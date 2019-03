J’ai fini le jeu Dragon Quest Builders sur Nintendo Switch :Je l’avais commencé mais jamais fini sur Ps4. Sur Nintendo Switch, tu allumes la console, tu mets la cartouche et tu joues. Sur Ps4, il faut allumer la TV, bancher la console, prier qu’il n’y ait pas de mise à jour qui dure des plombes, et enfin jouer au jeu. C’est beaucoup moins pratique.Du coup, sur Ps4, j’ai tenu quelques heures, sur Nintendo Switch, environ 70 heures, et j’ai adoré.Le portage est vraiment impeccable de la part de Square-Enix. Le jeu est assez long, surtout si on prend le soin de tous récupérer. J’avoue, ça pas été mon cas, mais la durée de vie du titre est vraiment énorme.J’ai adoré le système du jeu, la construction, et le fait de devoir les récupérer sur des ennemis ou dans la nature, et de construire son petit village à sa façon. J'en ai passé des heures rien que sur ça.Le jeu est assez drôle parfois, bien que le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. Le boss de fin est aussi intéressant à combattre, et l’astuce scénaristique du dernier chapitre très bien trouvé, même si je l’ai trouvé moins long que les trois premiers.Certains combats sont aussi assez ardus, et demandent de bien se préparer. Les musiques sont agréables dans l’ensemble, même si assez peu marquantes.Le seul petit défaut aurait été d’ajouter un mode multi plus complet. J’ai essayé le dernier mode, mais ça m’a vite lassé.Vivement fin juillet pour que je plonge dans le second opus, cette fois-ci uniquement sur Nintendo Switch….Source : member15179.html