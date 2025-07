J'ai pris la décision difficile de me retirer de la création de The Last of Us sur HBO. Le travail sur la saison 2 étant terminé et avant que tout travail significatif ne commence sur la saison 3, le moment est venu pour moi de me consacrer entièrement à Naughty Dog et à ses projets futurs, y compris l'écriture et la réalisation de notre prochain jeu passionnant, Intergalactic : The Heretic Prophet, ainsi que mes responsabilités en tant que chef de studio et chef de la création.

"La co-création de l'émission a été un moment fort de ma carrière. Ce fut un honneur de travailler aux côtés de Craig Mazin pour la production, la réalisation et l'écriture des deux dernières saisons. Je suis profondément reconnaissant de l'approche réfléchie et du dévouement dont ont fait preuve les talentueux acteurs et l'équipe pour adapter The Last of Us Part I et poursuivre l'adaptation de The Last of Us Part II."

Neil Druckmann abandonne son engagement créatif dans la série The Last of Us sur HBO. Il se concentre désormais sur Naughty Dog et ses futurs projets de jeux vidéo.Halley Gross se retire de la série également: