Suite au Nintendo Direct, le constructeur faiblit de nouveau sur les marchés boursiers

Comme pour les autres constructeurs et fabricants, Nintendo paye le prix de la crise des composants sur le marché boursier, mais la nouvelle chute de 7,5 % à l'ouverture de la Bourse de Tokyo est évidemment lié à autre chose : une nette déception des investisseurs suite au dernier Nintendo Direct.Analystes et financiers pointent le cruel manque de visibilité pour 2027 ainsi que l'absence de cartouches suffisamment porteuses commercialement pour pouvoir contrer la très probable forte chute des ventes à partir de septembre (rappelons que la console passera à 499,99€ en Europe).N'enterrons néanmoins pas trop vite le petit artisan, spécialiste pour sortir de nulle part un truc inattendu qui deviendra un long-seller.