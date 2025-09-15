Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Mario Kart World
9
Likers
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18506
visites since opening : 30964583
link49 > blog
[Polygon] Arrêtez de dire que les jeux à 80€ sont anticonsommateurs
Polygon tente de justifier le levé de bouclier qu'il y a eu lors de l'annonce du prix de Mario Kart World.



Selon eux, le prix est justifié car :

- les jeux sont plus vastes et plus complexes
- les coûts de développement ont augmentés
- tout dans la vie a augmenté
- l'inflation a flambé en 20 ans



Selon eux, c'est même le prix normal. Les jeux pourraient même coûter plus chers sans que ça soit choquant.

Source : https://www.polygon.com/video/are-80-dollar-games-anti-consumer/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/15/2025 at 07:17 AM by link49
    comments (71)
    shinz0 posted the 09/15/2025 at 07:21 AM
    "- tout dans la vie a augmenté"
    Pas la plupart des salaires...

    Pour Mario Kart World plus vaste et plus vide
    À voir le suivi du jeu payant ou pas
    nicolasgourry posted the 09/15/2025 at 07:22 AM
    "- tout dans la vie a augmenté
    - l'inflation a flambé en 20 ans"
    Le soucis c'est que les salaires n'augmentent pas automatiquement au même niveau que l'inflation.
    shinz0 posted the 09/15/2025 at 07:26 AM
    L'autre problème c'est que les jeux Nintendo ne baissent pas ou peu de prix
    Où est passé la gamme "Nintendo Selects" ?
    kujiraldine posted the 09/15/2025 at 07:28 AM
    Quand j'étais ado, dans les années 90, un jeu neuf coûtait 600 frc, soit 90€. Puis le support cartouche a laissé place au CD, bien moins coûteux. Dans le même temps, le développement a flambé. Avec le développement du marché qui gagnait toujours plus de joueurs, les économies d'échelle ont pu absorber ces huasses de coût. Avec tout ça, on est longtemps resté sur des prix stables.

    Il faut croire que ce temps est révolu.
    shinz0 posted the 09/15/2025 at 07:30 AM
    J'espère que le prix conseillé de GTA6 sera moins cher que Mario Kart World juste pour rigoler
    nicolasgourry posted the 09/15/2025 at 07:35 AM
    kujiraldine et puis le online sur console était gratuit, avec des jeux comme Mario Kart, ça fait toute la différence.
    iglooo posted the 09/15/2025 at 07:39 AM
    Les suceurs...
    La mentalité d'esclave et/ou de collabo a de beaux jours devant elle avec la propagande des presstiputes.
    kujiraldine +1.
    fan2jeux posted the 09/15/2025 at 07:39 AM
    Tout a flambé mais pas les salaires.

    Donc de plus en plus de monde ne pourront pas acheter mario kart a 90e.

    Certain prefereront remplir leur panier, non la moitié d un panier avec cette somme
    kurosu posted the 09/15/2025 at 07:40 AM
    kujiraldine Exact le gens oublient le prix de l'époque, et sans parler des cartouches neo geo
    sonilka posted the 09/15/2025 at 07:42 AM
    Quand tu veux démontrer au monde entier que tu es une conne (une vraie de vraie) et que tu veux surtout ne laisser aucun doute à ce sujet. Magnifique démonstration de Simone de Rochefort avec cet article. Je pense qu'elle vient de tuer le suspense dans la course à l'article le plus méprisable et ridicule de 2025. Félicitations.
    hyoga57 posted the 09/15/2025 at 07:43 AM
    Tout augmente, sauf la qualité des jeux Nintendo qui régresse d’une gen à l’autre.
    shinz0 posted the 09/15/2025 at 07:43 AM
    iglooo "Les suceurs..."
    kevisiano posted the 09/15/2025 at 07:45 AM
    On devrait moins consommer et leur faire comprendre.
    Je me souviens de la réaction du boss de Bend Studios qui a accusé les consommateurs de ne pas avoir acheté son jeu day one ce qui a causé la non-suite de Days Gone
    nikolastation posted the 09/15/2025 at 07:46 AM
    Les mêmes arguments qu'on entend depuis des décennies pour justifier la moindre hausse des prix :
    - Online gratuit > payant
    - Jeux entiers > DLC à foison, certains étant même annoncés AVANT la sortie du jeu (coucou Legend Pokémon Z-A !), voire même présents sur le disque !!!!!!!
    - Jeux corrigés / peaufinés à la sortie > patch day one et autres patchs X mois / années plus tard (coucou Cyberpunk, coucou No Man Sky), comme ça, on économise potentiellement des sous sur les dev (certains moddeurs s'en chargeront gratuitement) et/ou on étale les ventes sur la durée (= diminution du marché de l'occasion).

    Le tout saupoudré de sous-traitance dans les dev. (soit via de la délocalisation, comme en Inde par ex, soit via du portage / recours à des indépendants), de recours massif de l'IA (ce n'est que le début), etc. Face à tout ça, on assiste à un manque de créativité / prise de risque dans les grosses productions AAA(A) depuis 10 ans. Heureusement que les plus petits studio / indé existent.

    Est-ce qu'on parle du prix de vente NEUF de Clair Obscur : Expédition 33 ou encore de Hollow Knight : Silksong à leur sortie ?
    churos45 posted the 09/15/2025 at 07:53 AM
    "- les jeux sont plus vastes et plus complexes"

    Perso c'est quelque chose que je n'ai jamais demandé
    link49 posted the 09/15/2025 at 07:58 AM
    shinz0 J'espère aussi, même si j'ai un doute.
    hatefield posted the 09/15/2025 at 08:02 AM
    Faut pas oublier de rajouter aussi les DLC et autres micro transactions.
    thejoke posted the 09/15/2025 at 08:20 AM
    J'ai acheté donkey kong bananza sur vinted pour 44 euros. Je refuse de payer un prix complètement ridicule.
    djfab posted the 09/15/2025 at 08:28 AM
    thejoke : le prix de bananza n'a rien de ridicule, le jeu est long et riche, on en a pour notre argent (niveau contenu).
    ducknsexe posted the 09/15/2025 at 08:29 AM
    Mario kart world et trouvable neuf entre 60 et 70 euros. Y a encore des pigeons pour le prendre a 90.
    kikoo31 posted the 09/15/2025 at 08:29 AM
    shinz0 ça serait marrant si le prix conseillé de départ est de 80 euros pour Gta 6
    Ça va spammer de partout les blog session vanne
    Gamekyo a déjà les serveurs en pls
    pimoody posted the 09/15/2025 at 08:34 AM

    En gros même à 120e ça serait normal. Tout vas bien.
    narustorm posted the 09/15/2025 at 08:39 AM
    Ps3 jeux 60€ sa gueuler parceque les jeux fessait moins 10h
    Aujourd'hui jeux à 80€ plus beau plus technique duré vie trop long pour certain plus 100h et sa gueule en faite les joueurs veulent quoi

    Ya moyen de jouer part abonnement ou f2p .... à un moment faut se remettre en question
    narustorm posted the 09/15/2025 at 08:41 AM
    ducknsexe et même si c'est 90€ c'est un Mario kart part gen c'est chère oui mais pas déconnant et comme tu dit y'a les grande surfaces, on peut revendre d'autre jeux pour l'acheter enfin breff
    temporell posted the 09/15/2025 at 08:44 AM
    80€ + 20 € effectivement c'est justifier
    newtechnix posted the 09/15/2025 at 08:50 AM
    Selon eux, le prix est justifié car :

    - les jeux sont plus vastes et plus complexes
    - les coûts de développement ont augmentés
    - tout dans la vie a augmenté
    - l'inflation a flambé en 20 ans

    ... avec ça on se demande pourquoi ils vendent pas les jeux à 200 euros.

    J'imagine que donc ils comprends pourquoi aujourd'hui Nintendo, Sony, Steam et Microsoft refilent leurs infos en direct aux joueurs via les Showcase, ND,etc et qu'ils ne passent plus par les salons et les journalistes.

    Mais bon on se demande quels avantages en nature ou financier il a reçu pour écrire un tel article.
    marchand2sable posted the 09/15/2025 at 08:51 AM
    Quelle indignité...
    newtechnix posted the 09/15/2025 at 08:57 AM
    hyoga57 C'ets vria qu'on sent qu'il y a une baisse ...après c'ets juste une hypothèse mais avec laSwitch ils ont lâché la purée sur les deux premières années Zelda, Mario, Smash, Animal Crossing...et ils ont fait durer la console plus longtemps de prévu mais avec des titres réalisés par des studios externes...alors pour exemple Princess Peach a beau être une nouvelle IP on voit bien que ce jeu n'a ni la profondeur ni la dimension d'un AAA Nintendo. Et donc sur les 2 dernières années on a eut droit à cela:

    Kirby's Return to Dreamland Deluxe
    Fire Emblem Engage
    Pikmin 4
    Zelda Tears of the Kingdom
    Metroid Prime Remastered
    Advance Wars 1+2 re-boot camp (WayForward)
    Everybody 1-2 Switch
    WarioWare: Move It!
    Detective Pikachu 2 (game freak)
    Pikmin 1
    Pikmin 2
    Super Mario Wonder
    Super Mario RPG
    F-Zero 99
    Another Code Recoloration (arc system works)
    Mario vs Donkey Kong
    Princess Peach Showtime (Good Feel)
    Forever Blue Luminous (Arika)
    Paper Mario: The Housard-Year Door
    Luigi’s Mansion 2 (tantalus)
    Nintendo World Championships (indieszero)
    Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club
    Zelda Echoes of Wisdom (Grezzo)
    Super Mario Party Jamboree
    Mario & Luigi RPG (Acquire)
    Pocket Card jockey Ride On ( game freak)
    The New Denpamen ( Genius Sonority )


    C'est pas fou en terme de titres AAA fort, on peut parler principalement de titres sympathique.quelques exceptions prêt et surtout énormément de portage et titres réalisés par des tiers...donc logiquement la perception d'un Nintendo en baisse qualitative est évidente.
    newtechnix posted the 09/15/2025 at 09:02 AM
    "Selon eux, le prix est justifié car :"

    oui selon eux

    sauf dans l'absolue c'est le client, et lui seul, qui paie qui décide cela!

    On croirait voir des enfants qui pense que l'argent des parents c'est de l'argent magique.

    Dans une industrie qui n'hésitent pas à te facturer le moindre costume...
    51love posted the 09/15/2025 at 09:03 AM
    J'ai aucun problème avec l'augmentation du prix des jeux.

    Mais Mario Kart World en physique le MSRP a 90€ non.

    Ca nous rappelle l'époque de la N64, ou a cause du support cartouche les jeux étaient bien plus cher que sur PS1.

    Pour Bananza, le DLC a 20€ 2 mois après la sortie du jeu, tout ça pour une nouvelle map et un nouveau mode de jeu...


    hyoga57
    Tout augmente, sauf la qualité des jeux Nintendo qui régresse d’une gen à l’autre.


    J'avoue j'ai ri

    (Un peu jaune )
    masharu posted the 09/15/2025 at 09:05 AM
    newtechnix Petite correction :
    - Pocket Card Jockey et Denpamen ne sont pas des IP Nintendo.
    - Emio a été développé par MAGE.
    - Sauf exception, Kirby c'est développé par Hal Laboratory (qui n'appartient pas à Nintendo) donc ça compte pour du externe du coup.
    - Detective Pikachu 2 c'est Creatures. Même si on le voit très récement Game Freak s'impliquer dans des jeux non-principaux comme Pokémon Pokopia et Champions).
    maisnon posted the 09/15/2025 at 09:08 AM
    Et 100 euros + 470 + 20 euros par an pour jouer au virtual boy, on en parle?

    Honnêtement ils pouvaient pas juste sortir un Virtual boy classic comme la SNES classic pour 100/120 balles? On est pas pris pour des vaches à lait?
    shambala93 posted the 09/15/2025 at 09:08 AM
    Je suis d’accord MK World est tellement bon qu’ils auraient dû le mettre à 99,99€ !! Faut respecter les devs !
    kidicarus posted the 09/15/2025 at 09:20 AM
    En faite c'est avec le temps le prix du jeu vidéo a baissé et qu'aujourd'hui il revient à son prix initial.
    Les gens ont oublié les jeux à 469francs de moyenne.
    Depuis quelques années nous avions les éditions avec des bonus et accès anticipé qui sont pas loin des 100€.
    gamerdome posted the 09/15/2025 at 09:27 AM
    - les jeux sont plus vastes et plus complexes
    - les coûts de développement ont augmentés

    OK

    Donc si les jeux Nintendo coûtent 80€, alors des jeux AAA sur Xbox Series X, PS5 et PC, avec des graphismes et des textures réalistes, de la motion capture, des voix en plusieurs langues pour des heures de dialogues (et pas juste "hou hou haaa"), des open world gigantesque pas remplis de vide,...

    Ils doivent coûter combien ces jeux-là ?
    gasmok2 posted the 09/15/2025 at 09:29 AM
    kujiraldine
    Les jeux Megadrive coûtaient 369Frs, pour leur grande majorité (sauf Virtua Racing), a moins de vouloir de l'import à l’époque.
    Les jeux SNES étaient eu plus chers c'est vrai: 499€ pour la plupart....et en effet beaucoup plus chers en import

    Je ne sais pas ou tu achetaient tes jeux étant plus jeune mais un mec s'est fait un max de bénef sur toi
    ducknsexe posted the 09/15/2025 at 09:33 AM
    narustorm je pense que si il est a 90 euros cest qu il ont amputé des Circuit, véhicules, personnages qui vont revenir sous forme de DLC.

    Mario kart 8 + le pack DLC reviens a peu pres 84 euros
    akinen posted the 09/15/2025 at 09:36 AM
    19.55€ Silksong sur switch.

    C’est juste le jeu 2D le plus poussé jamais conçu ever.

    C’est comme si vanillaware et SNK metal slug s’était alliés pour faire un metroidvania.

    Exemple:
    - Toutes les plateformes sont physiquées (penchent selon le poids)
    - Elles lâchent de la poussière dynamique si un truc leur tombe dessus
    - S’il y a des draps ou chaîne dessus, ça bouge en temps réel
    - Tout object tenu pas un pnj est physiqué
    - Tout objet léger flotte sur l’eau
    - Tout objet inflammable peut prendre feu indépendamment à la mort du mob
    - Il y a des centaines de mécanismes qui s’animent pour juste lâcher un item ou ouvrir une porte.
    - Le sound design est infini (voir plus bas).
    - La quantité de détail par « écran » tient de l’obsession autiste
    - Il n’y a que 2 studios qui sont aussi cinglés. naughty dogs et rockstar.

    Et ça c’est sans compter le parallaxe globale sur TOUT le décors(combien de plan? 20, 40??? Le fait que TOUS les PNJ peuvent « chanter », que TOUS les ennemis peuvent aussi « s’exprimer » (animation, dialogue et bien sûr voix unique et dédiée).

    Quand on ajoute les niveaux que je ne spoilerai pas mais qui sont incroyables et inattendus quand on connaît l’univers « insectoide ».

    En fait ce jeu mérite d’être vendu 59€ avec un mort « facile/normal ».

    Je dis ça parce que les 19€ passent sans problème quand le jeu te roule dessus. Payer cher et passent pouvoir passer un passage ou un boss, ça doit etre dur pour bcp d’acheteur.

    Bref, la justification est fausse. Clair obscure et Silksong humilié l’industrie. Ils méritent de ravager toutes les remises de prix face à ces fainiasses d’arnaqueurs.
    akinen posted the 09/15/2025 at 09:46 AM
    En fait c’est tellement hallucinant que je compte faire un article dedié à la technique du jeu. On devrait créer une catégorie uniquement dédiée à l’art 2D
    raioh posted the 09/15/2025 at 09:50 AM
    Mais ALLEZ-Y, venez juste pas chialer si votre jeu bide parce qu'il n'a pas les épaules d'un jeu à 80 balles
    nyseko posted the 09/15/2025 at 10:04 AM
    shinz0 Pas la plupart des salaires...

    Ah bon ? Pourtant le smic augmente lui, ton salaire n'a jamais augmenté depuis 15 ans ???

    nicolasgourry Le soucis c'est que les salaires n'augmentent pas automatiquement au même niveau que l'inflation.

    Le smic si. Les retraites aussi. Et certainement a peu prêt tous les métiers du publique.
    solarr posted the 09/15/2025 at 10:07 AM
    raioh akinen +2

    - les jeux sont plus vastes et plus complexes
    - les coûts de développement ont augmentés

    Qu'il m'explique ces 2 points car il ne m'apprend rien sur les 2 autres.
    A leurre de l'AI et surtout avec les licenciements de masse, les coûts de développement devraient baisser.
    51love posted the 09/15/2025 at 10:07 AM
    akinen
    shinz0 posted the 09/15/2025 at 10:15 AM
    nyseko certains qui ne sont pas aux SMIC ça n’augmentent pas ou peu
    keiku posted the 09/15/2025 at 10:17 AM
    - les jeux sont plus vastes et plus complexes

    plutot l'inverse

    - les coûts de développement ont augmentés

    les cout de pub, et les investissement , les cout de developpement eux diminue avec la technologie

    - tout dans la vie a augmenté

    surtout le nombre d'imbécile

    l'inflation a flambé en 20 an

    mais pas les salaires...

    et puis je vais dire quand on a un hollow knight a 20 euro et un clair obscur a 50 , plus rien ne justifie de payer plus, d'ailleurs je dirais même boycotter les jeux cher fera qu'on aura de meilleurs jeu et en plus moins cher et on sera tous gagnant
    solarr posted the 09/15/2025 at 10:18 AM
    keiku - tout dans la vie a augmenté

    surtout le nombre d'imbécile

    + 5
    supasaiyajin posted the 09/15/2025 at 10:20 AM
    Des jeux plus vastes et plus complexes ? Franchement, à part quelques exceptions, je vois pas où les jeux Nintendo le sont. Les coûts de développement auraient explosé ? Ils font la même chose depuis des décennies, techniquement ça évolue à peine, peu ou pas de doublage, scénarios qui tiennent sur une ligne, et maintenant il y a l’IA. Je doute pas que les coûts grimpent pour tout le monde, mais chez Nintendo, c’est clair que l’augmentation est bien moins importante que chez les autres.
    yanssou posted the 09/15/2025 at 10:26 AM
    Ta l'impression de voir des enchères tellement c'est lunaire chez Nintendo.

    En dehors de ce Mario kart, la tarification global à augmenté lui aussi.
    akinen posted the 09/15/2025 at 10:28 AM
    solarr 51love Désolé pour les fautes. Le correcteur auto fait des siennes. Et je précise que j’ai Mario kart, Donkey Kong bananza et Silksong sur ma switch 2. Donc j’suis le premier concerné par l’article et un potentiel pigeon selon eux.
    zoske posted the 09/15/2025 at 10:30 AM
    Mario Kart est effectivement une grosse prod pour Nintendo... mais comparé au reste de l'industrie (qui ne vend pas ses jeux en version normale à 80€) c'est budget très moyen.

    Donc pas de raison pour que Nintendo vendent ses jeux à ce prix-là, si ce n'est la taxe fan Nintendo (qui marche super d'ailleurs)
    zanpa posted the 09/15/2025 at 10:44 AM
    Tout à augmenté dans la vie sauf nos salaires !
    51love posted the 09/15/2025 at 10:45 AM
    akinen pas de soucis ^^ le message est passé c'est l'essentiel et tres juste aussi.

    zoske supasaiyajin je pense quand meme que bcp sous evalue le travail et le cout pour developper un jeu comme Mario Kart World.

    Les possibilités qu'offrent le moteur, sa flexibilité, la physique du jeu, et surtout ensuite son integration (fait de façon extremement minutieuses et intelligente), dans les courses d'abord, et meme plus globalement dans le monde ouvert, c'est un travail titanesque et de fourmi.

    Je serai curieux de connaitre le budget dev, mais il est certainement bcp plus elevé que ce que bcp serait pret a parier.

    On est de l'ordre d'un bon gros AAA je pense, sans etre non plus dans le top du panier comme les R* and co. C'est peut etre meme leur jeu le plus cher a dev de Nintendo, plus que BotW vu qu'il a été dev il y a plus de 10 ans déjà, et plus que TotK car il reutilise enormement de chose.

    Ceci dit, c'est un jeu qui aurait du avoir un MSRP a 70€, aller pour etre sympa 80€ grand max en physique ca cause de la cartouche, et ça serait bcp mieux passé.
    rogeraf posted the 09/15/2025 at 10:47 AM
    link49 t'es chaud en ce moment niveau posts
    Les prix sont chers mais merci Carrefour, leclerc , amazon , cdiscount de ventre vos jeux a perte. Donkey kong bananza, je l'ai pris a 50 euros, pas de sujets pour moi tant que c'est comme ca
    shambala93 posted the 09/15/2025 at 10:47 AM
    zanpa
    Les salaires ont également augmenté.
    leboulangerbanette posted the 09/15/2025 at 10:48 AM
    Débat à la con car basé sur les prix du store où peu de gens achètent en direct en dehors des soldes. En physique, depuis la sortie de la switch 2 Mario Kart coute 70€ quasiment partout (voir moins), DK Bananza 60 € , Metroid ce sera 60 €, etc... Qui pouvait penser que Nintendo soit assez con pour vendre moins cher que les autres ?

    Bravo à Sandfall et Team Cherry pour leurs prix de ventes sur leurs derniers jeux mais pour autant il n'y a pas de règle qui oblige l'industrie à faire pareil (si ce n'est de ne pas acheter pour impacter les ventes).

    Après si le débat c'est de dire que les salaires n'augmentent pas du tout en proportion de l'inflation c'est difficile à nier, mais bon je vous mets au défi d'essayer d'insulter votre boucher parce que son morceau de viande coute 30/40 % plus cher qu'en 2019.
    zanpa posted the 09/15/2025 at 11:02 AM
    shambala93 non désolé, je travaille depuis 2013 dans la même boite et mon salaire n'a augmenter que parce que j'ai évolué en compétence mais sinon c'est le même salaire depuis 2013 ... il ne suit pas du tout l'évolution de l'inflation seul les ministres ont le droit à ça en France
    wickette posted the 09/15/2025 at 11:07 AM
    Franchement je veux pas que le jeux-video devienne un truc de privilégié, avec la technologie qu’on a il n’y a pas d’excuse pour voir une ps5 de 2020 monter encore de prix ou un MK9 à 90 balles et surement des dlc dessus à venir non
    zephon posted the 09/15/2025 at 11:10 AM
    nyseko non les tranches les plus basse des categorie c se retrouve souvent ne dessous du smic vu que l'augmentation de ce dernier est calqué sur l'inflation alors que le salaire de la FP sur un indice gelé depuis 2009 débloqué post covid vu que le smic avait trop augmenté comparé aux salaires et on y est toujours pas.
    zoske posted the 09/15/2025 at 11:10 AM
    51love On ne va pas comparer tous les éléments de ce Mario Kart mais on gros on peut dire qu'il y a 3 éléments qui font un Mario Kart et donc donne du travail de production.

    Le system de jeu et donc la physique (Double dash, Mode Zero, ou ici du Tony Hawk), le nombre de circuits et leur qualité et le nombre de personnages et animation.

    Pour de ce qui est de l'animation et de la physique, ils ont bien rattraper ce qui ce fait en 2025 comparé à Mario Kart 8 de 2013. Le jeux est plus nerveux et réagit mieux à son environnement. Ce qui fait qu'ils ont du avoir du boulot pour bien faire tout ça, mais on n'est pas sur un rooster à spécifications (style des personnages différents à la Overwatch ou Street fighter), mais des stats différentes selon le perso et le véhicule. Ce qui est plus facile à équilibrer.

    Point de vue circuit, oui il y en a toujours autant comparé aux anciens épisodes mais ils ont artificiellement rallonger le contenu avec les intercourses, qui sont bien plus simple à réaliser que de vrais circuits avec tracés, raccourcis et spécificités du monde utilisé.
    Les intercourses sont bien plus simple à réaliser qu'un vrai circuit, d'où le fait d'augmenter le contenue artificiellement. On ne joue pas à Mario Kart pour les intercourses et ses lignes droites.

    Puis les personnages... là encore sur la papier il en a bcp, mais bcp de doublons et pas tous on des costumes différents...

    On rajoute un Monde ouvert... mais pas ouvert au multi (bien plus simple à programmer) avec des autocollants à collectionner... Pas de mode scénario ou des choses intéressantes à faire...

    Donc franchement, oui c'est un gros Mario Kart... mais rempli de sucre au détriments de vrais ingrédients riches et nourrissant! Du bon gros junk food en gros... juteux sur le moment mais vite digéré malgré le prix
    keiku posted the 09/15/2025 at 11:13 AM
    51love On est de l'ordre d'un bon gros AAA je pense, sans etre non plus dans le top du panier comme les R* and co. C'est peut etre meme leur jeu le plus cher a dev de Nintendo, plus que BotW vu qu'il a été dev il y a plus de 10 ans déjà, et plus que TotK car il reutilise enormement de chose.

    non, je suis sur que non, le jeu a pas couté 100 million a produire (l'estimation du cout haut de botw ), déja parce qu'un jeu de course ca demande beaucoup moins d'investissement (voix, ia, interactivité du décors) ensuite parce que ce n'est pas une simulation c'est orienté arcade donc ca ne demande pas l'investissement d'un grand tourismo par exemple (le 5 n'a couté que 60 millions et c'est une simulation et on est au dessus de mario kart world sur tout les point), ils n'ont pas licence a payer non plus (contrairement a un GT) , la physique n'est pas réaliste

    donc on doit logiquement être en dessous des 60 millions pour mario kart world , ce qui en fait un gros AA ou un petit AAA
    nyseko posted the 09/15/2025 at 11:49 AM
    shinz0 Ah, "certains". Mais et toi donc, pas d'augmentation en 15 ans ?
    nicolasgourry posted the 09/15/2025 at 12:06 PM
    nyseko
    Entre 2010 et 2021, la valeur du point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires, a été quasi-totalement gelée. Les augmentations récentes (en 2022 et 2023) sont insuffisantes pour compenser la hausse des prix cumulée sur ces années.
    Des études de l'Insee et de syndicats montrent que sur les 15 dernières années, les fonctionnaires ont subi une perte de pouvoir d'achat significative. Si la valeur du point d'indice avait suivi l'inflation depuis 2000, elle vaudrait bien plus qu'aujourd'hui.
    L'Insee a d'ailleurs souligné que le pouvoir d'achat du salaire net moyen a bien moins progressé dans le secteur public que dans le secteur privé entre 2011 et 2021.

    L'Insee a montré que sur une longue période, bien que le salaire moyen dans le privé ait mieux résisté que dans le public, il a également connu des périodes de stagnation ou de baisse de son pouvoir d'achat, notamment pour les employés et les professions intermédiaires.
    iglooo posted the 09/15/2025 at 12:14 PM
    Les salaires ont baissé en vrai, pour les masses laborieuses, vu que l'indicateur de l'inflation est pipé. Juste le calcul des produits technos c'est une dinguerie de manupilation et de réduction de l'inflation par des comptes d'apothicaires
    Les nombres on leur fait dire ce qu'on veut...
    shinz0 la faute à l'autre fils de p*te de Fillon avec l'infâme Sarkozy (cf la loi sur les réductions de charges pour les salaires inférieurs à 1.8 SMIC), entre autres. Pays sous occupation de toute façon...
    shinz0 posted the 09/15/2025 at 12:25 PM
    nyseko mon cas est différent j'ai une augmentation tous les 3 ans actée dans notre convention sauf si je n'atteins pas mes objectifs
    nyseko posted the 09/15/2025 at 12:29 PM
    shinz0 Donc toi en tout cas tu n'as aucune raison de te plaindre de l'augmentation du prix des jeux.

    Dire que "les salaires n'augmentent pas", n'est absolument pas une généralité, certes certains se font avoir et d'autres ont des augmentations qui dépassent l'inflation, comme toi potentiellement.

    Après le problème est que pour augmenter les salaires, soit il faut vendre d'avantage, donc au finale aussi augmenter la charge de travail, soit il faut vendre plus chère et donc augmenter les prix ou baisser les coûts de productions et utiliser des produits moins bon.

    Après, chacun choisi ce qu'il préfère.
    iglooo posted the 09/15/2025 at 12:53 PM
    nyseko "se font avoir"? Mdr, mais dans le privé et les petites boîtes ça se passe pas comme à la télé, y'a plus vraiment de droit du travail en France pour beaucoup ("T'es pas content? La porte").
    On peut aussi réduire les marges pour augmenter les salaires. Entre autres.
    cyr posted the 09/15/2025 at 01:04 PM
    iglooo une entreprise, c'est comme une montgolfière, parfois il faut savoir lâcher du leste....

    C'est une réplique d'un film. Je pense que tu doit savoir de quel film il s'agit.
    nicolasgourry posted the 09/15/2025 at 01:05 PM
    nyseko
    En France, des organismes comme l'INSEE ont montré que sur les 20 dernières années, pour de nombreuses catégories de travailleurs (employés, professions intermédiaires), les salaires réels ont progressé moins vite que l'inflation, entraînant une perte de pouvoir d'achat.
    Les cadres et les hauts salaires, notamment dans les secteurs en croissance, ont souvent bénéficié d'augmentations supérieures à l'inflation.
    e3ologue posted the 09/15/2025 at 01:06 PM
    Ouais enfin les éditeurs en profitent bien, si ça coute trop cher ils ont qu'à écouter les dev, ils ont qu'à arrêter de faire des open world, du photoréalisme ou des jeux où il faut 100h pour arriver au bout.
    nicolasgourry posted the 09/15/2025 at 01:09 PM
    shambala93 nyseko
    https://www.insee.fr/fr/statistiques/8282160
    Le pouvoir d'achat du salaire net moyen a progressé plus lentement dans la fonction publique (+1,4 %) que dans le secteur privé (+4,0 %) entre 2012 et 2022.
    Le gel du point d'indice entre 2010 et 2016 (puis à nouveau jusqu'en 2021) a eu un impact significatif sur l'évolution des salaires dans le secteur public.

    https://www.insee.fr/fr/statistiques/8270416
    En 2023, le pouvoir d'achat des salaires a diminué pour la majorité des salariés du privé, avec une baisse plus marquée pour les cadres.
    ouroboros4 posted the 09/15/2025 at 01:21 PM
    Oui pour les gros AAA
    Mais jamais MKW ne justifie ses 90 euros JAMAIS
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo