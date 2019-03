Voici des Rumeurs sur le jeu Animal Crossing sur Nintendo Switch :Un utilisateur de Twitter, John W. Cabrera, a publié une énorme quantité de détails sur le jeu Animal Crossing à paraître sur Nintendo Switch. C’est un nouveau leak dont nous n’avons jamais entendu parler auparavant, mais les détails publiés par Cabrera sont très spécifiques et même Jon Cartwright de GameXplain les a jugé fiables. Tout d'abord, il a annoncé que le lancement d’Animal Crossing sur Nintendo Switch était prévu pour septembre 2019 et qu’il s’agirait du point fort de l’E3 de cette année. Une sortie en septembre ne semble pas irréaliste, étant donné que nous aurons très probablement Luigi’s Mansion 3 en octobre, Pokemon Sword and Shield en novembre et The Legend of Zelda : Link’s Awakening en décembre. Il a également révélé que le jeu était en développement depuis 2016.Maintenant sur quelques détails de gameplay. Il a déclaré que le nouveau jeu sera entièrement rendu en HD et comportera des graphiques 3D, et que, selon la taille de votre village, le nombre de villages autorisés à y vivre augmentera. Il a également déclaré qu'il y aurait des emplois que les joueurs pourraient accepter pour obtenir des clochettes supplémentaires. Fait intéressant, le nouveau jeu permettra enfin aux joueurs de créer de véritables chemins, mettant en vedette plus de 100 nouveaux animaux, un mode multijoueur en ligne 8 joueurs et une coopération locale pour un maximum de deux joueurs avec une console partagée Joy-Con. La caméra sera entièrement rotative partout dans le jeu et il n'y aura pas d'écrans de chargement. Voici plus de détails :- Vous pouvez déplacer des objets chez vous avec des invités.- Nouveaux vêtements.- Nouveaux types de poissons, insectes, etc.- Le marché aux puces fait un retour.- Le jeu tournera à 60 FPS en mode portable.- Multijoueur en ligne pour 8 joueurs avec un abonnement Nintendo Online obligatoire.- Vous pouvez jouer sans service en ligne mais ne sont autorisés que 2 joueurs maximum.- Un mode co-op en écran partagé est possible.- Amiibo compatibles.- Système d'amitié révisé.En espérant une confirmation dans les mois à venir...Source : http://switchsoku.com/soft/doumori/33739