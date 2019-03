Voici une Information concernant le jeu The Last of US Part II :L'image ci-dessus présente le personnage de Yara et son aspect est tellement détaillé qu'il pourrait très bien s'agir d'une photo. Les détails vus ci-dessus sont tout simplement incroyables. L'artiste qui l'on doit cette illustration est Soa Lee. Elle était disponible à la même époque que les illustrations précédentes que nous avons vues, mais pour une raison quelconque, elle est restée secrète jusqu'à ce qu'elle devienne virale sur Reddit. Avec un moteur de jeu complètement repensé, de nouveaux mécanismes de combat époustouflants et une foule de nouveaux personnages à découvrir, le jeu risque d'être révolutionnaire pour la plate-forme PlayStation. Pour rappel, le jeu n'a pas de date de sortie, même si les dernières rumeurs évoquent une sortie pour octobre...Source : https://comicbook.com/gaming/2019/03/04/new-the-last-of-us-part-ii-ps4-character-art-revealed/