recherche
News / Blogs
Suite au Nintendo Direct, le constructeur faiblit de nouveau sur les marchés boursiers
Comme pour les autres constructeurs et fabricants, Nintendo paye le prix de la crise des composants sur le marché boursier, mais la nouvelle chute de 7,5 % à l'ouverture de la Bourse de Tokyo est évidemment lié à autre chose : une nette déception des investisseurs suite au dernier Nintendo Direct.

Analystes et financiers pointent le cruel manque de visibilité pour 2027 ainsi que l'absence de cartouches suffisamment porteuses commercialement pour pouvoir contrer la très probable forte chute des ventes à partir de septembre (rappelons que la console passera à 499,99€ en Europe).

N'enterrons néanmoins pas trop vite le petit artisan, spécialiste pour sortir de nulle part un truc inattendu qui deviendra un long-seller.

2
Qui a aimé ?
iglooo, link49
publié le 10/06/2026 à 08:34 par Gamekyo
commentaires (71)
zephon publié le 10/06/2026 à 08:40
c'est n'importe quoi 2027 y a tout le temps pour faire des annonces, y a déjà pokemon et xeno
kambei312 publié le 10/06/2026 à 08:41
Les investisseurs ne pouvaient être rassurés que par un Mario. Ils n'y connaissent rien en JV et ils nous saoulent...
sardinecannibale publié le 10/06/2026 à 08:44
La bourse, pour ce que ça vaut...
yurius publié le 10/06/2026 à 08:44
C'est abusé,le direct était incroyable en plus
shinz0 publié le 10/06/2026 à 08:46
Étonnant pour un Nintendo Direct "Exceptionnel"
kazey77 publié le 10/06/2026 à 08:50
yurius
darkxehanort94 publié le 10/06/2026 à 08:51
Comment les investisseurs peuvent être surpris ?

Les jeux en cours de développement ils sont déjà au courant.
hypermario publié le 10/06/2026 à 08:56
C'est les SOLDES !
romgamer6859 publié le 10/06/2026 à 08:58
Tout à fait normal vu la situation
taiko publié le 10/06/2026 à 09:03
Non mais les commentaires qui parlent de conf extra... C'est navrant.
cyr publié le 10/06/2026 à 09:13
Il y aura un Nintendo direct en fin d'année, j'en suis sûr.

Après tous les jeux qui sortiront sur switch2 qui on étais annoncé (tiers+nintendo) depuis la semaine dernière, j'en ai fait aucun.

Pour le moment je garde craxy taxy, alien isolation 2, kingdome heart 4, et resident evil veronica . Et vu qu'il y a rien d'intéressant en 2026 chez nintendo, ben pour le coup il y a des chances que je prennent les titre cité.

Et en 2027, pour l'heure, pokemon vent et xenoblade Genesis.


Zelda oot, j'attends de voir un peu plus, notamment si c'est juste un remake batard, ou si il y a des choses qui on changer.
j9999 publié le 10/06/2026 à 09:15
Les problème c'est que les actionnaires ils regardent les réactions des joueurs et de la presse mais les réactions des joueurs et de la presse c'est quoi ? "Apporté moi ce que j'attends et ce que je demande sinon je te fais une mauvaise pub". Donc ce sont eux qui créent les jeux et décident du Line up? C'est très très simple, le publique gamer réagit comme un enfant, il s'attend à ce que tu lui donnes ce qu'il demande mais ce qu'il demande ne sera pas forcément la qualité ou ce qui lui apportera satisfaction finalement. La demande du joueur c'est sans qu'il ne s'en rende compte la demande de répéter le même processus pour revivre encore ce qu'il a connu avant. Avec ça on tourne en rond et on finit par avoir des suites à gogo, même la nouveauté devient prévisible. Justement ce que fait Nintendo c'est qu'il casse les codes en apportant quelque-chose d'inattendu. On l'a vu avec Windwaker à l'époque, ça résume parfaitement ce phénomène. Les joueurs voulaient leur Zelda photoréaliste, ils ont été déçu à l'annonce du Zelda celle shading mais résultat : un Zelda exceptionnel qui a surpris tout le monde par sa qualité. Il en est de même pour ce direct. Il y a eu un paquet d'excellentes choses montrées, mais voilà, le problème est que Simon certains, l'ordre des annonces est "bizarre", c'est pas comme je voulais, pas ce à quoi je m'attendais, résultat on défonce le direct a grand coup de sondages idiots. La réalité c'est que ce format de direct maintient en haleine, du début à la fin tu veux suivre parce-que des annonces chocs tu en a au début, au milieu, a la fin, tu sais pas à quoi t'attendre, ça casse le rythme et c'est bien justement. Vous préférez que tout soit annoncé à l'avance par des spoils et que tout arrive dans un ordre prévisible?

Bref, le futur Line up ainsi que le direct c'est ultra qualitatif, mais on est obligé de composer avec des réactions de drogués à la dopamine qui veulent qu'on leur servent sur un plateau exactement ce qu'ils attentent dans l'ordre exact, sans se demander si en fine ça va leur apporter réellement quelque-chose. Si une entreprise comme Nintendo ose aller à contre courant de cette demande sans être trop frontal non plus, c'est là que la magie fonctionne, tant pis pour les réactions des joueurs, de la presse et des investisseurs, ils s'amuseront au fur et à mesure et comprendront avec le temps.
j9999 publié le 10/06/2026 à 09:17
taiko bah pour qu'elle raison tu voudrais que les gens se forcent à dire que c'est de la merde alors qu'ils le pensent pas? C'est exactement ce type de réaction qui est chelou. T'aimes un truc tu applaudis, t'aime pas tu applaudis pas, mais quel intérêt de tirer la gueule parce-que tu vois des gens applaudir sur un truc que t'applaudis pas?
greggy publié le 10/06/2026 à 09:19
Normal, Nintendo, c'est du foutage de gueule puissance 1000, surtout avec tout l'argent qu'ils se font. Le remake de Zelda OOT ne sauve rien, même si je suis profondément heureux de le voir arriver. Ça reste un remake. Il y a une véritable overdose de remakes et un manque de créativité flagrant à tous les niveaux.
azerty publié le 10/06/2026 à 09:23
Tu m'étonnes, comme d'hab. Portage, remake et jeu daté complet.
jenicris publié le 10/06/2026 à 09:25
La conf était nulle, donc logique
newtechnix publié le 10/06/2026 à 09:25
Un direct pour dire rdv en 2027

Pour le coup avoir fait de Tomodachi Life un jeu exclusif Switch 1 aura été une mauvaise idée tant il avait le profil million seller pour la Switch 2.

L'erreur aura été de ne pas avoir pu négocier l'exclusivité ( de la présentation...hein! ) du prochain RE Code Veronica même multi l'annonce aurait sauvé ce ND Direct. Le genre de truc qui te fait passer ton Direct de zéro à héros....car pour le coup Zelda Ocarina of time a été perçu comme un foutage de gueule pour le ND...si le jeu est super bon et qu'ils en avaient montré beacoup plus peut-être que le ND aurait été sauvé.

Nitendo piégé par sa nouvelle vision de la communication: on drop des trucs une 1 mois avant leur sortie...sur une appli mobile.
Le gens veulent rêver, tu dois créer un narratif et laisser infuser... bien évidemment rien à voir avec la bérézina de l'annonce Metroid Prime 4 mais bon quand même annoncer un jeu 1 an avant sa sortie c'est pas dingue à faire.

Leur conf était vraiment mouif avec quelques grosses surprises Stellar Blade voir des exclus comme Ninjala 2 (malgré son apsect cheap a pour rappel qui a tapé le million) et surtout le Xenoblade Genesis.

L'année 2025 avait bien commencé MK et DK...mais sur la durée le flop Metroid Prime 4 vient saboter l'impression. Pour 2026 heureusement que Pokopia a été une bonne surprise....mais voilà Starfox est un portage (et pour le coup faire un portage d'Eternal Darkness aurait fait plus de bruit), Fire Emblem n'est pas assez grand public pour sauver la mise...reste vraiment l'inconnue avec Zelda OOT qui reste un portage/remake.

Le gros problème c'est que les AAA attendu se font encore attendre et que la très mauvaise nouvelle de la hausse des prix risque aussi d'avoir une impact et on peut rajouter ces portage bidon Switch 2 Edition de mario Wonder,etc

Zelda Breath of the Wild a mis longtemps à sortir après son annonce et pourtant le succès a été bien présent.
rogeraf publié le 10/06/2026 à 09:26
2 seconde d'Ocarina of time, c'est quand meme fou donc mérité ils auraient pu faire un peu mieux leur boulot de com
vyse publié le 10/06/2026 à 09:38
rogeraf inadmissible..tu nous chie un teaser de merde comme a lepoque de la comm des année 2000 alors que le jeu a leaké depuis des mois, tu nous apprends rien du tout ! au moins 10-20 secondes de gameplay comme l'annonce de ff7 remake ! c'est le minimum
rogeraf publié le 10/06/2026 à 09:42
vyse apres ils peuvent se rattraper , les vidéos dédiés on peut en prendre pour des heures de gameplay avec X nintendo directs du jeu. Ou alors, peu etre qu'ils sont pas prets et ca sera 2027 ?!
bookker publié le 10/06/2026 à 09:43
UN teaser de 20 secondes pour ocarina of time alors qu'ils peuvent montrer du gameplay vu qu'il sort en 2026... Il y avait que ça pour sauver la conférence ( vide ) et ils ont réussi à merder ahah
temporell publié le 10/06/2026 à 09:44
et surtout faire un ND de 50 minutes alors que 15 minutes suffissait, les partners showcase et autre c'est pour quoi faire ? tu te tape soit des jeux de merde, ou des jeux déjà annoncer depuis la semaine dernière ( là fallais le faire quand même ).

ce qui rend ce ND merdique c'est par exemple perdre 5 minutes sur un nouveau wii sport
azerty publié le 10/06/2026 à 09:46
J’hallucine les mecs content de voir un remake
amario publié le 10/06/2026 à 09:49
Le NDirect de la honte. Normal que ça se pète la gueule. Et faut pas forcément être joueur pour constater la déchéance. Me rappel encore les gros E3 de Nintendo fut un temps, avec l'annonce de gros titre a la chaîne. Là, que dalle
shinz0 publié le 10/06/2026 à 09:49
bookker t'as tout résumé
temporell publié le 10/06/2026 à 09:50
azerty

ça dépand de comment il est fait

remake 1:1 comme sur 3DS, nul à chier.
remake open world/retravailler comme les remake des RE, trop bien
vyse publié le 10/06/2026 à 09:54
rogeraf Bah au moins donne la date du Focus !! comme les autres avec "plus de détail cet été" !! vraiment des tocards ..
oreillesal publié le 10/06/2026 à 10:00
M'est d'avis qu'il faudrait que Nintendo se mette sérieusement au DEI pour satisfaire les investisseurs.
Tout comme l'ont fait ses deux concurrents, avec la réussite qu'on leur connait.

Fournir un catalogue de tiers solides, plus d'exclusivités que ses concurrents depuis le lancement de la gen en 2020 n'est clairement pas suffisant.
Nintendo devrait enchaîner les AAAA et ne devrait pas se permettre de faire des développements longs.
Sony peut se permettre de sauter une génération d'exclu, le public suivra car ce sont eux les leaders incontestables

Nintendo va mourir, parole d'investisseur
triplewater publié le 10/06/2026 à 10:01
Les investisseurs bon ( je rappelle qu'ils ont bien retourné leur veste au moment ou ils avait vu que pokopia a bien marché)

Et uniquement décidé d'investir sur l'avis des gens alors que l'avis des gens est uniquement basé sur ' Si mon jeux de cœur est là c'est incroyable sinon c'est nul ' c'est pas la meilleur idée du siècle
ratchet publié le 10/06/2026 à 10:02
Pas étonnant
shao publié le 10/06/2026 à 10:11
Compréhensible. Le ND était vraiment mid surtout quand on prend en compte la hausse de prix de la console.
akinen publié le 10/06/2026 à 10:19
Visiblement les investisseurs voulait un nouveau mario
taiko publié le 10/06/2026 à 10:28
j9999 quand t'aimes tout ce que tu fais une marque même quand elle faire n'importe quoi (les 3 constructeurs sont concernés), et que t'es complètement aveuglé par ton fanboysme, ça pose effectivement un problème sur le message envoyé et sur le courage de gueule que peut se permettre un constructeur pour enfiler ses clients.

Après si t'as acheté une switch 2 pour faire des batailles de pouce sur un jeu qui ressemble à de la wii... Tant mieux pour toi
sasquatsch publié le 10/06/2026 à 10:28
For the players
for the payers
for the investors...

Voilà a quoi est réduit l'industrie

Mais que cela serve de leçon a ND de sortir les doigts du posterior...
Car c'est pas folichon...
Bon jeu à ceux qui se contentent de cela ...et tant mieux pour eux
toulia publié le 10/06/2026 à 10:31
"Nintendo va mourir"
kakakoleokuku publié le 10/06/2026 à 10:32
Quand je vois la réaction de mes fils aux annonces de ce direct , je me dis qu’ils ont largement loupé leur cible .
C’est une première , pas de place pour l’enfance , ni le rêve .
drybowser publié le 10/06/2026 à 10:48
La chute brutale sur le graphique c'est lié au jeu des pouces
thorsan publié le 10/06/2026 à 11:09
Vous attendiez quoi sérieux?

Un Mario, 3 Zelda, un smash bros, un pokemon , un f zero ect... et tous ça en une conf !!!

On dirait des enfants qui n'ont pas le bon joué à leur anniversaire !

Prenons de la hauteur bordel ! ...
mrvince publié le 10/06/2026 à 11:12
Zelda a fait un bruit monstre coté grand public quand même... j'ai pleins de potes qui s'interesse au JV mais pas autant que moi-nous et qui ont mis des story etc. Ils sont tout fou. Ils vont en vendre des camions.
kikoo31 publié le 10/06/2026 à 11:16
ça remontera dès que le jeu arriveront c à dire dans longtemps
djkick publié le 10/06/2026 à 11:21
Cout des memoires, prix en hausse, ventes de Switch 2 en baisse et revision des 9bjectifs de vente, tjs pas de solution pour la crise iranienne, manque de jeux phares surtout l’annee de sortie de gta6, les raisons ne manquent pas pour expliquer la baisse de l’action. Un manque de visibilité évident pour la periode des fetes de fin d’année qui risquent bien d’etre compliquees pour Nintendo
naru publié le 10/06/2026 à 11:26
Conférence très décevante par rapport aux deux autres. Du point de vue jeux, c'est surtout l'absence de nouveautés et j'irai même dire d'originalité. Certains pouvaient se moquer des remakes sur PS/Xbox, ce n'est pas forcément mieux chez Nintendo.
kalas28 publié le 10/06/2026 à 11:40
vu la gueule de la conf normal cette chute
keiku publié le 10/06/2026 à 11:49
Vite je vais mettre quelque billet chez nintendo quand ca aura encore descendu un peu, mais avant qu'il annonce leur prochaine gen

je vais me faire riche
jeanouillz publié le 10/06/2026 à 11:54
Comme Nintendo, mes bourses sont vides... depuis ce matin
raioh publié le 10/06/2026 à 11:54
Parce que vous allez vraiment faire comme si le N-Direct avait été rassurant ?
keiku publié le 10/06/2026 à 11:55
sinon pour ceux qui critique quand vous allez voir le jeu de pousse vendu en bundle avec la switch 2 lite dépasser les 30 millions... je suppute, je suppute mais...
icebergbrulant publié le 10/06/2026 à 11:55
Les actionnaires Nintendo n’ont pas vu le potentiel d’Ocarina Of Time
Ils n’ont vu que Pipeau Of Time
kevisiano publié le 10/06/2026 à 12:03
Mérité
fan2jeux publié le 10/06/2026 à 12:03
Tu m etonnes la conf etait tellement naze....

Heureusement que nintendo possede zelda pour relever le niveau parce que sinon c etait le catalogue de la gen ps4
zoske publié le 10/06/2026 à 12:14
Normale je dirais, d'un point de vue actionnaire le NDirect n'a pas montré de gros Killer app qui vont tomber rapidement. Donc avec la hausse de prix que la Switch 2 va avoir et une crise/inflation sur les composants semi-conducteurs, il y a clairement de meilleurs secteurs à investir que le business modèle de Nintendo. Qui pour rappel, le dernier Zelda date de 2013, teams of Kingdom a mis 5 ans à se faire pour un gros DLC et 13ans plus tard ils présentent un remake d'un Zelda qui date de 30ans... On peut pas dire que ce sont les plus agressifs d'un point de vue productivité.

jeanouillz va falloir racheter du sopalin...
amario publié le 10/06/2026 à 12:18
thorsan c'est ce qui se faisait a l'époque. Regarde juste la première et deuxième année de la switch 1
judebox publié le 10/06/2026 à 12:29
"Analystes et financiers pointent le cruel manque de visibilité pour 2027" -> ils pourraient aussi pointer le cruel manque de jeux Nintendo pour 2026...
jobiwan publié le 10/06/2026 à 12:32
taiko Désolé mais si tu es amateur de JRPG, les annonces dans ce ND sont assez pertinentes pour satisfaire un certain nombre de joueurs.

Augmentation du prix de la NS2 > Fortes chutes des ventes... Expliquez moi où vous mettez le curseur de l'adjectif Forte? Si une augmentation de 30€ engendre une forte baisse de vente de la NS2, sur ce site nous aurions dû également lire concernant la PS5, la catastrophique baisse de vente de la PS5 avec les 2 augmentations successives du prix vente de la console.
captaintoad974 publié le 10/06/2026 à 12:39
parfait, c'est donc le bon moment pour acheter des actions
captaintoad974 publié le 10/06/2026 à 12:44
C'est drôle de voir les gens qui ne comprennent rien en bourses croire que l'action Nintendo chute a cause du Direct
e3ologue publié le 10/06/2026 à 12:49
Lol les analyses foireuses, l'action est plus ou moins stable depuis 1 mois, là ça perte 7% et dans une semaine ça aura repris 7% mais les giga court-termiste viendront pas faire d'article dessus
Il y a un monde entre être déçu (et je le suis tellement après ce ND) et croire que "J'ai raison, parce qu'il y a des indices partout"
keiku publié le 10/06/2026 à 12:51
jobiwan la catastrophique baisse de vente de la PS5 avec les 2 augmentations successives du prix vente de la console.

bah en vrai, on aurait pu le dire , parce que c'est quand même 47% de vente en moins sur le trimestre
captaintoad974 publié le 10/06/2026 à 12:53
e3ologue d'après la légende le mini krach de vendredi c'etais aussi a cause de Nintendo
marchand2sable publié le 10/06/2026 à 13:32
Je pense que ça n'a rien à voir avec le N Direct. Capcom ramasse là en valeur boursière et pourtant ils ont reveal CV Remake, Onimusha, DD 2 Dark Arisen, Monster Hunter Wilds Ascendance et Street Fighter 6 Year 4.
jobiwan publié le 10/06/2026 à 13:32
keiku Après déjà 5 années d'existence...
jobiwan publié le 10/06/2026 à 13:34
marchand2sable Il connait son public et il sait que le public japonais se contente uniquement d'une Switch comme console.
pimoody publié le 10/06/2026 à 14:07
2027 ça va être les annonces et teasing de Pokemon, Mario, Smash Bros, Animal Crossing, Zelda et tout ça reprendra de belles couleurs. Mais attendant le plongeon est fort logique.
cyr publié le 10/06/2026 à 14:33
pimoody et en septembre/octobre 2026? Lors du prochain nintendo direct?
wickette publié le 10/06/2026 à 14:51
shinz0
C'est de la spéculation.

La bourse a aussi baissée quand ils ont montré la switch 1 tu sais ...on connait la suite.

Seul le temps nous dira si les gens continueront d'acheter une console vendue plus chère et sans gros first parties (si t'es pas fan de RPG type fire emblem du moins) avant Décembre.

je pense c'est entres les 2 perso, ce sera pas catastrophique mais il y aura surement une baisse nette des ventes avant pokémon 10G
bignstarfox publié le 10/06/2026 à 14:59
Pourtant c'est encore la seul Conférence unil a eu le plus d'exclusivité, quand le pense qu'il on trouver les conférences Siny et Microsoft avec leur 2 exclusivité qui ce battent en duel, et sauver par les jeu éditeurs tiers, surtout celui de State.of play, de la rigolade
mercure7 publié le 10/06/2026 à 15:07
Aeris007 et Duck-NSex vont avoir du mal à copier/coller leurs phrases fétiches ici . . .

Ah mais ils ont même pas tenté de poser un commentaire du coup

Si on regarde l'action Nintendo, y a pas trop à s'inquiéter cependant, c'est logique qu'elle baisse au vu du planning et de l'incertitude qu'elle engendre (incertitude et bouse, ça fait jamais bon ménage), mais il y a fort à parier que ça remonte fortement avec le vrai trailer de OoT / une annonce forte (nouveau Mario / etc)
pimoody publié le 10/06/2026 à 15:29
cyr peut être une surprise de fin d’année ?
Et sûrement du gameplay pour Zelda.
rendan publié le 10/06/2026 à 15:41
Ça change absolument rien ces foutus graphiques boursiers, Nintendo n'as absolument pas besoin de s'inquiéter
sonilka publié le 10/06/2026 à 15:44
Pourtant c'était tellement emballant ce direct je ne comprends pas les mecs avaient un truc à faire, un seul pour sauver un peu le tout et ils se sont contentés de montrer un pauvre teasing. Au passage les 40 ans de Mario auront été dignement fêtés. Une compilation de jeux Wii, un film et quelques goodies sans interêt pour fêter dignement la mascotte iconique de la boite. Extraordinaire.
micheljackson publié le 10/06/2026 à 15:59
Pas de Mario, pas de gros Zelda hormis le remake,
des licences prestigieuses déléguées à des studios européens pourraves, c'est normal.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Nintendo
164
Ils aiment
Nom : Nintendo
site officiel : http://www.nintendo.fr
Copyright © Gamekyo