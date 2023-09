Eurogamer : Nintendo a bien offert un aperçu de la ''Switch 2'' aux développeurs (GamesCom) Eurogamer : Nintendo a bien offert un aperçu de la ''Switch 2'' aux développeurs (GamesCom)

Après Jez Corden, c'est au tour d'Eurogamer de signaler selon ses propres sources que Nintendo avait bien, lors de la GamesCom de Cologne, emporté dans ses valises des informations concrètes sur la « Switch 2 », balancées lors d'une présentation en behind-close-door à quelques développeurs élus.



On manque encore d'informations, si ce n'est que la console sera plus puissante que sa grande sœur (quelle surprise) et le constructeur s'est justement attardé sur ce point en montrant plusieurs démos techniques, dont une montrant une version techniquement améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Attention hein : rien ne dit que Nintendo a réellement l'intention de nous faire un remaster, que ce soit sous forme d'un titre plein pot ou via une upgrade payante ou non.



Pour rappel, selon diverses sources sérieuses, celle que l'on continuera d'appeler pour le moment Switch 2 serait programmée pour le deuxième semestre 2024, et plusieurs partenaires clés posséderaient déjà des kits de développement. Même si Nintendo a encore largement le temps d'officialiser la chose, le rapport sur les prévisions fiscales (en avril 2024) apportera quoi qu'il arrive un semblant de confirmation.