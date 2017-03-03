Jeff Kaplan, co-créateur d'Overwatch, affirme que The Legend of Zelda: Breath of the Wild est le meilleur jeu jamais créé :
« Il y a donc un jeu qui est le meilleur – c'est The Legend of Zelda: Breath of the Wild – et puis il y a cette liste des "meilleurs jeux"...
Comment est-il possible que Legend of Zelda: Ocarina of Time existe et que quelqu'un ait créé un Zelda encore meilleur ?» Il explique : « Ce jeu réussit tellement de choses que les autres jeux ont de la chance s'ils en réussissent ne serait-ce qu'une.» Kaplan poursuit : « Nintendo est la référence, ils sont les meilleurs », et « si c'est Nintendo, ce sera forcément excellent. »
"si son jeu préféré est BOTW, il le prend sûrement comme exemple pour faire les siens".
Pour moi ce n'est même pas un Zelda, et Zelda 3 est le meilleur jeu de tous les temps, oui.
100% d'accord
Nan il est bien malin, pour se faire voir sur les réseaux il se prend un bad buzz à critiquer les gens qui se moquent de son nouveau jeu Call of California .
Bah je vois qu'il a une nouvelle boite "kintsugiyama",
ça l'aidera à vendre ses futurs jeux c'est certain, "ne jamais cracher sur la concurrence, s'en servir de marche-pied"
"Oh ben ça alors", son prochain jeu est un truc à monde ouvert que l'on peut parcourir à cheval https://store.steampowered.com/app/2550530/The_Legend_of_California/
BTOW est ok pour jeu bac à sable, mais d'un point épique, qualité des donjons, énigmes et aventure... C'est vraiment pas ça.
Pour se balader et se dire, tient que vais-je trouver en haut de cette montagne où il y a un arbre tout seul... Ben oui c'est un bon jeu, pour une Zelda... Link to the Past ou Ocarina le dépasse largement
zoske oui mais là tu fais juste de la contestation pure et simple, comme les gens qui mettaient une mauvaise note sur metacritic carnils étaient agacés par l'effet populaire donc voulait faire descendre la moyenne. Evidemment que tu vas avoir des endroits ou il y a juste un arbre, si chasue grin de pixel, chaque morceau de carte de dronnent un dragon épique à 9 tetes crachant des flemmes d'arc en ciel ça n'aurait plus aucun sens. C'est aussi la magie du truc d'avoir des moments plus simples
djfab arguments? Sinon dis nous quel jeu pourrait être considéré comme le meilleur jeu de tous les temps et on verra si c'est plus plausible que zelda botw. En faisant comme ça, en comparant tous les jeux selectionnés comme étant "le meilleur jamais créé" tu peux déterminer quelle réponse est la plus pertinente parceque chaque avis est subjectif mais certains le sont moins que d'autres. C'est comme si tu demandes quel est le meilleur joueur de basket de tous les temps. Si tu dis Mickael Jordan tu vas avoir des gens qui contesteront, c'est sur. Mais demande a tout le monde quel est SON meilleur joueur ever, et tu constatera que le choix le plus crédible finalement est MJ...
Pour moi, pour répondre à la question. Ce n’est pas Zelda Breath of the Wild. Mais c’est un très bon jeu, c’est indéniable.
C'est intéressant de dire quel jeu est pour toi le meilleur justement. Perso je pense pas que botw soit mon jeu préféré, loin de là. Mais je suis capable de dire qu'objectivement il peut etre considéré comme le meilleur
Après de longues années sur plusieurs générations de consoles et jeux sur PC. Je dois dire que Demon's Souls fût une révélation et une innovation énorme à travers tout ce que j'ai joué. Prendre le joueur comme ils l'ont fait avec ce système de Coop jamais vu et les messages laissés au sol... J'en ai eu des frissons une fois que j'avais compris le jeu dans son ensemble.
Alors des jeux comme Doom, Resident Evil, ou Half-life à leur sortie furent aussi énorme, mais de mémoire de gamer sur presque 40ans... les soul likes c'est pour moi une vrai évolution et un genre qui m' énormément marqué.
Link to the past, tu reveilles la nuit en pleine orage et libère une princesse... BOTW, tu te réveils dans une grotte et rencontre un vieux monsieur qui mange des pommes et qui te dis allez essaye de faire ces 4 petits donjon.... D'un point de vue épique, on reviendra
D'ailleurs je constate que je suis loin d'être le seul, comme quoi , il ne fait pas tant l'unanimité que ça !
Le meilleur dans une certaine catégorie ou une époque là certainement.
Botw c'est qu'une demo. Totk est la version la aboutie.
Point barre.
Personne n'a le même parcours, on joue tous a des jeux différents.
Par simple curiosité, pour toi c'est quel jeux que tu place tout en haut du classement ?
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
Zelda est mort mais ça reste un très bon jeu
Notes joueurs COE33 : 9,5/10
D'ailleurs il y a même une 100aine de jeu devant d'après les joueurs !
D'après la presse c'est mieux, mais il n'est pas premier non plus (6ème).