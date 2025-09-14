Metroid Prime 4: Beyond sortira sur Switch 2 et Switch le 4 décembre, ont annoncé l'éditeur Nintendo et le développeur Retro Studios. La version Switch coûtera 59,99 $ et la version Switch 2 69,99 $. Un pack de mise à niveau sera disponible à 9,99 $.
Très hâte de l'avoir entre les mains, j'espère retrouver cette vibe prime qu'on ne retrouve nulle part ailleurs
En tout cas, concernant le jeu, le dernier trailer me fait très peur…
bah si, c'est quoi cette manie des gens de changer les définitions pour que ca leur convienne ?
zekk C'est normal, c'était juste un trailer centré sur le fait d'avoir un véhicule dans cet épisode. C'est comme à l'époque de DKTF ou on avait un trailer de merde pour montrer Cranky Kong. C'est le marketing à la Nintendo et je suis un peu en colère contre eux, parceque Retro se prend des tonnes de merde à cause de ça. Il fallait faire un trailer immersif, c'est la base de Metroid Prime.
Perso je ne m'en fait pas, ce sera un bijou comme tous les jeux Retro
sinon tu a la BAFTA ou la c'est le best game of the years
tu as la GDC mais ca c'est limité au pc...
tu a les golden joystick, mais eux c'est les ultimate game of the years...
tu as les pégases aussi
ils ont chacun un nom différent (dans les award officiel)
Vous avez rien compris, c'est juste un moyen pour rendre les déplacements entre les différentes zones de la planète cohérent et + rapides.
Souvenez vous le principal reproche qui était fait aux précédents MP c'était les allers-retours entre les zones.
Maintenant ce sera beaucoup moins fastidieux
J'espère vraiment que ça ne sera que pour transiter d'un site à l'autre
Et puis franchement le dernier trailer n'est pas rassurant.
Et tout ceux qui le nient, nient en fait le droit d'être GOTY pour tous les jeux Nintendo.
Retro Studio est l'un des tous meilleurs studios au monde, ils n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit
Je pense que ça se jouera entre Silksong et Clair Obscur.
Ben non... pas mal de jeux Nintendo ces 20 dernières années ( et avant) méritent le GOTY, ils ont sorti de vraies tueries.
mais là en état, il y a quand même des questions légitimes à se poser sur ce Metroid...
et ne pas le reconnaitre, c'est juste être un fanboy sans recul.
lz Mais tellement, la trilogie initiale est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du JV, elle n'a aucune équivalence dans le gameplay, l'ambiance et le visuel. Retro sont des magiciens du level design, ils n'ont aucun raté à leur CV, mais ont leur crache à la gueule, ça me rend fou.
Après, ça a tjrs été finalement
Metroid Prime : Ouin Ouin c'est en vue FPS, ça va être nul
DKTF : Ouin Ouin on voulait autre chose, CK en jouable, c'est la ça la révolution, ouin ouin DK est mort
Bref, ça m'énerve
Mais fiez vous à ceux qui y ont joué, ils ont tous dit que c'était le meilleur jeu du showcase de lancement, et qu'il était super techniquement
Le jeu ne sera pas goty mais ça n'a aucun rapport avec le look de celui-ci. Je rappelle que BOTW a été goty et que tout le monde lui crachait dessus à cause de ses graphismes avant qu'il sorte.
Il sera pas goty cette année parce qu'il sort trop tard et il sera pas goty l'année prochaine parce que y'a GTA 6 qui sort cette année là.
Soit un gros pétard mouillé à 65-75 (12-13-14)
En tout cas comme tu dis, les phases FPS semblent parfaitement en accord avec le style Metroid, et les environnement sont soignés, il faut pas oublier que c'est avant tout un jeu Switch 1. J'espère tellement ne pas être déçu, Metroid Prime était un tel monument de la GC, j'aimerai vraiment retrouver ce plaisir!!
je pense qu'il ne pourra pas être goty pour les raison suivante :
c'est une suite
la DA est pas ouf (et même franchement moche)
le gameplay est connu et très utiliser dans beaucoup de jeu
les trailer ne donne pas envie (pour le grand publique)
l'attrait du publique de base pour la licence est limité
la date de sortie n'est pas bonne
et la raison la plus importante, il y a d'autre prétendant bien plus sérieux
personne n'a dit que c'était de la merde, mais qu'il n'a que peu de chance d'être goty, ce sera même surement un jeu qui contentera les fan, mais ca ne suffit pas pour être nominer
Bref on verra, me rejouis quand même !
Les mec veulent toujours des couloir claustrophobic en fait il veulent toujours joué au même jeu sans véritablement un changement et samus a pas le droit de conduire une moto futuriste sinon ca denature la serie
Le dernier trailer m’a refroidi. On aurait dit c’etait là pour vendre leur amiibo moto
Je ne vois pas l’intérêt de faire un open-world juste pour dire qu’on en a fait un, ça a l’air très basique et vide, surtout que le jeu doit tourner sur switch 1 on connait ses limites
Maintenant on verra dans quelques mois mais après tout ce temps je pense que les gens se doivent d’être exigeant c’est un chantier de presque huit ans, il doit pas être juste « bon »
fdestroyer je vais pas rephraser ce que tu as dit, tu partages parfaitement mon sentiment sur les séquences en moto.
Mais il n'y a pas que ça, en terme de DA, de réalisation il y a des choses qui manquent de soin pr un jeu de ce calibre.
Je crains vraiment que le développement chaotique, le reboot, ait forcé les devs a prendre certains raccourcis et que le jeu n'ai pas le niveau de finition exemplaire des 3 premiers Metroid Prime qui étaient des très bons jeux, pour ne pas dire plus..
ducknsexe c'est pas comme si on avait pas été (et on est toujours) abreuver d'open world, mais pour un jeu comme métroid, oui les couloir exigu ca fait partie du genre même du jeux
T'es au courant que Donkey Kong Bananza est sorti cette année, n'est-ce pas ?
DKB a le potentiel de l'être, malheureusement pour lui, il arrive après le séisme Clair Obscur. Certaines années y a des monstres dans les prétendants, c'est comme ça.
Si on considère juste les jeux Nintendo, c'est impossible que Metroid Prime passe devant DKB, Metroid n'a actuellement pas le public pour s'imposer de la sorte.
Obtenir le GOTY, ça sera toujours une question de popularité, donc à moins que la licence explose d'un coup spécifiquement avec cet épisode, il n'aura jamais la fanbase pour le pousser dans les prétendants.
Après si c'est votre GOTY personnel, y a aucun débat à avoir, hein
Et de plus, un désert comme son nom l’indique, c’est désert …
Sinon c'est vrai que la séquence open world en moto dans le désert est pas engageante, mais le jeu consistera clairement pas qu'a ca, il faut pas juger comme un con avant d'y toucher.
LZ les Metroid mainline ont une moyenne de 80 environ, ce serait un giga echec pour Nintendo, Retro et la franchise Metroid si il se tape un meta aussi faible.
Wickette Non il est developemment depuis 3-4 ans, le jeu qui avait été annoncé au debut a été annulé depuis belle lurette, Metroid Prime 4 Beyond est un jeu different.
On en sait rien de ce que c’est mais ça a l’air d’un open-world qui interconnecte les différents biomes
Et il y a de quoi faire des deserts plus interessants je pense dans un jeu sci-fi
tonius
Non le reboot par retro APRES le rejet du metroid de bandai namco singapore a été annoncé debut 2018
yukilin ca va faire presque huit ans qu’on attend pour y jouer tkt..
Heureusement quand même que c'est pas le publique qui décide de qui est le goty. Sinon ça fait bien longtemps que fortnite ou genshin impact aurait gagné ce titre. lol
Le goty, c'est pas qu'une question de popularité mais aussi de notes de la presse.
C'est même pas une désert, c'est une plaine avec du sable
le terme game of the years existe depuis longtemps, mais il ne représente que son top personnel de l'année (que cela soit le tien ou celui du site en question) , en terme de récompense, c'était d'abord sur pc et quand c'est arriver sur console officiellement, c'est en 2014
On rappelle que Samus est capable de courir à la vitesse du son et de voler indéfiniment en « Screw ».
Mais bizarrement là, elle a besoin d’une moto pour se déplacer. XD
Et puis c’est bien connu que les motos ont la meilleure adhérence possible sur le sable des régions désertiques !
Encore plus quand on connaît les limitations techniques de la Switch...
Ni queue ni tête...
Après, même si je trouve aussi que Samus en moto ça fait bizarre, en soit je vois rien d'inexplicable. Samus perd ses pouvoirs à chaque jeu, peut-être que c'est lié à ça... Peut-être que la gravité de la planète fait que sa combi ne suffise pas. Peut-être qu'il y a une autre explication, qui sait...
Je veux dire... c'est un monde futuro-fantaisiste (je sais pas si ça se dit mais vous m'avez compris lol), ce genre de chose peut être facilement explicable. S'ils arrivent à justifier le fait que Samus perd ses pouvoirs à chaque fois qu'elle part en mission, je pense qu'ils seraient largement en mesure d'expliquer ça. lol
Janvier 2019 l'annonce oui*
Néanmoins le début du chantier, j'entends la pre-production, n'est pas au moment de l'annonce de Nintendo mais avant forcément, que Retro pitch, provisionne, s'organise etc, t'annonces pas avant que Retro soit officiellement déjà dessus de toutes les façons.
Pas 8 mais quasi 6-7 ans oui (car janvier 2019 annonce pour un jeu sortant en décembre 2025), pas 3-4 ans ^^.
Perso je soutiens 100% cette licence et je pense que le jeu sera à la hauteur même si les phases en moto peuvent être bof, ce n'est pas le cœur du jeu. Wait and see.
Après vos conneries de Goty pas goty tous les 5 articles, rien à foutre, je n'ai plus 8 ans. Et comme dit plus haut c'est impossible vu que le jeu sort en décembre, ce qui prouve que cette histoire des "jeux de l'année... sauf ceux de décembre" c'est un peu de la merde.
keiku ouais ben MP4 possede toujours sa structure de couloir labyrinth, avec de tres grande zone pour la moto qui relie les réseaux interconnecté entre eux.
Jai l impression qu il ont montré la version switch 1.