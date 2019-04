Voici une Information autour du jeu Chrono Trigger :Alors que le Japon préparait la transition vers la nouvelle période de Reiwa, Famitsu a récemment organisé un sondage pour que ses lecteurs puissent voter pour leurs jeux préférés sortis sous Heisei (du 8 janvier 1989 au 1er mai 2019), et le numéro de cette semaine de la magazine a révélé la liste complète :1. Chrono Trigger2. The Legend of Zelda : Breath of the Wild3. NieR: Automata4. Final Fantasy VII5. Okami6. The Legend of Zelda : Ocarina of Time7. Final Fantasy X8. Pokémon Red/Green/Blue/Yellow9. Dragon Quest V10. Xenogears11. Vainglory12. Suikoden II13. Mother 2 (Earthbound)14. Splatoon 215. Tactics Ogre16. Monster Hunter Portable 2nd G (Monster Hunter Freedom Unite)17. Kingdom Hearts17. (bis) Metal Gear Solid 3 : Snake Eater19. Final Fantasy XV20. Final Fantasy XI20. (bis) Pokémon Diamond & PearlLe RPG de Square-Enix a été couronné...Source : https://www.resetera.com/threads/famitsu-full-top-20-games-of-the-heisei-era-poll-results-revealed.113244