Suite au Nintendo Direct, le constructeur faiblit de nouveau sur les marchés boursiers
Comme pour les autres constructeurs et fabricants, Nintendo paye le prix de la crise des composants sur le marché boursier, mais la nouvelle chute de 7,5 % à l'ouverture de la Bourse de Tokyo est évidemment lié à autre chose : une nette déception des investisseurs suite au dernier Nintendo Direct.
Analystes et financiers pointent le cruel manque de visibilité pour 2027 ainsi que l'absence de cartouches suffisamment porteuses commercialement pour pouvoir contrer la très probable forte chute des ventes à partir de septembre (rappelons que la console passera à 499,99€ en Europe).
N'enterrons néanmoins pas trop vite le petit artisan, spécialiste pour sortir de nulle part un truc inattendu qui deviendra un long-seller.
publié le 10/06/2026 à 08:34 par Gamekyo
Les jeux en cours de développement ils sont déjà au courant.
Après tous les jeux qui sortiront sur switch2 qui on étais annoncé (tiers+nintendo) depuis la semaine dernière, j'en ai fait aucun.
Pour le moment je garde craxy taxy, alien isolation 2, kingdome heart 4, et resident evil veronica . Et vu qu'il y a rien d'intéressant en 2026 chez nintendo, ben pour le coup il y a des chances que je prennent les titre cité.
Et en 2027, pour l'heure, pokemon vent et xenoblade Genesis.
Zelda oot, j'attends de voir un peu plus, notamment si c'est juste un remake batard, ou si il y a des choses qui on changer.
Bref, le futur Line up ainsi que le direct c'est ultra qualitatif, mais on est obligé de composer avec des réactions de drogués à la dopamine qui veulent qu'on leur servent sur un plateau exactement ce qu'ils attentent dans l'ordre exact, sans se demander si en fine ça va leur apporter réellement quelque-chose. Si une entreprise comme Nintendo ose aller à contre courant de cette demande sans être trop frontal non plus, c'est là que la magie fonctionne, tant pis pour les réactions des joueurs, de la presse et des investisseurs, ils s'amuseront au fur et à mesure et comprendront avec le temps.
Pour le coup avoir fait de Tomodachi Life un jeu exclusif Switch 1 aura été une mauvaise idée tant il avait le profil million seller pour la Switch 2.
L'erreur aura été de ne pas avoir pu négocier l'exclusivité ( de la présentation...hein! ) du prochain RE Code Veronica même multi l'annonce aurait sauvé ce ND Direct. Le genre de truc qui te fait passer ton Direct de zéro à héros....car pour le coup Zelda Ocarina of time a été perçu comme un foutage de gueule pour le ND...si le jeu est super bon et qu'ils en avaient montré beacoup plus peut-être que le ND aurait été sauvé.
Nitendo piégé par sa nouvelle vision de la communication: on drop des trucs une 1 mois avant leur sortie...sur une appli mobile.
Le gens veulent rêver, tu dois créer un narratif et laisser infuser... bien évidemment rien à voir avec la bérézina de l'annonce Metroid Prime 4 mais bon quand même annoncer un jeu 1 an avant sa sortie c'est pas dingue à faire.
Leur conf était vraiment mouif avec quelques grosses surprises Stellar Blade voir des exclus comme Ninjala 2 (malgré son apsect cheap a pour rappel qui a tapé le million) et surtout le Xenoblade Genesis.
L'année 2025 avait bien commencé MK et DK...mais sur la durée le flop Metroid Prime 4 vient saboter l'impression. Pour 2026 heureusement que Pokopia a été une bonne surprise....mais voilà Starfox est un portage (et pour le coup faire un portage d'Eternal Darkness aurait fait plus de bruit), Fire Emblem n'est pas assez grand public pour sauver la mise...reste vraiment l'inconnue avec Zelda OOT qui reste un portage/remake.
Le gros problème c'est que les AAA attendu se font encore attendre et que la très mauvaise nouvelle de la hausse des prix risque aussi d'avoir une impact et on peut rajouter ces portage bidon Switch 2 Edition de mario Wonder,etc
Zelda Breath of the Wild a mis longtemps à sortir après son annonce et pourtant le succès a été bien présent.
ce qui rend ce ND merdique c'est par exemple perdre 5 minutes sur un nouveau wii sport
ça dépand de comment il est fait
remake 1:1 comme sur 3DS, nul à chier.
remake open world/retravailler comme les remake des RE, trop bien
Tout comme l'ont fait ses deux concurrents, avec la réussite qu'on leur connait.
Fournir un catalogue de tiers solides, plus d'exclusivités que ses concurrents depuis le lancement de la gen en 2020 n'est clairement pas suffisant.
Nintendo devrait enchaîner les AAAA et ne devrait pas se permettre de faire des développements longs.
Sony peut se permettre de sauter une génération d'exclu, le public suivra car ce sont eux les leaders incontestables
Nintendo va mourir, parole d'investisseur
Et uniquement décidé d'investir sur l'avis des gens alors que l'avis des gens est uniquement basé sur ' Si mon jeux de cœur est là c'est incroyable sinon c'est nul ' c'est pas la meilleur idée du siècle
Après si t'as acheté une switch 2 pour faire des batailles de pouce sur un jeu qui ressemble à de la wii... Tant mieux pour toi
for the payers
for the investors...
Voilà a quoi est réduit l'industrie
Mais que cela serve de leçon a ND de sortir les doigts du posterior...
Car c'est pas folichon...
Bon jeu à ceux qui se contentent de cela ...et tant mieux pour eux
C’est une première , pas de place pour l’enfance , ni le rêve .
Un Mario, 3 Zelda, un smash bros, un pokemon , un f zero ect... et tous ça en une conf !!!
On dirait des enfants qui n'ont pas le bon joué à leur anniversaire !
Prenons de la hauteur bordel ! ...
je vais me faire riche
Ils n’ont vu que Pipeau Of Time
Heureusement que nintendo possede zelda pour relever le niveau parce que sinon c etait le catalogue de la gen ps4
jeanouillz va falloir racheter du sopalin...
Augmentation du prix de la NS2 > Fortes chutes des ventes... Expliquez moi où vous mettez le curseur de l'adjectif Forte? Si une augmentation de 30€ engendre une forte baisse de vente de la NS2, sur ce site nous aurions dû également lire concernant la PS5, la catastrophique baisse de vente de la PS5 avec les 2 augmentations successives du prix vente de la console.
Il y a un monde entre être déçu (et je le suis tellement après ce ND) et croire que "J'ai raison, parce qu'il y a des indices partout"
bah en vrai, on aurait pu le dire , parce que c'est quand même 47% de vente en moins sur le trimestre
C'est de la spéculation.
La bourse a aussi baissée quand ils ont montré la switch 1 tu sais ...on connait la suite.
Seul le temps nous dira si les gens continueront d'acheter une console vendue plus chère et sans gros first parties (si t'es pas fan de RPG type fire emblem du moins) avant Décembre.
je pense c'est entres les 2 perso, ce sera pas catastrophique mais il y aura surement une baisse nette des ventes avant pokémon 10G
Ah mais ils ont même pas tenté de poser un commentaire du coup
Si on regarde l'action Nintendo, y a pas trop à s'inquiéter cependant, c'est logique qu'elle baisse au vu du planning et de l'incertitude qu'elle engendre (incertitude et bouse, ça fait jamais bon ménage), mais il y a fort à parier que ça remonte fortement avec le vrai trailer de OoT / une annonce forte (nouveau Mario / etc)
Et sûrement du gameplay pour Zelda.
des licences prestigieuses déléguées à des studios européens pourraves, c'est normal.