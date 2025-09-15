Polygon tente de justifier le levé de bouclier qu'il y a eu lors de l'annonce du prix de Mario Kart World.
Selon eux, le prix est justifié car :
- les jeux sont plus vastes et plus complexes
- les coûts de développement ont augmentés
- tout dans la vie a augmenté
- l'inflation a flambé en 20 ans
Selon eux, c'est même le prix normal. Les jeux pourraient même coûter plus chers sans que ça soit choquant.
Source : https://www.polygon.com/video/are-80-dollar-games-anti-consumer/
posted the 09/15/2025 at 07:17 AM by link49
Pas la plupart des salaires...
Pour Mario Kart World plus vaste et plus vide
À voir le suivi du jeu payant ou pas
- l'inflation a flambé en 20 ans"
Le soucis c'est que les salaires n'augmentent pas automatiquement au même niveau que l'inflation.
Où est passé la gamme "Nintendo Selects" ?
Il faut croire que ce temps est révolu.
La mentalité d'esclave et/ou de collabo a de beaux jours devant elle avec la propagande des presstiputes.
kujiraldine +1.
Donc de plus en plus de monde ne pourront pas acheter mario kart a 90e.
Certain prefereront remplir leur panier, non la moitié d un panier avec cette somme
Je me souviens de la réaction du boss de Bend Studios qui a accusé les consommateurs de ne pas avoir acheté son jeu day one ce qui a causé la non-suite de Days Gone
- Online gratuit > payant
- Jeux entiers > DLC à foison, certains étant même annoncés AVANT la sortie du jeu (coucou Legend Pokémon Z-A !), voire même présents sur le disque !!!!!!!
- Jeux corrigés / peaufinés à la sortie > patch day one et autres patchs X mois / années plus tard (coucou Cyberpunk, coucou No Man Sky), comme ça, on économise potentiellement des sous sur les dev (certains moddeurs s'en chargeront gratuitement) et/ou on étale les ventes sur la durée (= diminution du marché de l'occasion).
Le tout saupoudré de sous-traitance dans les dev. (soit via de la délocalisation, comme en Inde par ex, soit via du portage / recours à des indépendants), de recours massif de l'IA (ce n'est que le début), etc. Face à tout ça, on assiste à un manque de créativité / prise de risque dans les grosses productions AAA(A) depuis 10 ans. Heureusement que les plus petits studio / indé existent.
Est-ce qu'on parle du prix de vente NEUF de Clair Obscur : Expédition 33 ou encore de Hollow Knight : Silksong à leur sortie ?
Perso c'est quelque chose que je n'ai jamais demandé
Ça va spammer de partout les blog session vanne
Gamekyo a déjà les serveurs en pls
En gros même à 120e ça serait normal. Tout vas bien.
Aujourd'hui jeux à 80€ plus beau plus technique duré vie trop long pour certain plus 100h et sa gueule en faite les joueurs veulent quoi
Ya moyen de jouer part abonnement ou f2p .... à un moment faut se remettre en question
- les jeux sont plus vastes et plus complexes
- les coûts de développement ont augmentés
- tout dans la vie a augmenté
- l'inflation a flambé en 20 ans
... avec ça on se demande pourquoi ils vendent pas les jeux à 200 euros.
J'imagine que donc ils comprends pourquoi aujourd'hui Nintendo, Sony, Steam et Microsoft refilent leurs infos en direct aux joueurs via les Showcase, ND,etc et qu'ils ne passent plus par les salons et les journalistes.
Mais bon on se demande quels avantages en nature ou financier il a reçu pour écrire un tel article.
Kirby's Return to Dreamland Deluxe
Fire Emblem Engage
Pikmin 4
Zelda Tears of the Kingdom
Metroid Prime Remastered
Advance Wars 1+2 re-boot camp (WayForward)
Everybody 1-2 Switch
WarioWare: Move It!
Detective Pikachu 2 (game freak)
Pikmin 1
Pikmin 2
Super Mario Wonder
Super Mario RPG
F-Zero 99
Another Code Recoloration (arc system works)
Mario vs Donkey Kong
Princess Peach Showtime (Good Feel)
Forever Blue Luminous (Arika)
Paper Mario: The Housard-Year Door
Luigi’s Mansion 2 (tantalus)
Nintendo World Championships (indieszero)
Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club
Zelda Echoes of Wisdom (Grezzo)
Super Mario Party Jamboree
Mario & Luigi RPG (Acquire)
Pocket Card jockey Ride On ( game freak)
The New Denpamen ( Genius Sonority )
C'est pas fou en terme de titres AAA fort, on peut parler principalement de titres sympathique.quelques exceptions prêt et surtout énormément de portage et titres réalisés par des tiers...donc logiquement la perception d'un Nintendo en baisse qualitative est évidente.
oui selon eux
sauf dans l'absolue c'est le client, et lui seul, qui paie qui décide cela!
On croirait voir des enfants qui pense que l'argent des parents c'est de l'argent magique.
Dans une industrie qui n'hésitent pas à te facturer le moindre costume...
Mais Mario Kart World en physique le MSRP a 90€ non.
Ca nous rappelle l'époque de la N64, ou a cause du support cartouche les jeux étaient bien plus cher que sur PS1.
Pour Bananza, le DLC a 20€ 2 mois après la sortie du jeu, tout ça pour une nouvelle map et un nouveau mode de jeu...
hyoga57
J'avoue j'ai ri
(Un peu jaune )
- Pocket Card Jockey et Denpamen ne sont pas des IP Nintendo.
- Emio a été développé par MAGE.
- Sauf exception, Kirby c'est développé par Hal Laboratory (qui n'appartient pas à Nintendo) donc ça compte pour du externe du coup.
- Detective Pikachu 2 c'est Creatures. Même si on le voit très récement Game Freak s'impliquer dans des jeux non-principaux comme Pokémon Pokopia et Champions).
Honnêtement ils pouvaient pas juste sortir un Virtual boy classic comme la SNES classic pour 100/120 balles? On est pas pris pour des vaches à lait?
Les gens ont oublié les jeux à 469francs de moyenne.
Depuis quelques années nous avions les éditions avec des bonus et accès anticipé qui sont pas loin des 100€.
- les coûts de développement ont augmentés
OK
Donc si les jeux Nintendo coûtent 80€, alors des jeux AAA sur Xbox Series X, PS5 et PC, avec des graphismes et des textures réalistes, de la motion capture, des voix en plusieurs langues pour des heures de dialogues (et pas juste "hou hou haaa"), des open world gigantesque pas remplis de vide,...
Ils doivent coûter combien ces jeux-là ?
Les jeux Megadrive coûtaient 369Frs, pour leur grande majorité (sauf Virtua Racing), a moins de vouloir de l'import à l’époque.
Les jeux SNES étaient eu plus chers c'est vrai: 499€ pour la plupart....et en effet beaucoup plus chers en import
Je ne sais pas ou tu achetaient tes jeux étant plus jeune mais un mec s'est fait un max de bénef sur toi
Mario kart 8 + le pack DLC reviens a peu pres 84 euros
C’est juste le jeu 2D le plus poussé jamais conçu ever.
C’est comme si vanillaware et SNK metal slug s’était alliés pour faire un metroidvania.
Exemple:
- Toutes les plateformes sont physiquées (penchent selon le poids)
- Elles lâchent de la poussière dynamique si un truc leur tombe dessus
- S’il y a des draps ou chaîne dessus, ça bouge en temps réel
- Tout object tenu pas un pnj est physiqué
- Tout objet léger flotte sur l’eau
- Tout objet inflammable peut prendre feu indépendamment à la mort du mob
- Il y a des centaines de mécanismes qui s’animent pour juste lâcher un item ou ouvrir une porte.
- Le sound design est infini (voir plus bas).
- La quantité de détail par « écran » tient de l’obsession autiste
- Il n’y a que 2 studios qui sont aussi cinglés. naughty dogs et rockstar.
Et ça c’est sans compter le parallaxe globale sur TOUT le décors(combien de plan? 20, 40??? Le fait que TOUS les PNJ peuvent « chanter », que TOUS les ennemis peuvent aussi « s’exprimer » (animation, dialogue et bien sûr voix unique et dédiée).
Quand on ajoute les niveaux que je ne spoilerai pas mais qui sont incroyables et inattendus quand on connaît l’univers « insectoide ».
En fait ce jeu mérite d’être vendu 59€ avec un mort « facile/normal ».
Je dis ça parce que les 19€ passent sans problème quand le jeu te roule dessus. Payer cher et passent pouvoir passer un passage ou un boss, ça doit etre dur pour bcp d’acheteur.
Bref, la justification est fausse. Clair obscure et Silksong humilié l’industrie. Ils méritent de ravager toutes les remises de prix face à ces fainiasses d’arnaqueurs.
Ah bon ? Pourtant le smic augmente lui, ton salaire n'a jamais augmenté depuis 15 ans ???
nicolasgourry Le soucis c'est que les salaires n'augmentent pas automatiquement au même niveau que l'inflation.
Le smic si. Les retraites aussi. Et certainement a peu prêt tous les métiers du publique.
- les jeux sont plus vastes et plus complexes
- les coûts de développement ont augmentés
Qu'il m'explique ces 2 points car il ne m'apprend rien sur les 2 autres.
A leurre de l'AI et surtout avec les licenciements de masse, les coûts de développement devraient baisser.
plutot l'inverse
- les coûts de développement ont augmentés
les cout de pub, et les investissement , les cout de developpement eux diminue avec la technologie
- tout dans la vie a augmenté
surtout le nombre d'imbécile
l'inflation a flambé en 20 an
mais pas les salaires...
et puis je vais dire quand on a un hollow knight a 20 euro et un clair obscur a 50 , plus rien ne justifie de payer plus, d'ailleurs je dirais même boycotter les jeux cher fera qu'on aura de meilleurs jeu et en plus moins cher et on sera tous gagnant
surtout le nombre d'imbécile
+ 5
En dehors de ce Mario kart, la tarification global à augmenté lui aussi.
Donc pas de raison pour que Nintendo vendent ses jeux à ce prix-là, si ce n'est la taxe fan Nintendo (qui marche super d'ailleurs)
zoske supasaiyajin je pense quand meme que bcp sous evalue le travail et le cout pour developper un jeu comme Mario Kart World.
Les possibilités qu'offrent le moteur, sa flexibilité, la physique du jeu, et surtout ensuite son integration (fait de façon extremement minutieuses et intelligente), dans les courses d'abord, et meme plus globalement dans le monde ouvert, c'est un travail titanesque et de fourmi.
Je serai curieux de connaitre le budget dev, mais il est certainement bcp plus elevé que ce que bcp serait pret a parier.
On est de l'ordre d'un bon gros AAA je pense, sans etre non plus dans le top du panier comme les R* and co. C'est peut etre meme leur jeu le plus cher a dev de Nintendo, plus que BotW vu qu'il a été dev il y a plus de 10 ans déjà, et plus que TotK car il reutilise enormement de chose.
Ceci dit, c'est un jeu qui aurait du avoir un MSRP a 70€, aller pour etre sympa 80€ grand max en physique ca cause de la cartouche, et ça serait bcp mieux passé.
Les prix sont chers mais merci Carrefour, leclerc , amazon , cdiscount de ventre vos jeux a perte. Donkey kong bananza, je l'ai pris a 50 euros, pas de sujets pour moi tant que c'est comme ca
Les salaires ont également augmenté.
Bravo à Sandfall et Team Cherry pour leurs prix de ventes sur leurs derniers jeux mais pour autant il n'y a pas de règle qui oblige l'industrie à faire pareil (si ce n'est de ne pas acheter pour impacter les ventes).
Après si le débat c'est de dire que les salaires n'augmentent pas du tout en proportion de l'inflation c'est difficile à nier, mais bon je vous mets au défi d'essayer d'insulter votre boucher parce que son morceau de viande coute 30/40 % plus cher qu'en 2019.
Le system de jeu et donc la physique (Double dash, Mode Zero, ou ici du Tony Hawk), le nombre de circuits et leur qualité et le nombre de personnages et animation.
Pour de ce qui est de l'animation et de la physique, ils ont bien rattraper ce qui ce fait en 2025 comparé à Mario Kart 8 de 2013. Le jeux est plus nerveux et réagit mieux à son environnement. Ce qui fait qu'ils ont du avoir du boulot pour bien faire tout ça, mais on n'est pas sur un rooster à spécifications (style des personnages différents à la Overwatch ou Street fighter), mais des stats différentes selon le perso et le véhicule. Ce qui est plus facile à équilibrer.
Point de vue circuit, oui il y en a toujours autant comparé aux anciens épisodes mais ils ont artificiellement rallonger le contenu avec les intercourses, qui sont bien plus simple à réaliser que de vrais circuits avec tracés, raccourcis et spécificités du monde utilisé.
Les intercourses sont bien plus simple à réaliser qu'un vrai circuit, d'où le fait d'augmenter le contenue artificiellement. On ne joue pas à Mario Kart pour les intercourses et ses lignes droites.
Puis les personnages... là encore sur la papier il en a bcp, mais bcp de doublons et pas tous on des costumes différents...
On rajoute un Monde ouvert... mais pas ouvert au multi (bien plus simple à programmer) avec des autocollants à collectionner... Pas de mode scénario ou des choses intéressantes à faire...
Donc franchement, oui c'est un gros Mario Kart... mais rempli de sucre au détriments de vrais ingrédients riches et nourrissant! Du bon gros junk food en gros... juteux sur le moment mais vite digéré malgré le prix
non, je suis sur que non, le jeu a pas couté 100 million a produire (l'estimation du cout haut de botw ), déja parce qu'un jeu de course ca demande beaucoup moins d'investissement (voix, ia, interactivité du décors) ensuite parce que ce n'est pas une simulation c'est orienté arcade donc ca ne demande pas l'investissement d'un grand tourismo par exemple (le 5 n'a couté que 60 millions et c'est une simulation et on est au dessus de mario kart world sur tout les point), ils n'ont pas licence a payer non plus (contrairement a un GT) , la physique n'est pas réaliste
donc on doit logiquement être en dessous des 60 millions pour mario kart world , ce qui en fait un gros AA ou un petit AAA
Entre 2010 et 2021, la valeur du point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires, a été quasi-totalement gelée. Les augmentations récentes (en 2022 et 2023) sont insuffisantes pour compenser la hausse des prix cumulée sur ces années.
Des études de l'Insee et de syndicats montrent que sur les 15 dernières années, les fonctionnaires ont subi une perte de pouvoir d'achat significative. Si la valeur du point d'indice avait suivi l'inflation depuis 2000, elle vaudrait bien plus qu'aujourd'hui.
L'Insee a d'ailleurs souligné que le pouvoir d'achat du salaire net moyen a bien moins progressé dans le secteur public que dans le secteur privé entre 2011 et 2021.
L'Insee a montré que sur une longue période, bien que le salaire moyen dans le privé ait mieux résisté que dans le public, il a également connu des périodes de stagnation ou de baisse de son pouvoir d'achat, notamment pour les employés et les professions intermédiaires.
Les nombres on leur fait dire ce qu'on veut...
shinz0 la faute à l'autre fils de p*te de Fillon avec l'infâme Sarkozy (cf la loi sur les réductions de charges pour les salaires inférieurs à 1.8 SMIC), entre autres. Pays sous occupation de toute façon...
Dire que "les salaires n'augmentent pas", n'est absolument pas une généralité, certes certains se font avoir et d'autres ont des augmentations qui dépassent l'inflation, comme toi potentiellement.
Après le problème est que pour augmenter les salaires, soit il faut vendre d'avantage, donc au finale aussi augmenter la charge de travail, soit il faut vendre plus chère et donc augmenter les prix ou baisser les coûts de productions et utiliser des produits moins bon.
Après, chacun choisi ce qu'il préfère.
On peut aussi réduire les marges pour augmenter les salaires. Entre autres.
C'est une réplique d'un film. Je pense que tu doit savoir de quel film il s'agit.
En France, des organismes comme l'INSEE ont montré que sur les 20 dernières années, pour de nombreuses catégories de travailleurs (employés, professions intermédiaires), les salaires réels ont progressé moins vite que l'inflation, entraînant une perte de pouvoir d'achat.
Les cadres et les hauts salaires, notamment dans les secteurs en croissance, ont souvent bénéficié d'augmentations supérieures à l'inflation.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8282160
Le pouvoir d'achat du salaire net moyen a progressé plus lentement dans la fonction publique (+1,4 %) que dans le secteur privé (+4,0 %) entre 2012 et 2022.
Le gel du point d'indice entre 2010 et 2016 (puis à nouveau jusqu'en 2021) a eu un impact significatif sur l'évolution des salaires dans le secteur public.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8270416
En 2023, le pouvoir d'achat des salaires a diminué pour la majorité des salariés du privé, avec une baisse plus marquée pour les cadres.
Mais jamais MKW ne justifie ses 90 euros JAMAIS