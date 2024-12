"L'histoire est assez ambitieuse", centrée sur une religion fictive et "ce qui se passe lorsque vous mettez votre foi dans différentes institutions". L'histoire se déroule dans un univers alternatif où les voyages spatiaux ont considérablement progressé en 1986.



L'histoire se déroule dans un univers alternatif où les voyages dans l'espace ont considérablement progressé en 1986. Mais il a déclaré qu'il s'agissait d'un retour aux racines de Naughty Dog dans le genre action-aventure qui a contribué à bâtir la réputation du studio avec des franchises telles que Crash Bandicoot. Il s'inspire de classiques de l'animation comme le film "Akira" de 1988 et la série "Cowboy Bebop" des années 1990.

Plus de 250 employés de Naughty Dog ont travaillé sur Intergalactic au cours des quatre dernières années, en plus des artistes externes du réseau de Druckmann.



Le développement d'une nouvelle IP peut être éprouvant en raison de l'investissement financier. Naughty Dog a procédé à une série de licenciements au cours des deux dernières années et a subi une restructuration qui, selon Druckmann, permettrait à l'entreprise de fonctionner comme "une puissance en matière de propriété intellectuelle".



"Il s'agit de trouver un équilibre entre les affaires et l'art", a-t-il déclaré. "Il ne s'agit pas de sauter sur n'importe quelle occasion d'augmenter nos résultats.

Druckmann a déclaré qu'il était parfaitement conscient que certains joueurs attendaient avec impatience des nouvelles d'Intergalactic.



"C'est vraiment difficile de travailler sur ces choses en secret et en silence pendant tant d'années", a-t-il déclaré, "et de voir ensuite nos fans aller sur les médias sociaux et dire : 'Assez de remasters et de remakes ! Où sont vos nouveaux jeux et vos nouvelles I.P. ?".



Et d'ajouter : "Nous commençons enfin à lever le rideau sur cette histoire".

