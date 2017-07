Voici une Information autour, entre autres, du jeu Persona 5 :Famitsu a réalisé un sondage auprès de 2 295 personnes pour savoir quel était le meilleur RPG de tous les temps. Voici le résultat :20. The Witcher III : Wild Hunt – 72 votes19. Final Fantasy VIII – 74 votes18. Final Fantasy IX – 75 votes17. EarthBound – 78 votes16. Final Fantasy VI – 81 votes15. Dragon Quest IV : Chapters of the Chosen – 82 votes14. Persona 4 : Golden – 90 votes13. Xenogears – 91 votes12. Final Fantasy X – 100 votes11. Xenoblade Chronicles – 104 votes10. Final Fantasy XV – 110 votes09. Persona 3 – 131 votes08. NieR – 151 votes07. Suikoden II – 155 votes06. Dragon Quest V : Hand of the Heavenly Bride – 165 votes05. Final Fantasy VII – 169 votes04. NieR Automata – 177 votes03. Chrono Trigger – 194 votes02. Dragon Quest III : The Seeds of Salvation – 218 votes01. Persona 5 – 256 votesPersona 5 est donc premier. On peut aussi voir que les Sagas Dragon Quest et Final Fantasy sont assez bien représentées…Source : http://www.dualshockers.com/persona-5-best-rpg-nier-automata/