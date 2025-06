Tout d'abord, je voulais vous remercier pour le cap des 30 millions de visites franchies sur mon blog. Demain, sort enfin celle qui va succéder à la meilleure console pour moi, la Nintendo Switch 2.Je la prends bien évidemment le jour de sa sortie, accompagnée de ces jeux :Et j'hésite aussi à prendre ce jeu, l'ayant fini sur Xbox :Et plus tard ces jeux :J'en profite pour dire que je fais aussi mon retour sur le site. Je posterais moins, beaucoup moins, juste des avis ou des trucs personnels, et quelques news, comme quand la Nintendo Switch deviendra officiellement la console la plus vendue de tous les temps, entre autres. Je posterais également quand je trouverais qu'un jeu est un chef d'œuvre.Ou une déception pour moi.Mais je serais plus présent sur le site, quand je ne serais pas au boulot. Bonne journée à vous...