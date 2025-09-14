Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
7
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
[Switch 2] Metroid Prime 4 : Des images de ce possible GOTY
Metroid Prime 4: Beyond sortira sur Switch 2 et Switch le 4 décembre, ont annoncé l'éditeur Nintendo et le développeur Retro Studios. La version Switch coûtera 59,99 $ et la version Switch 2 69,99 $. Un pack de mise à niveau sera disponible à 9,99 $.



Voici donc les images :















D'autres sont visibles dans le lien ci-dessous :

Source : https://www.gematsu.com/2025/09/metroid-prime-4-beyond-launches-december-4/
    3
    Likes
    Who likes this ?
    alexdahu, kevinmccallisterrr, ducknsexe
    posted the 09/14/2025 at 08:00 AM by link49
    comments (62)
    ziggourat posted the 09/14/2025 at 08:10 AM
    Il ne pourra pas être officiellement GotY parce qu'il sort trop tard. Après on verra bien la qualité finale du jeu. Je fais confiance en Retro et je pense qu'on a encore rien vu du jeu. Nintendo utilise la même méthode de communication que pour Zelda BotW ou encore DK Kong Bananza, à savoir quelques petites gouttes de gameplay et quelques jours avant la sortie un bon gros trailer/Nintendo Direct pour dévoiler toutes possibilités du jeu

    Très hâte de l'avoir entre les mains, j'espère retrouver cette vibe prime qu'on ne retrouve nulle part ailleurs
    judebox posted the 09/14/2025 at 08:22 AM
    ziggourat Quand on parle de Goty, on ne parle pas forcément des Games Awards.

    En tout cas, concernant le jeu, le dernier trailer me fait très peur…
    ouroboros4 posted the 09/14/2025 at 08:27 AM
    Le jeu sera jamais GOTY
    zboubi480 posted the 09/14/2025 at 08:27 AM
    Metroid à été....mais n'est plus
    linkstar posted the 09/14/2025 at 08:33 AM
    Autant j'ai adoré la démo lors du Nintendo Experience qui avait une vibe très Halo: Combat Evolved, autant le trailer du dernier Nintendo Direct m'a refroidi. Aucune ambiance, une sorte de monde ouvert vide pour le moment... On a rien vu de ce que ça pouvait proposer, mais le peu montrer laisse un peu de marbre.
    zekk posted the 09/14/2025 at 08:34 AM
    J'ai du mal à voir dans ce dernier trailer un Goty
    shambala93 posted the 09/14/2025 at 08:34 AM
    Le goty sera Clair Obscur ou rien d’autre.
    keiku posted the 09/14/2025 at 08:37 AM
    judebox Quand on parle de Goty, on ne parle pas forcément des Games Awards.

    bah si, c'est quoi cette manie des gens de changer les définitions pour que ca leur convienne ?
    serve posted the 09/14/2025 at 08:39 AM
    Bordel la photo numéro 2 ????
    ioda posted the 09/14/2025 at 08:40 AM
    Je m'inquiète pas pour ce Metroid, il aura une excellente note quoiqu'il se passe (même si ca devient de la merde).
    ducknsexe posted the 09/14/2025 at 08:41 AM
    C'est un GOTY en PUISSANCE
    ziggourat posted the 09/14/2025 at 08:42 AM
    judebox C'est pour ça que je dis "officiellement"

    zekk C'est normal, c'était juste un trailer centré sur le fait d'avoir un véhicule dans cet épisode. C'est comme à l'époque de DKTF ou on avait un trailer de merde pour montrer Cranky Kong. C'est le marketing à la Nintendo et je suis un peu en colère contre eux, parceque Retro se prend des tonnes de merde à cause de ça. Il fallait faire un trailer immersif, c'est la base de Metroid Prime.

    Perso je ne m'en fait pas, ce sera un bijou comme tous les jeux Retro
    iglooo posted the 09/14/2025 at 08:47 AM
    keiku les Game Awards n'ont pas le monopole du GotY... C'est toi qui a restreint la définition, le terme existait bien avant le show consumériste de M. Doritos.
    djfab posted the 09/14/2025 at 08:51 AM
    "possible GOTY" : dans tes rêves de pro-N oui, dans la réalité 0% de chance !
    jenicris posted the 09/14/2025 at 08:54 AM
    Vu à quoi ressemble le jeu, aucune chance
    keiku posted the 09/14/2025 at 09:05 AM
    iglooo les award officiel sur console (qui porte la mension goty) sont les game award

    sinon tu a la BAFTA ou la c'est le best game of the years
    tu as la GDC mais ca c'est limité au pc...
    tu a les golden joystick, mais eux c'est les ultimate game of the years...
    tu as les pégases aussi
    ils ont chacun un nom différent (dans les award officiel)
    pyrogas posted the 09/14/2025 at 09:08 AM
    Le jeu est visuellement dégueulasse. Tout comme les concepts que le titre propose. Metroid en moto dans un vieux désert éclaté digne de la ps2... Fan de metroid, je pleure des larmes de sel. Les gens qui cherchent à défendre ce titre ont clairement de la merde dans les yeux...
    zekk posted the 09/14/2025 at 09:10 AM
    ziggourat Bof... c'est pas la seule chose montrée dans le trailer et jusqu'à présent rien ne m'a convaincu de ce que j'ai vu, si ce n'était pas du Nintendo, les critiques seraient + importantes, on a vu des studios aussi bon que Rétro ce faire descendre pour moins que ça
    lz posted the 09/14/2025 at 09:18 AM
    Ce n'est PAS un open world !

    Vous avez rien compris, c'est juste un moyen pour rendre les déplacements entre les différentes zones de la planète cohérent et + rapides.

    Souvenez vous le principal reproche qui était fait aux précédents MP c'était les allers-retours entre les zones.

    Maintenant ce sera beaucoup moins fastidieux
    fdestroyer posted the 09/14/2025 at 09:20 AM
    Ces phases a moto me font vraiment peur, plus je matte le trailer plus ma hype en prend un coup. Pourtant j'attends le jeu de pied ferme depuis son annonce il ya 8 ans. Autant les phases de shoot sont superbes avec ambiances parfaites, autant ces phases à moto sont terriblement triste.

    J'espère vraiment que ça ne sera que pour transiter d'un site à l'autre
    yanssou posted the 09/14/2025 at 09:20 AM
    Impossible il sort trop tard.

    Et puis franchement le dernier trailer n'est pas rassurant.
    lz posted the 09/14/2025 at 09:21 AM
    Sinon pour le GOTY ... vu sa date de sortie c'est malheureusement impossible, sinon bien évidemment que c'était lui le + gros prétendant au GOTY.

    Et tout ceux qui le nient, nient en fait le droit d'être GOTY pour tous les jeux Nintendo.

    Retro Studio est l'un des tous meilleurs studios au monde, ils n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit
    grundbeld posted the 09/14/2025 at 09:23 AM
    Si on considère que le GOTY c’est uniquement les VGA alors il n’a aucune chance. Si en revanche on estime qu’il faut considérer chaque récompense individuellement décernée alors peut-être.

    Je pense que ça se jouera entre Silksong et Clair Obscur.
    zekk posted the 09/14/2025 at 09:24 AM
    lz Et tout ceux qui le nient, nient en fait le droit d'être GOTY pour tous les jeux Nintendo.

    Ben non... pas mal de jeux Nintendo ces 20 dernières années ( et avant) méritent le GOTY, ils ont sorti de vraies tueries.

    mais là en état, il y a quand même des questions légitimes à se poser sur ce Metroid...

    et ne pas le reconnaitre, c'est juste être un fanboy sans recul.
    ziggourat posted the 09/14/2025 at 09:26 AM
    fdestroyer Exactement, on a vu d'autres trailers avec d'autres environnements qui sont très encourageants. La démo a été très apprécié par les joueurs. Il y a juste une séquence qui peut refroidir, mais on a quasiment rien vu, et tout de suite, les gens ont décidé que c'était de la merde, juste dans une séquence de 30 secondes sur un trailer d'une minute 30

    lz Mais tellement, la trilogie initiale est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du JV, elle n'a aucune équivalence dans le gameplay, l'ambiance et le visuel. Retro sont des magiciens du level design, ils n'ont aucun raté à leur CV, mais ont leur crache à la gueule, ça me rend fou.

    Après, ça a tjrs été finalement

    Metroid Prime : Ouin Ouin c'est en vue FPS, ça va être nul
    DKTF : Ouin Ouin on voulait autre chose, CK en jouable, c'est la ça la révolution, ouin ouin DK est mort

    Bref, ça m'énerve
    lz posted the 09/14/2025 at 09:27 AM
    Oui la vidéo du ND de vendredi n'avait ni queue ni tête, et ça peut rebuter des gens, moi même j'ai pas compris ce qu'ils faisaient.

    Mais fiez vous à ceux qui y ont joué, ils ont tous dit que c'était le meilleur jeu du showcase de lancement, et qu'il était super techniquement
    shao posted the 09/14/2025 at 09:27 AM
    jenicris
    Le jeu ne sera pas goty mais ça n'a aucun rapport avec le look de celui-ci. Je rappelle que BOTW a été goty et que tout le monde lui crachait dessus à cause de ses graphismes avant qu'il sorte.
    Il sera pas goty cette année parce qu'il sort trop tard et il sera pas goty l'année prochaine parce que y'a GTA 6 qui sort cette année là.
    lz posted the 09/14/2025 at 09:29 AM
    C'est assez simple, soit Retro est toujours fidèle à sa réputation, et ce sera un jeu 90+ (18-19-20) voir un chef d'oeuvre.

    Soit un gros pétard mouillé à 65-75 (12-13-14)
    fdestroyer posted the 09/14/2025 at 09:30 AM
    ziggourat Mais du tout de même je comprends pas leur stratégie pour le coup. Deja l'idée de la moto est vraiment très étrange pour du Metroid, pour moi c'est hors sujet. Ensuite c'est vraiment très laid, et pourtant ils décident de nous faire un trailer qui se focus sur ça, bref c'est étrange!

    En tout cas comme tu dis, les phases FPS semblent parfaitement en accord avec le style Metroid, et les environnement sont soignés, il faut pas oublier que c'est avant tout un jeu Switch 1. J'espère tellement ne pas être déçu, Metroid Prime était un tel monument de la GC, j'aimerai vraiment retrouver ce plaisir!!
    keiku posted the 09/14/2025 at 09:36 AM
    ziggourat bah au final la presse et le publique jugera..., c'est pas les gens ici qui détermine qui sera les goty, ils font juste des pronostique et explique pourquoi

    je pense qu'il ne pourra pas être goty pour les raison suivante :

    c'est une suite
    la DA est pas ouf (et même franchement moche)
    le gameplay est connu et très utiliser dans beaucoup de jeu
    les trailer ne donne pas envie (pour le grand publique)
    l'attrait du publique de base pour la licence est limité
    la date de sortie n'est pas bonne

    et la raison la plus importante, il y a d'autre prétendant bien plus sérieux

    personne n'a dit que c'était de la merde, mais qu'il n'a que peu de chance d'être goty, ce sera même surement un jeu qui contentera les fan, mais ca ne suffit pas pour être nominer
    yanssou posted the 09/14/2025 at 09:39 AM
    keiku ça aura rien à voir avec les points que tu souligne (même si important) sa sortie est trop tard et vu que la cérémonie ne prend pas en compte les jeux de décembre bah c'est mort.
    kiryukazuma posted the 09/14/2025 at 09:39 AM
    C'est pas qu'il est moche, même la DA est bizarre... je retrouve pas les 3 premiers.

    Bref on verra, me rejouis quand même !
    ducknsexe posted the 09/14/2025 at 09:40 AM
    Pour la phase en moto il faut joué avant d emettre une critique, je reste convaincue que MP4 sera une tuerie.

    Les mec veulent toujours des couloir claustrophobic en fait il veulent toujours joué au même jeu sans véritablement un changement et samus a pas le droit de conduire une moto futuriste sinon ca denature la serie
    wickette posted the 09/14/2025 at 09:42 AM
    zekk

    Le dernier trailer m’a refroidi. On aurait dit c’etait là pour vendre leur amiibo moto

    Je ne vois pas l’intérêt de faire un open-world juste pour dire qu’on en a fait un, ça a l’air très basique et vide, surtout que le jeu doit tourner sur switch 1 on connait ses limites

    Maintenant on verra dans quelques mois mais après tout ce temps je pense que les gens se doivent d’être exigeant c’est un chantier de presque huit ans, il doit pas être juste « bon »
    51love posted the 09/14/2025 at 09:42 AM
    Yavait déjà des choses qui m'avaient interpellé et fait douter avant ce trailer, mais ici ça a pris une nouvelle ampleur.

    fdestroyer je vais pas rephraser ce que tu as dit, tu partages parfaitement mon sentiment sur les séquences en moto.


    Mais il n'y a pas que ça, en terme de DA, de réalisation il y a des choses qui manquent de soin pr un jeu de ce calibre.


    Je crains vraiment que le développement chaotique, le reboot, ait forcé les devs a prendre certains raccourcis et que le jeu n'ai pas le niveau de finition exemplaire des 3 premiers Metroid Prime qui étaient des très bons jeux, pour ne pas dire plus..
    keiku posted the 09/14/2025 at 09:43 AM
    yanssou c'est dans les point que je souligne sa date de sortie, mais même s'il était sortit a temps, il n'aurait pas été sélectionner pour les autres points

    ducknsexe c'est pas comme si on avait pas été (et on est toujours) abreuver d'open world, mais pour un jeu comme métroid, oui les couloir exigu ca fait partie du genre même du jeux
    raioh posted the 09/14/2025 at 09:46 AM
    Lz
    Et tout ceux qui le nient, nient en fait le droit d'être GOTY pour tous les jeux Nintendo.

    T'es au courant que Donkey Kong Bananza est sorti cette année, n'est-ce pas ?
    DKB a le potentiel de l'être, malheureusement pour lui, il arrive après le séisme Clair Obscur. Certaines années y a des monstres dans les prétendants, c'est comme ça.

    Si on considère juste les jeux Nintendo, c'est impossible que Metroid Prime passe devant DKB, Metroid n'a actuellement pas le public pour s'imposer de la sorte.
    Obtenir le GOTY, ça sera toujours une question de popularité, donc à moins que la licence explose d'un coup spécifiquement avec cet épisode, il n'aura jamais la fanbase pour le pousser dans les prétendants.

    Après si c'est votre GOTY personnel, y a aucun débat à avoir, hein
    lz posted the 09/14/2025 at 09:46 AM
    wickette : ce n’est PAS un open world.

    Et de plus, un désert comme son nom l’indique, c’est désert …
    tonius posted the 09/14/2025 at 09:48 AM
    Goty c'etait une expression avant d'etre un show, le gens l'utilise meme parfois pour parler d'un vieux jeu auquel ils ont joué pour la première fois des années après leur sortie.

    Sinon c'est vrai que la séquence open world en moto dans le désert est pas engageante, mais le jeu consistera clairement pas qu'a ca, il faut pas juger comme un con avant d'y toucher.

    LZ les Metroid mainline ont une moyenne de 80 environ, ce serait un giga echec pour Nintendo, Retro et la franchise Metroid si il se tape un meta aussi faible.

    Wickette Non il est developemment depuis 3-4 ans, le jeu qui avait été annoncé au debut a été annulé depuis belle lurette, Metroid Prime 4 Beyond est un jeu different.
    yukilin posted the 09/14/2025 at 09:55 AM
    Et si vous attendiez de jouer au jeu pour juger de sa structure, ça ne serait pas mieux ?
    wickette posted the 09/14/2025 at 09:56 AM
    lz
    On en sait rien de ce que c’est mais ça a l’air d’un open-world qui interconnecte les différents biomes

    Et il y a de quoi faire des deserts plus interessants je pense dans un jeu sci-fi

    tonius
    Non le reboot par retro APRES le rejet du metroid de bandai namco singapore a été annoncé debut 2018


    yukilin ca va faire presque huit ans qu’on attend pour y jouer tkt..
    iglooo posted the 09/14/2025 at 09:59 AM
    keiku sans chercher plus loin, vidéo de 2013, les G.A. datent de 2014... CQFD. Pour les plus jeunes peut-être que ta vision est juste, pour l'Histoire non...
    shao posted the 09/14/2025 at 10:00 AM
    raioh
    Heureusement quand même que c'est pas le publique qui décide de qui est le goty. Sinon ça fait bien longtemps que fortnite ou genshin impact aurait gagné ce titre. lol
    Le goty, c'est pas qu'une question de popularité mais aussi de notes de la presse.
    ratchet posted the 09/14/2025 at 10:01 AM
    Vu la gueule du désert jamais GOTY.
    keiku posted the 09/14/2025 at 10:03 AM
    iglooo le terme goty existe depuis les année 2000,mais il faut prendre le contexte dela déginition, ici on ne parle pas du jeux qu'on a préféré(sinon ce n'est pas le goty mais son goty en terme personnel), mais celui qui donne lieux a une récompense pour un jeu sur console et dans ce cas, oui c'est de 2014 pour les game award, mais les récompenses existaient avant sous d'autre nom
    zekk posted the 09/14/2025 at 10:03 AM
    wickette t'imagine la gueule des films, séries, médias... Dune si on sortait ce genre d'argument pour un désert aussi pauvre

    C'est même pas une désert, c'est une plaine avec du sable
    iglooo posted the 09/14/2025 at 10:09 AM
    keiku je viens de te sortir un exemple parmi tant d'autres utilisant le mot GotY pour un usage similaire aux G.A avant ces derniers... Judebox a raison.
    keiku posted the 09/14/2025 at 10:14 AM
    iglooo ton exemple ne représente rien, tu peux chercher les autres tant que tu veux, si jvc détermine son goty ca ne représente rien d'officiel, ign(donc ton lien) c'est pareil... c'est juste un top basé sur les jeux de l'année...

    le terme game of the years existe depuis longtemps, mais il ne représente que son top personnel de l'année (que cela soit le tien ou celui du site en question) , en terme de récompense, c'était d'abord sur pc et quand c'est arriver sur console officiellement, c'est en 2014
    tonius posted the 09/14/2025 at 10:22 AM
    Wickette Non justement, le jeu a l'origine a été annoncé en 2017 ok ? debut 2019 Nintendo informe que le jeu qui concernait l'annonce d'origine a été annulé et que Retro allait désormais s'en occuper en reprenant le développement a partir de zero, donc ca fait 5-6ans en fait, mais pas 8.
    nuage posted the 09/14/2025 at 10:25 AM
    Mais quelle idée de merde cette moto.

    On rappelle que Samus est capable de courir à la vitesse du son et de voler indéfiniment en « Screw ».

    Mais bizarrement là, elle a besoin d’une moto pour se déplacer. XD

    Et puis c’est bien connu que les motos ont la meilleure adhérence possible sur le sable des régions désertiques !
    darksector posted the 09/14/2025 at 10:39 AM
    Ça rend mieux en photo...
    51love posted the 09/14/2025 at 10:43 AM
    nuage ça montre bien le manque de vision, comment des mecs ont pu valider une idée aussi merdique.

    Encore plus quand on connaît les limitations techniques de la Switch...

    Ni queue ni tête...
    nuage posted the 09/14/2025 at 10:49 AM
    51love Je te jure, un vrai mystère.
    geo62 posted the 09/14/2025 at 11:11 AM
    la partie moto desert ..... ce vide grandiose
    shao posted the 09/14/2025 at 11:15 AM
    51love nuage
    Après, même si je trouve aussi que Samus en moto ça fait bizarre, en soit je vois rien d'inexplicable. Samus perd ses pouvoirs à chaque jeu, peut-être que c'est lié à ça... Peut-être que la gravité de la planète fait que sa combi ne suffise pas. Peut-être qu'il y a une autre explication, qui sait...

    Je veux dire... c'est un monde futuro-fantaisiste (je sais pas si ça se dit mais vous m'avez compris lol), ce genre de chose peut être facilement explicable. S'ils arrivent à justifier le fait que Samus perd ses pouvoirs à chaque fois qu'elle part en mission, je pense qu'ils seraient largement en mesure d'expliquer ça. lol
    wickette posted the 09/14/2025 at 11:25 AM
    tonius
    Janvier 2019 l'annonce oui*
    Néanmoins le début du chantier, j'entends la pre-production, n'est pas au moment de l'annonce de Nintendo mais avant forcément, que Retro pitch, provisionne, s'organise etc, t'annonces pas avant que Retro soit officiellement déjà dessus de toutes les façons.

    Pas 8 mais quasi 6-7 ans oui (car janvier 2019 annonce pour un jeu sortant en décembre 2025), pas 3-4 ans ^^.
    mooplol posted the 09/14/2025 at 11:25 AM
    Les balades en moto ne fesait pas trop goty
    shinz0 posted the 09/14/2025 at 11:59 AM
    La moto bientôt dans Mario Kart World
    fiveagainstone posted the 09/14/2025 at 12:01 PM
    On verra pad en main, le dernier trailer n'était clairement pas ouf, mais les précédents si.
    Perso je soutiens 100% cette licence et je pense que le jeu sera à la hauteur même si les phases en moto peuvent être bof, ce n'est pas le cœur du jeu. Wait and see.

    Après vos conneries de Goty pas goty tous les 5 articles, rien à foutre, je n'ai plus 8 ans. Et comme dit plus haut c'est impossible vu que le jeu sort en décembre, ce qui prouve que cette histoire des "jeux de l'année... sauf ceux de décembre" c'est un peu de la merde.
    flom posted the 09/14/2025 at 12:03 PM
    Je suis mefiant. Je sens que je vais etre deçu comme bayo 3
    ducknsexe posted the 09/14/2025 at 12:22 PM
    shinz0 DLC incomming de samus en moto-futuriste

    keiku ouais ben MP4 possede toujours sa structure de couloir labyrinth, avec de tres grande zone pour la moto qui relie les réseaux interconnecté entre eux.

    Jai l impression qu il ont montré la version switch 1.
