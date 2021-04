Bon, cette fois c'est la bonne, Horizon Zero Dawn Complete Edition est maintenant disponible gratuitement dans le PlayStation Store.Il smvous suffit simplement d'aller dans la rubrique Play at Home et de télécharger le jeu. Nul besoin d'avoir un compte PS+ pour profiter de cette offre.N'oubliez pas, qu'il y a aussi 10 jeux gratuits en plus de Horizon Zero Dawn Complete Edition.