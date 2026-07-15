profile
Jeux Vidéo
285
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
18
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 852
visites since opening : 1942417
ouroboros4 > blog
Le rejet envers Sony aurait déjà commencé à diminuer

Au fil des semaines, le rejet envers Sony a diminué.

Les protestations ont commencé avec force, atteignant plus de 100 000 réponses sur chaque publication de PlayStation. Aujourd'hui, la majorité dépasse à peine les 10 000.

«Au final, il semble que Sony avait raison : avec le temps, une grande partie des gens ont fini par laisser cela derrière eux.»
https://x.com/NotiPlay_/status/2077199321251070442
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/15/2026 at 07:05 AM by ouroboros4
    comments (38)
    hypermario posted the 07/15/2026 at 07:08 AM
    Phase d'acceptation pour certain
    liquidsnake66 posted the 07/15/2026 at 07:11 AM
    "au fil des semaines" "avec le temps" ca fait tout juste deux semaines l'annonce lol comment on peut employer des termes comme ça avec un delai si court c'est ridicule
    fan2jeux posted the 07/15/2026 at 07:11 AM
    Ca me fait marrer ces post de manipulations d opinion.
    Il y a toujours des gars pour venir minimiser les faits.
    Il y a pourtant des debuts de classe action.

    Et au final, nous verrons en 2028 devant le faits accomplie.
    hyoga57 posted the 07/15/2026 at 07:11 AM
    T’inquiète pas qu’il reprendra de plus belle. Certaines personnes qui n’acceptent pas ne les attaquent pas pour autant.
    gamjys posted the 07/15/2026 at 07:14 AM
    Franchement, ça ne m'étonne pas. On verra bien comment ça évolue. De toute façon, je sais que Sony ne reviendra pas sur sa décision. Je me suis déjà fait une raison, mais je ne les suivrai pas. Si j'ai les moyens, je me prendrai un PC. Sinon, j'arrêterai tout simplement les jeux vidéo.
    fiveagainstone posted the 07/15/2026 at 07:16 AM
    Perso c'est balec' total de la PS6 si cette direction est prise, mais je vais pas être reloud H24 et chouiner non stop. Ça veut pas dire que j'accepte, il faut pas tout mélanger.

    Et si MS ou N font pareil, j'aurai la même réaction. Je jouerai uniquement aux jeux rétro (il y a de quoi faire) ou quitte à être en démat' sur PC pour les faire chier et voilà.
    masharu posted the 07/15/2026 at 07:16 AM
    "Noticias PlayStation"
    rocan posted the 07/15/2026 at 07:16 AM
    Effet de sidération
    heracles posted the 07/15/2026 at 07:16 AM
    On est cuit. Mais je l'achèterai pas et je le martèlerai
    shinz0 posted the 07/15/2026 at 07:17 AM
    N'importe quoi ça veut rien dire, un raccourci d'un compte pro Sony
    aerithlazyqueen posted the 07/15/2026 at 07:19 AM
    Normal Sony fait effacer les avis négatif & commentaires
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:21 AM
    bah normal ils ont acheter un pc
    leonsilverburg posted the 07/15/2026 at 07:23 AM
    Ben normal, on voit très bien Sony ne fera pas marche arrière, mais on prépare petit à petit notre après Playstation, comme la PS6 ça sera sans nous !
    linkstar posted the 07/15/2026 at 07:24 AM
    En même temps on a bien compris que Sony n'en avait strictement rien à foutre et préférait supprimer et bannir les réfractaires. A quoi bon gaspiller de l'énergie pour ça ? Il suffit de ne pas acheter leur prochaine machine, leurs prochains jeux et de ne plus s'abonner au PS Plus.

    De toute façon, Sony ne cherche plus à plaire aux gamers. Ils visent désormais uniquement le Grand Public qui dépensent sa thune dans les GaaS, Fortnite, Warzone, Roblox, GTA Online et compagnie. Leur nouveau créneau : les jeux services. C'est pas pour rien qu'ils veulent aussi continuer à investir dans un GaaS PlayStation malgré l'échec cuisant de Concord et celui de Marathon. Ils veulent absolument leur part du gâteau.

    Les joueurs ne sont plus la cible. On a l'impression d'être prix en otage par la décision alors que finalement non. Si ça nous plait pas, on passe pas à la PS6 et c'est tout, rien de plus simple. Et comme d'habitude, on verra aussi arriver les retourneurs de veste au moindre jeu un peu hype. Suffit qu'ils annoncent un nouvel Uncharted ou un nouveau The Last of Us et les "gamers" investiront.
    derno posted the 07/15/2026 at 07:24 AM
    c'est pas parce que je ne rale pas sur tous les réseaux sociaux que je commence à rentrer dans une phase d'acceptation, c'est juste que j'ai une vie et que j'ai autre chose à foutre qu'aller me battre contre des moulins à vents.

    Mon acte de protestation sera de ne pas acheter leurs machines et leur jeux comme les GKC que je n'achète toujours pas en neuf même un an après, deux ans plus tard et jamais de la vie.
    supasaiyajin posted the 07/15/2026 at 07:28 AM
    Je suis contre la fin du physique décidée unilatéralement par PlayStation dans son seul intérêt et je ne passe pas mes journées à surveiller chacune de leurs publications sur X. De plus, c'est l'été et il y a la coupe du monde. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard qu'ils aient choisi ce moment pour faire leur annonce. Puis bon, relayer des tweets randoms qui profitent de la situation pour faire du clic, voila quoi. Puis si les joueurs acceptent le tout démat imposé par Sony sous prétexte que GTA 6 fait un carton. La prochaine étape, ce sera quoi ? Des jeux à 100 balles ? Après tout, si la version ultimate de GTA 6 se vend très bien, allons y !
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:29 AM
    linkstar On a l'impression d'être prix en otage par la décision alors que finalement non. Si ça nous plait pas, on passe pas à la PS6 et c'est tout, rien de plus simple. Et comme d'habitude, on verra aussi arriver les retourneurs de veste au moindre jeu un peu hype. Suffit qu'ils annoncent un nouvel Uncharted ou un nouveau The Last of Us et les "gamers" investiront.

    disons qu'il faut raler au début c'est important, pour la suite quand on va pouvoir rabâcher au fanboy que si sony empire avec le temps c'est de leur faute et qu'on aura gueuler asser, comme avec les dlc, comme avec xbox et leur fanboy, comme avec la médiocrité des jeux... et comme les prix...

    on pourra leur répéter en boucle on vous avais prévenu... maintenant fermer vos gueule et assumer... un peu comme ceux qui se plaigne aujourd'hui des hausse de prix de netflix, de la publicité intégré via les offre payante et autre abus
    nicolasgourry posted the 07/15/2026 at 07:29 AM
    Quand tu vois que déjà "quelques jours après l’annonce de Sony, deux plaintes visent déjà l’entreprise aux Pays-Bas et au Mexique.
    https://www.frandroid.com/marques/sony/3179689_fin-des-jeux-physiques-en-2028-sony-est-attaque-en-justice-dans-deux-pays

    Que la pétition "Don't Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games" vient de dépasser les 300 000 signatures, donc ça continue à monter, d'ici fin 2027, je serais curieux de connaître le nombre.
    https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games

    Chaque fois que Sony fera, par exemple, un événement comme le "State of Play", ça va relancer la gronde de tous ceux qui ont acheté plus cher la PS5 et la PS5 Pro pour avoir le lecteur physique. Quand ils verront un événement comme ça, leur colère reviendra à la charge, car c'est eux qui se sentent, en majorité, le plus trahis.

    En 2028, quand ce sera concret, on en reparlera ; là, c'est encore abstrait.
    ouroboros4 posted the 07/15/2026 at 07:31 AM
    nicolasgourry 300.000 signatures c'est insignifiant.

    Même la petition Stop Killing The Game n'a rien changer.
    Enfin bon c'était prévisible que la majorité allait rapidement passer à autre chose
    taiko posted the 07/15/2026 at 07:32 AM
    C'est plutôt faux. Il y a toujours environ 7000 commentaires sous chacun de leurs posts. C'est le cas depuis le début à part les 2 premiers. Donc ça reste constant
    masharu posted the 07/15/2026 at 07:33 AM
    taiko C'est un pro-S, rien d'étonnant.
    zybear posted the 07/15/2026 at 07:34 AM
    Achetez un PC et arrêtez de nous bassiner avec ça. Vous voyez pas que les constructeurs consoles vous la font a l'envers constamment
    ouroboros4 posted the 07/15/2026 at 07:34 AM
    masharu On est tous des fanboy, ici
    jasonduval posted the 07/15/2026 at 07:35 AM
    Mddrr les articles de merde
    Nan sans dec les mecs commentent moins?
    Wow a oui ca veut dire que on a tous oublié et que on va tous lâcher 1000 balles pour la ps6.

    On a juste autre chose a foutre que faire des commentaires surtout que ces enfoiré supprime et spam les publications de merde pour noyer le poisson.


    Personne n'a oublié,les vrais pro physique on va certainement pas oublier crois moi et ca se vérifie pas sur un nombre de commentaires mais dans le fait de plus donner un rond a cette boîte.

    Mais oui des bluffeurs y'en a,des moutons et des pigeons c'est rempli sur play
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:36 AM
    on appèle ca du domage control... et on sait tous ce que sa signifie...
    walterwhite posted the 07/15/2026 at 07:41 AM
    Complètement faux, il y a une vague de censure de la part de SONY sur X et Reddit.

    Et quand bien même la gronde diminuerait, ce n'est pas un indicateur sur le potentiel succès de la PS6.
    nicolasgourry posted the 07/15/2026 at 07:44 AM
    ouroboros4 Il est plus que probable que le nombre va continuer à augmenter, comme le nombre de plaintes, etc.
    Dire à la majorité, qui a payé plus cher sa PS5 et sa PS5 Pro pour avoir la possibilité de lire des jeux physiques : "On s'en fout que vous ayez payé plus cher pour ça", sachant que Sony a fait depuis le début de ses consoles du CD et du DVD le symbole de ses machines, il y a un un contre sens par rapport à l'ADN du constructeur.
    Le seul moyen pour que ça se calme, c'est qu'ils expliquent qu'il y aura des alternatives pour pouvoir, par exemple, revendre les jeux sur PS6.
    nyseko posted the 07/15/2026 at 07:44 AM
    De toute façon, la principale réaction de mécontentement sera le rejet des jeux dématérialisés et du matériel PlayStation, donc c'est plutôt quelque chose que l'on verra plus clairement en 2028 avec l'arrivé de la PS6 et des jeux seulement en code-in-the-box/dématérialisé.
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:46 AM
    nyseko oui mais même avant, par exemple j'ai décider de ne plus acheter aucun jeu sur ma console, je vais pas attendre 2028... je préfère commencer directement a faire ma bibliotheque sur pc le plus tot possible
    ouroboros4 posted the 07/15/2026 at 07:46 AM
    nicolasgourry Une pétition n'engage à rien.
    Là ou je suis d'accord : sans retour du Physique c'est sur la refonte du système de leur jeux démat qu'il faudra se concentré(comme cela a été dans une analyse)
    Un système de bibliothèque partager plus souple et des licences numériques qui puissent être revendu(ou échanger moyennant une certaine somme en fonction des jeux.
    Et des jeux démat qui nous appartiennent vraiment).
    gamerdome posted the 07/15/2026 at 07:46 AM
    2 semaines après... faut pas demander dans 1 an et demi
    benichou posted the 07/15/2026 at 07:48 AM
    RDV en 2028 pour le verdict final à la sortie de la PS6.
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:50 AM
    benichou on va pouvoir remontrer la video de la sortie de la ps2 mais cette fois lue a l'envers
    niflheim posted the 07/15/2026 at 07:51 AM
    On lâche rien ! maintenant c'est le Brésil qui s'attaque à la propriété et à la préservation des jeux numériques.

    keiku tu joue à quoi sur PC ? juste histoire de rigoler. Tu parles de médiocrité de jeu sur console, j'aimerais bien connaitre ta bibliothèque ?

    Flight Simulator ? Farming Simulator ? Les Sims ? le Solitaire ?

    https://www.microsoft.com/fr-fr/store/most-popular/games/pc
    51love posted the 07/15/2026 at 07:51 AM
    On se rassure comme on peut

    Je pense que les gens ont surtout autre chose à foutre que de râler avec la même intensité pendant des mois

    Le parallèle entre la protestation qui perdrait en force, et le fait que Sony avait raison je vois vraiment pas le rapport. C'est tout a fait normal que la protestation diminue en intensité.

    Bon courage à ceux qui font et feront de PlayStation leur écosystème principale, j'espère qu'ils ont gagné à l Euromillion s'ils sont gros consommateurs de jeux ça va faire mal au portefeuille
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:56 AM
    niflheim bah je joue au tier principalement... vu que de toute facon le catalogue sony est a gerber...

    actuellement je l'ai dis récemment j'ai repris stellar blade... je prendrais le prochain légend of héroes trail in the sky second chapter, et le dernier utawarerumono...

    des valueur sur
    tripy73 posted the 07/15/2026 at 07:58 AM
    shinz0 : c'est ça et de plus les joueurs commencent à comprendre que Sony ne reviendra probablement pas en arrière, hormis si la justice les force à le faire, donc ils réduisent les posts de contestation qui reste lettre morte. Mais ça ne veut aucunement dire que ces joueurs vont se mettre à acheté les jeux et accepter le full dema, c'est vraiment un raccourci à la con...
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:59 AM
    niflheim les jeux populaire c'est le jeux grand publique, je ne fais pas partie du grand publique... je préfère la qualité

    en plus le microsoft store c'est un blague il n'y a que les fanboy xbox qui achète la...ce qui n'est pas une référence en terme de qualité
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo