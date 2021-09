La bande-annonce de The Matrix Resurrections est enfin là !!!

Keanu Reeves a déclaré sur la BBC que Matrix 4 serait une histoire d'amour: "Nous avons une réalisatrice fabuleuse, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d'amour. C'est très exaltant."

Who likes this ?

posted the 09/09/2021 at 12:55 PM by leblogdeshacka