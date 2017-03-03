Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
multiplayer : non
european release date : 03/03/2017
other versions : Wii U -
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[Question] Pour vous aussi, Zelda BOTW est le meilleur jeu jamais créé?


Jeff Kaplan, co-créateur d'Overwatch, affirme que The Legend of Zelda: Breath of the Wild est le meilleur jeu jamais créé :

« Il y a donc un jeu qui est le meilleur – c'est The Legend of Zelda: Breath of the Wild – et puis il y a cette liste des "meilleurs jeux"...

Comment est-il possible que Legend of Zelda: Ocarina of Time existe et que quelqu'un ait créé un Zelda encore meilleur ?» Il explique : « Ce jeu réussit tellement de choses que les autres jeux ont de la chance s'ils en réussissent ne serait-ce qu'une.» Kaplan poursuit : « Nintendo est la référence, ils sont les meilleurs », et « si c'est Nintendo, ce sera forcément excellent. »

Source : https://www.gamesradar.com/games/the-legend-of-zelda/overwatch-co-creator-jeff-kaplan-says-breath-of-the-wild-is-the-greatest-game-ever-made-how-can-legend-of-zelda-ocarina-of-time-exist-and-somebody-make-an-even-better-zelda-game/
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    aeris900
    posted the 03/24/2026 at 03:27 PM by link49
    comments (30)
    kujiraldine posted the 03/24/2026 at 03:28 PM
    En tout cas, il fait partie du top 5 de tous les temps, ça c'est sûr.
    aeris900 posted the 03/24/2026 at 03:31 PM
    Il dit que BOTW est le meilleur jeu video ever et il a raison
    keiku posted the 03/24/2026 at 03:33 PM
    je l'ai trouver inférieur a elden ring... et mon jeu préféré reste de loin ff7 original
    micheljackson posted the 03/24/2026 at 03:41 PM
    Il est malin, il sait qu'en en parlant ça va booster le référencement de ses jeux et qu'il parviendra à vendre Overwatch aux fans de Nintendo.
    "si son jeu préféré est BOTW, il le prend sûrement comme exemple pour faire les siens".

    Pour moi ce n'est même pas un Zelda, et Zelda 3 est le meilleur jeu de tous les temps, oui.
    gamerdome posted the 03/24/2026 at 03:43 PM
    micheljackson "Pour moi ce n'est même pas un Zelda"

    100% d'accord
    masharu posted the 03/24/2026 at 03:44 PM
    micheljackson Il n'est plus chez Blizzard et dit même que Overwatch 2 a été son plus gros échec.

    Nan il est bien malin, pour se faire voir sur les réseaux il se prend un bad buzz à critiquer les gens qui se moquent de son nouveau jeu Call of California .
    micheljackson posted the 03/24/2026 at 03:47 PM
    masharu
    Bah je vois qu'il a une nouvelle boite "kintsugiyama",
    ça l'aidera à vendre ses futurs jeux c'est certain, "ne jamais cracher sur la concurrence, s'en servir de marche-pied"
    marchand2sable posted the 03/24/2026 at 03:47 PM
    3 runs et a chaque fois j'abandonne. Donc non pas du tout.
    micheljackson posted the 03/24/2026 at 03:48 PM
    masharu
    "Oh ben ça alors", son prochain jeu est un truc à monde ouvert que l'on peut parcourir à cheval https://store.steampowered.com/app/2550530/The_Legend_of_California/
    zoske posted the 03/24/2026 at 03:55 PM
    Mais alors pas du tout...
    BTOW est ok pour jeu bac à sable, mais d'un point épique, qualité des donjons, énigmes et aventure... C'est vraiment pas ça.
    Pour se balader et se dire, tient que vais-je trouver en haut de cette montagne où il y a un arbre tout seul... Ben oui c'est un bon jeu, pour une Zelda... Link to the Past ou Ocarina le dépasse largement
    djfab posted the 03/24/2026 at 04:01 PM
    NON, loin de là !!
    j9999 posted the 03/24/2026 at 04:05 PM
    Faut se poser la question : si celui ci n'est pas le meilleur jeu de tous les temps lequel peut y prétendre? Pour tous les autres jeux c'est subjectif et contestable, alors que zelda botw non, parceque ça a posé énormément de bases, rédéfinit correctement l'open world, c'est tres équilibré et ca peut s'adresser a tout publique. C'est ces questions qu'on doit se poser pour tenter de définir un meilleur jeu de tous les temps, pas beaucoup de jeux peuvent l'être, ça doit etre un jeu qui pose une base pour l'industrie toute entiere. Zelda 3 peut y prétendre aussi. Je verrais bien un jeu comme tetris, ou encore street fighter 2. Les autres jeux sont trop orientés, trop spécifiques, trop ciblé envers une catégorie de joueurs. Et le souci du détail apporté est juste incroyable.

    zoske oui mais là tu fais juste de la contestation pure et simple, comme les gens qui mettaient une mauvaise note sur metacritic carnils étaient agacés par l'effet populaire donc voulait faire descendre la moyenne. Evidemment que tu vas avoir des endroits ou il y a juste un arbre, si chasue grin de pixel, chaque morceau de carte de dronnent un dragon épique à 9 tetes crachant des flemmes d'arc en ciel ça n'aurait plus aucun sens. C'est aussi la magie du truc d'avoir des moments plus simples

    djfab arguments? Sinon dis nous quel jeu pourrait être considéré comme le meilleur jeu de tous les temps et on verra si c'est plus plausible que zelda botw. En faisant comme ça, en comparant tous les jeux selectionnés comme étant "le meilleur jamais créé" tu peux déterminer quelle réponse est la plus pertinente parceque chaque avis est subjectif mais certains le sont moins que d'autres. C'est comme si tu demandes quel est le meilleur joueur de basket de tous les temps. Si tu dis Mickael Jordan tu vas avoir des gens qui contesteront, c'est sur. Mais demande a tout le monde quel est SON meilleur joueur ever, et tu constatera que le choix le plus crédible finalement est MJ...
    marcus62 posted the 03/24/2026 at 04:08 PM
    Les goûts et les couleurs.

    Pour moi, pour répondre à la question. Ce n’est pas Zelda Breath of the Wild. Mais c’est un très bon jeu, c’est indéniable.
    hyoga57 posted the 03/24/2026 at 04:10 PM
    Malheureusement non, sachant que de mon côté il n’est même pas dans le top 3 des meilleurs opus en 3D.
    j9999 posted the 03/24/2026 at 04:11 PM
    marcus62 reponse un peu plus pertinente que les autres. Comme tu dis "pour toi" ce n'est pas le meilleur. C'est toujoirs subjectif, c'est pourquoi on ne peut que comparer tous les avis et se concerter pour essayer de voir quel avis est le plus partagé (sondage) et quel choix est le plus subjectif.

    C'est intéressant de dire quel jeu est pour toi le meilleur justement. Perso je pense pas que botw soit mon jeu préféré, loin de là. Mais je suis capable de dire qu'objectivement il peut etre considéré comme le meilleur
    zoske posted the 03/24/2026 at 04:13 PM
    j9999 C'est un point de vue totalement personnelle, mais je joue au jeux vidéos depuis mes 7ans et j'ai commencé sur Mario Bros et Castlevania NES. Qui était des jeux énormes à l'époque de leur sortie et révolutionnaire avec un scrolling fluide et un gameplay/level innovant.
    Après de longues années sur plusieurs générations de consoles et jeux sur PC. Je dois dire que Demon's Souls fût une révélation et une innovation énorme à travers tout ce que j'ai joué. Prendre le joueur comme ils l'ont fait avec ce système de Coop jamais vu et les messages laissés au sol... J'en ai eu des frissons une fois que j'avais compris le jeu dans son ensemble.
    Alors des jeux comme Doom, Resident Evil, ou Half-life à leur sortie furent aussi énorme, mais de mémoire de gamer sur presque 40ans... les soul likes c'est pour moi une vrai évolution et un genre qui m' énormément marqué.
    ricky posted the 03/24/2026 at 04:14 PM
    Mais quel gros con ce DjFab ...
    djfab posted the 03/24/2026 at 04:17 PM
    ricky :
    zoske posted the 03/24/2026 at 04:17 PM
    j9999 j'ai autre choses à faire que regarder Metacritics ou d'y mettre des notes. Non je ne bash pas simplement BOTW. Je dis que pour un Zelda, c'est celui que j'ai trouver le moins épique et le moins inspiré d'un point de vue aventure/donjon/énigme... ok le 2 sur NES était très mauvais. Mais cela n'en fait pas un mauvais jeu loin de là, mais clairement pas un très bon Zelda. Rien que le début d'aventure comparé à Link to the PAst... c'est le jour et la nuit (dans tout les sens d'ailleurs).

    Link to the past, tu reveilles la nuit en pleine orage et libère une princesse... BOTW, tu te réveils dans une grotte et rencontre un vieux monsieur qui mange des pommes et qui te dis allez essaye de faire ces 4 petits donjon.... D'un point de vue épique, on reviendra
    kalas28 posted the 03/24/2026 at 04:19 PM
    jamais de la vie mais bon....
    djfab posted the 03/24/2026 at 04:21 PM
    j9999 : désolé si mon avis ne te plait pas, mais ce n'est que mon avis, ma réponse à la question "Pour vous aussi, Zelda BOTW est le meilleur jeu jamais créé?"/ C'est bien écrit "pour vous", donc pour moi, non ! Y a pas d'argument à donner !

    D'ailleurs je constate que je suis loin d'être le seul, comme quoi , il ne fait pas tant l'unanimité que ça !
    giru posted the 03/24/2026 at 04:25 PM
    BotW fait partie des meilleurs jeux et des meilleurs jeux dans sa catégorie c’est certain… mais est-ce le meilleur jeu? Probablement pas, mais je ne crois pas qu’un jeu puisse objectivement avoir ce titre.

    Le meilleur dans une certaine catégorie ou une époque là certainement.
    ducknsexe posted the 03/24/2026 at 04:32 PM
    BOTW et TOTK sont deux excellents jeux, deux monuments. Mais ils ne dépasseront pas le messie, le dieu OOT.
    shinz0 posted the 03/24/2026 at 04:33 PM
    L'un des meilleurs dans sa catégorie
    cyr posted the 03/24/2026 at 04:33 PM
    Non pas d'accord, totk est encore meilleur.

    Botw c'est qu'une demo. Totk est la version la aboutie.
    Point barre.
    cyr posted the 03/24/2026 at 04:39 PM
    kalas28 "jamais de la vie" pour toi.

    Personne n'a le même parcours, on joue tous a des jeux différents.

    Par simple curiosité, pour toi c'est quel jeux que tu place tout en haut du classement ?

    Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
    soulfull posted the 03/24/2026 at 04:39 PM
    J'ai adoré mais il ne fait clairement pas partie de mon top 5. Il lui manque des scènes et musiques épiques Ocarina était bien plus mémorable pour ma part.
    ducknsexe posted the 03/24/2026 at 04:42 PM
    cyr oui exact TOKT je le trouve aussi au dessus, au moins il y a de vrai boss qui ne se ressemblent pas dans celui ci. Mais comme d habitude ce qui manqué véritablement se sont de vrais donjons intégrés dans le paysage
    rasalgul posted the 03/24/2026 at 04:53 PM
    Une totale déception pour moi.

    Zelda est mort mais ça reste un très bon jeu
    djfab posted the 03/24/2026 at 04:56 PM
    Notes joueurs BOTW : 8,9/10
    Notes joueurs COE33 : 9,5/10

    D'ailleurs il y a même une 100aine de jeu devant d'après les joueurs !

    D'après la presse c'est mieux, mais il n'est pas premier non plus (6ème).
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