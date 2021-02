Lorsquea annoncé son service Stadia, il y avait également la promesse de produire des jeux first-party avec la création de deux studios internes,Elle avait par ailleurs déclaré à cette occasion quemais il semblerait qu'il n'en sera finalement rien si l'on en croit un récent rapport publié parCe rapport nous apprend donc que :UP :

Like

Who likes this ?

posted the 02/01/2021 at 08:05 PM by liquidus