leur prochaine gen et je verrai. Mais Playstation n'existe plus chez moi. C'est acté definitivement.
    icebergbrulant posted the 07/31/2026 at 10:08 AM
    piratees ça remonte à si loin ?!
    Ah ouais, je vivais vraiment avec des œillères on dirait
    kikoo31 posted the 07/31/2026 at 10:09 AM
    walterwhite
    rogeraf posted the 07/31/2026 at 10:11 AM
    Pas question. On les emmerdera le plus possible. Go la semaine sans connexion et achat en Octobre

    Boyecotte " Plaies Station "
    keiku posted the 07/31/2026 at 10:12 AM
    Cela ne concerne pas seulement la PlayStation, mais tous les types de contenus : la numérisation progresse

    quand je dis que la fin des film en blue ray , des musique en cd , et des livre en papier c'est pour bientot...
    keiku posted the 07/31/2026 at 10:16 AM
    rider288 Comme si Sony avait son mot à dire sur les prix des jeux EA, Square et autre.

    bah écoute c'est sony qui a fait monter le prix conseiller de 60 a 70 euro... bien sur qu'ils ont leur mots a dire...
    mrpopulus posted the 07/31/2026 at 10:17 AM
    Bande d'enculés Sony, j'espère que votre PS6 fera un bide monumentale
    rufus posted the 07/31/2026 at 10:18 AM
    negan il y a eu effectivement durant des années un boycott des produits Xbox. Des fakes news qui circulaient , un boycott débiles du Gamepass pas chère... Même les versions Xbox d'un jeu multi étaient noté moins bien alors que c'était le même jeu... Insomniac sur Xbox mouai, insomniac sur PlayStation c'est génial au mon Dieu ils sont incroyable....

    Le moindre jeu était démonté de manière injuste... Maintenant que les joueurs pro Sony se réjouissent ils ont donné toute les clés à une entreprise sans compter les joueurs Nintendo aveuglé depuis bien trop longtemps
    burningcrimson posted the 07/31/2026 at 10:28 AM
    C'était prévisible
    rendan posted the 07/31/2026 at 10:30 AM
    Conclusion: Qu'ils aillent bien se faire foutre. The end PlayStation
    olex posted the 07/31/2026 at 10:43 AM
    "Vu et s'en tape." Prévisible. En attendant, leur stratégie numérique n'est toujours pas claire et elle va se heurter à la réalité économique et aux différentes lois en vigueur.
    amario posted the 07/31/2026 at 10:47 AM
    Tant pis pour eux. Pas d'achat.
    gasmok2 posted the 07/31/2026 at 10:49 AM
    Pas de PS6 pour moi, ce sera PC ou bien voir ce que Xbox proposer (même si pour le coup j'ai aucun espoir).
    ET plus de jeux acheter en 2028....ça me fera des économies de dingues cette histoire.
    Merci Sony de penser à mon bien-être financier
    grundbeld posted the 07/31/2026 at 10:50 AM
    Les codes dans les boites c’est possiblement le pire crachat à la gueule parmi tous les autres. C’est ultra polluant puisque c’est du gaspillage de plastique. Et c’est une négation de ce que recherchent les fans de ce support.

    Encore une fois honte à eux et honte à ceux qui les défendent ou minimisent. Sachez que votre fin viendra également. Et qu’on sera là pour en rire.
    vohmp posted the 07/31/2026 at 10:50 AM
    " le matériel PlayStation s'imposera grâce à son prix abordable." il a du en prendre la bonne pour sortir une connerie pareil
    jenicris posted the 07/31/2026 at 10:51 AM
    vohmp à 1000 balles la console, ouais abordable, est pas le mot que j'aurai utilisé
    mooplol posted the 07/31/2026 at 10:55 AM
    Une firme devenu bien américaine, mais ça me permettra d'avancer. J'investis trop de temps et d'argent chez eux. Mais bon je pense que je partirais sur du streaming après si des jeux m'intéressent. Quitte a pas les posséder autant les streamer
    zekk posted the 07/31/2026 at 11:02 AM
    negan Pas par pure détestation, parce qu'hormis la 360, MS n'a jamais pu proposer une rivale sérieuse aux playstation
    marchand2sable posted the 07/31/2026 at 11:02 AM
    On sent qu'ils vont déjà mentir sur les chiffres de ventes de la PS6 à ce rythme De toute façon, quand tu vois le grand patron de la boite et des cadres revendre la moitié de leurs actions a plusieurs milliards de Yen, c'est un très très très mauvais signe...
    nicolasgourry posted the 07/31/2026 at 11:05 AM
    Donc des multinationales comme Sony créent eux-mêmes la frustration et la dépossession en supprimant l'objet physique, tout en venant ensuite se poser en bienfaiteurs compréhensifs qui écoutent les émotions de la communauté et promettent de "réfléchir" à de nouvelles manières d'interagir.
    Ils brûlent la propriété d'usage pour mieux te vendre l'accès au service, et ils appellent ça de l'innovation.
    shao posted the 07/31/2026 at 11:10 AM
    shirou
    Même à 400 boules, je la prendrai pas leur console de con là.
    Tant que cette politique sera en place, ça sera sans moi. (Mais ouais, je sais que je fais parti d'une minorité)
    jenicris posted the 07/31/2026 at 11:14 AM
    marchand2sable Totoki et sa pote CFO, c'est une love story avec les investisseurs mais pour le reste...
    jenicris posted the 07/31/2026 at 11:16 AM
    shao de toute façon la PS6 va coûter une fortune, même subventionné. Donc rien que pour cela c'est bide assurer comparé à ses grandes sœurs et ce même si le physique était toujours là
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