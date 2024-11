Après avoir lancé le premier lot de jeux Xbox pour la PlayStation de Sony Group Corp. et la Switch de Nintendo Co, Spencer est satisfait des résultats. Microsoft en fera plus, a-t-il dit, et n'exclura aucun jeu de l'écurie Microsoft.



"Je ne vois pas de sorte de lignes rouges dans notre portefeuille qui disent "tu ne dois pas "porter cela sur PlayStation"", a-t-il déclaré. Il est trop tôt pour prendre une décision sur la prochaine version de Halo, a-t-il ajouté.

Dans une interview à Bloomberg, Spencer parle davantage des portages Xbox sur PlayStation et de sa vision :