Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vitre soutien malgrés des années en votre absence. Promis, j'essaierais de tout lire :Merci pour les plus de 3 millions de visites en à peu près 3 ans sur mon blog sur Gamekyo alors que je ne postais plus d'articles ici. Merci à ceux qui m'ont suivi sur l'autre blog, avec environ 500 vues par jour, et sur Twitter, avec environ 5 000 impressions organiques quotidiennes, et plus selon les périodes. Et je répondrais aussi à une question fréquente qu'on me pose sur Twitter, ou pas mail, non, je ne reviendrais pas sur Gamekyo, pas en l'état.Bref, passons à ce qui me ramène ici :Je ferais une distribution de starters des derniers Pokemons. J'ai deux boîtes pleines. Pour ce faire, il faudra d'abord m'ajouter :Il faudra ensuite me préciser votre nom dans le jeu et les 2 types de starters que vous voulez. Je ferais la distribution vendredi vers 17 heures. Ca laissera du temps pour tout bien préparer...