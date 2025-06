Cyberpunk 2077 est sorti le 10 décembre 2020 sur Xbox One et Ps4, puis le 15 février 2022 sur Ps5 et Xbox Series, puis il a accompagné le lancement de la Nintendo Switch 2. A sa première sortie, le jeu a connu plein de bugs, corrigés ensuite. Le jeu s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires en novembre 2024.Depuis quelques jours, le jeu dans sa version Nintendo Switch 2 a obtenu que 4 notes. Ca donne un premier avant goût, mais il faudra voir une fois qu'il y aura plus de notes.GameStar, Areajugones, Nintendo Life et Hobby Consolas lui mettent tous au dessus des 90/100. Pour eux, ce titre est un portage remarquable, l'édition ultime et le titre démontre tout le potentiel de la nouvelle console.Pour le moment, sa moyenne Metacritic est donc de 90/100, ce qui en fait le jeu le mieux noté de la console, avec Mario Kart Word.On va attendre des notes des sites français. Cependant, le retour des joueurs semble plus mitigé.Source : https://www.metacritic.com/game/cyberpunk-2077-ultimate-edition/