Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :L'embargo ayant pris fin, les tests sont publiés. Voici les notes obtenues par le jeu :- USGamer : 100/100- Game Revolution : 100/100- Game Radar : 100/100- Wccftech : 100/100- We Got This Covered : 100/100- Jeux Actu : 100/100- ZTGD : 100/100- PlayStation LifeStyle : 100/100- Eurogamer Italy : 100/100- GamingTrend : 100/100- God is a Geek : 100/100- CGMagazine : 100/100- Destructoid : 100/100- JeuxVideo-live.com : 100/100- Polygon : 100/100- IGN : 100/100- Eazy Allies : 100/100- Push Square : 100/100- We Got This Covered : 100/100- Areajugones : 99/100- Game Informer : 98/100- Level UP : 98/100- SirusGaming : 96/1000- Hobby Consolas : 96/100- Inside Gamer : 96/1000- PSU : 95/100- Gamergen : 95/100- Millenium : 95/100- 3DJuegos : 95/100- Everyeye.it : 95/100- SpazioGames : 95/100- Video Chums : 95/100- EGM : 95/100- Gaming Nexus : 95/100- GRYOnline : 95/100- COGconnected : 95/100- IGN Italia : 93/100- Meristation : 92/100- Power Unlimited : 92/100- Worth Playing : 92/100- Gamespot : 90/100- Slant Magazine : 90/100- Press Start : 90/100- Attack of the Fanboy : 90/100- VideoGamer : 90/100- XGN : 90/100- M3 : 90/100- Metro GameCentral : 90/100- Multiplayer.it : 90/100- Post Arcade : 90/100- PSX-Sense : 90/100- TrueGaming : 90/100- Trusted Reviews : 90/100- Digitally Downloaded : 90/100- FANDOM : 90/100- Gamer.nl : 90/100- GamesBeat : 90/100- Hardcore Gamer : 90/100- IGN Spain : 90/100- Digital Trends : 90/100- Metro Montreal : 85/100- New Game Network : 80/100- Stevivor : 80/100- The Daily Dot : 80/100- TheSixthAxis : 80/100- Twinfinite : 80/100Et le Test de Gamekult :Puis le Test de JeuxVidéo.com :Et celui de Gameblog :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain...Source : https://opencritic.com/game/5434/god-of-war