Au fil des semaines, le rejet envers Sony a diminué.
Les protestations ont commencé avec force, atteignant plus de 100 000 réponses sur chaque publication de PlayStation. Aujourd'hui, la majorité dépasse à peine les 10 000.
«Au final, il semble que Sony avait raison : avec le temps, une grande partie des gens ont fini par laisser cela derrière eux.»
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posted the 07/15/2026 at 07:05 AM by ouroboros4
Il y a toujours des gars pour venir minimiser les faits.
Il y a pourtant des debuts de classe action.
Et au final, nous verrons en 2028 devant le faits accomplie.
Et si MS ou N font pareil, j'aurai la même réaction. Je jouerai uniquement aux jeux rétro (il y a de quoi faire) ou quitte à être en démat' sur PC pour les faire chier et voilà.
De toute façon, Sony ne cherche plus à plaire aux gamers. Ils visent désormais uniquement le Grand Public qui dépensent sa thune dans les GaaS, Fortnite, Warzone, Roblox, GTA Online et compagnie. Leur nouveau créneau : les jeux services. C'est pas pour rien qu'ils veulent aussi continuer à investir dans un GaaS PlayStation malgré l'échec cuisant de Concord et celui de Marathon. Ils veulent absolument leur part du gâteau.
Les joueurs ne sont plus la cible. On a l'impression d'être prix en otage par la décision alors que finalement non. Si ça nous plait pas, on passe pas à la PS6 et c'est tout, rien de plus simple. Et comme d'habitude, on verra aussi arriver les retourneurs de veste au moindre jeu un peu hype. Suffit qu'ils annoncent un nouvel Uncharted ou un nouveau The Last of Us et les "gamers" investiront.
Mon acte de protestation sera de ne pas acheter leurs machines et leur jeux comme les GKC que je n'achète toujours pas en neuf même un an après, deux ans plus tard et jamais de la vie.
disons qu'il faut raler au début c'est important, pour la suite quand on va pouvoir rabâcher au fanboy que si sony empire avec le temps c'est de leur faute et qu'on aura gueuler asser, comme avec les dlc, comme avec xbox et leur fanboy, comme avec la médiocrité des jeux... et comme les prix...
on pourra leur répéter en boucle on vous avais prévenu... maintenant fermer vos gueule et assumer... un peu comme ceux qui se plaigne aujourd'hui des hausse de prix de netflix, de la publicité intégré via les offre payante et autre abus
https://www.frandroid.com/marques/sony/3179689_fin-des-jeux-physiques-en-2028-sony-est-attaque-en-justice-dans-deux-pays
Que la pétition "Don't Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games" vient de dépasser les 300 000 signatures, donc ça continue à monter, d'ici fin 2027, je serais curieux de connaître le nombre.
https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games
Chaque fois que Sony fera, par exemple, un événement comme le "State of Play", ça va relancer la gronde de tous ceux qui ont acheté plus cher la PS5 et la PS5 Pro pour avoir le lecteur physique. Quand ils verront un événement comme ça, leur colère reviendra à la charge, car c'est eux qui se sentent, en majorité, le plus trahis.
En 2028, quand ce sera concret, on en reparlera ; là, c'est encore abstrait.
Même la petition Stop Killing The Game n'a rien changer.
Enfin bon c'était prévisible que la majorité allait rapidement passer à autre chose
Nan sans dec les mecs commentent moins?
Wow a oui ca veut dire que on a tous oublié et que on va tous lâcher 1000 balles pour la ps6.
On a juste autre chose a foutre que faire des commentaires surtout que ces enfoiré supprime et spam les publications de merde pour noyer le poisson.
Personne n'a oublié,les vrais pro physique on va certainement pas oublier crois moi et ca se vérifie pas sur un nombre de commentaires mais dans le fait de plus donner un rond a cette boîte.
Mais oui des bluffeurs y'en a,des moutons et des pigeons c'est rempli sur play
Et quand bien même la gronde diminuerait, ce n'est pas un indicateur sur le potentiel succès de la PS6.
Dire à la majorité, qui a payé plus cher sa PS5 et sa PS5 Pro pour avoir la possibilité de lire des jeux physiques : "On s'en fout que vous ayez payé plus cher pour ça", sachant que Sony a fait depuis le début de ses consoles du CD et du DVD le symbole de ses machines, il y a un un contre sens par rapport à l'ADN du constructeur.
Le seul moyen pour que ça se calme, c'est qu'ils expliquent qu'il y aura des alternatives pour pouvoir, par exemple, revendre les jeux sur PS6.
Là ou je suis d'accord : sans retour du Physique c'est sur la refonte du système de leur jeux démat qu'il faudra se concentré(comme cela a été dans une analyse)
Un système de bibliothèque partager plus souple et des licences numériques qui puissent être revendu(ou échanger moyennant une certaine somme en fonction des jeux.
Et des jeux démat qui nous appartiennent vraiment).
keiku tu joue à quoi sur PC ? juste histoire de rigoler. Tu parles de médiocrité de jeu sur console, j'aimerais bien connaitre ta bibliothèque ?
Flight Simulator ? Farming Simulator ? Les Sims ? le Solitaire ?
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/most-popular/games/pc
Je pense que les gens ont surtout autre chose à foutre que de râler avec la même intensité pendant des mois
Le parallèle entre la protestation qui perdrait en force, et le fait que Sony avait raison je vois vraiment pas le rapport. C'est tout a fait normal que la protestation diminue en intensité.
Bon courage à ceux qui font et feront de PlayStation leur écosystème principale, j'espère qu'ils ont gagné à l Euromillion s'ils sont gros consommateurs de jeux ça va faire mal au portefeuille
actuellement je l'ai dis récemment j'ai repris stellar blade... je prendrais le prochain légend of héroes trail in the sky second chapter, et le dernier utawarerumono...
des valueur sur
en plus le microsoft store c'est un blague il n'y a que les fanboy xbox qui achète la...ce qui n'est pas une référence en terme de qualité