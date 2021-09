Soyons franc, même si on peut etre hype pour Bayonetta 3 (chacun ses raisons), mais faut avouer que ça le fout quand même mal techniquement parlant, purée imaginez un Bayonetta avec des graphs de dingue style GOWR ou Wukong, voir aussi le Project Eve, ok les graphs ça fait pas tout mais y'as aussi des limites aussi, autant un Bayo 2 pour son époque ça passait pas mal, mais la un Bayo 3 ça fait tellement trop vieillot graphiquement et techniquement parlant, le charisme de Bayonetta et le gameplay vont biensur sauver le jeu de statut étron mais avouons que c'est dommage que la belle sorcière n'a pas droit à un jeu digne de ce nom graphiquement et techniquement:Le gouffre est juste trop énorme à ce niveau c'est même pas un gen mais 2 gen minimum si ce n'est plus: