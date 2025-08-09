Pour le moment, peu de notes, mais ça démarre fort :
"Hollow Knight: Silksong valait vraiment la peine d'attendre huit ans. C'est un jeu qui conserve une grande partie des éléments qui ont fait la grandeur de son prédécesseur, tout en innovant et en enrichissant l'expérience. Même si vous n'avez pas joué à l'original, c'est un Metroid-like qui vaut vraiment le détour."
"Hollow Knight: Silksong est un chef-d'œuvre du genre Metroidvania. Cette suite est époustouflante et maîtrise parfaitement l'exploration, le combat et l'atmosphère."
En attendant d'autres notes...
posted the 09/08/2025 at 04:38 AM by link49
Les 2 prétendants sont des jeux à prix réduits .
bennj C'est un metroidvania souls like, pas un DMC, j'imagine que le niveau est corsé dans les jeux comme ça pour eux. Et peut être que les devs voulaient pas donner de copie trop tôt par peur des fuites sur le net.
jackfrost Le soucis maintenant c'est que ça va copier sale, d'ici un voir deux ans. Square Enix qui invite déjà la team de EXP33, histoire de tater le terrain...on va avoir un FF avec du tour par tour et des contres,parades
Le jeu a quand même planté tous les stores a sa sortie... Mais non il ne sera pas GOTY, il aura le titre de meilleur jeu indé de l'année par contre
On doit vivre dans un monde parallèle
A part peut-être Clair Obscur, ya aucun jeu devant lui pr ce bousin annuel de GOTY
Ah et on pensait l'année dernière que Astro avait aucune chance face a FF7 Rebirth et Black Myth Wukong, trop niche, joué par 'personne'... Et...
Normal c'est un metroid like et metroid de base se vend pas plus que ca. Et castelvania idem.
Et il est extrêmement probable qu'il fasse plus de 10 millions de vente à terme.
C'est pas parce qu'un jeu n'a pas la même notoriété qu'un GTA ou un Mario que c'est direct un jeu de niche. Il y a tout un monde entre, la nuance, toussa toussa...
Menfin chacun sa définition après tout de ce qu'est un jeu de niche
kalas28 va retourner jouer a lost soul aside
judebox c'est un nouveau jeu complet mais qui a démarré de ce qui devait a la base être un dlc
Le jeu est difficile par rapport au 1 lol par contre. J’avance bien mais il y a des moments chauds
Après quand t'arrives à en vendre 15 millions, quand je vois autour de moi des mecs qui n'ont jamais touché à un Metroid Vania s'essayer à Hollow Knight, le bouche à oreille à fait que le jeu a pu toucher assez large, notamment grâce à son prix mini, bcp se sont laissés tentés malgré leur non connaissance du genre.
Un peu comme les Souls qui ne sont plus niches depuis bien longtemps, mais surtout destiné à un public d'initiés. Après certains titres comme Elden Ring ont réussi à ouvrir l'expérience, et a toucher bcp plus largement encore.
'Niche' ça reste associé à une petite communauté de connaisseurs, en aucun cas compatible avec Hollow Knight.
Le niveau de finition est inouï pour un jeu 2D. Les vibration de la switch 2 sont parfaite (genre à la astro avec les goutes de pluie). La physique est incroyable (faire flotter les collectibles? What??). Le feed-back parfait (on a l’habitude). La résolution parfaite (zéro aliasing). La fluidité exemplaire.
Et puis quel bonheur de comprendre enfin les échanges. Hornet parle et on a enfin des dialogues « normaux » entre elle et les PNJ.
Et puis que dire du travail sonore! C’est clair qu’il sera dans le medley des GOTY! C’est une tuerie!
Aucun mot sur la direction artistique puis qu’elle est inattaquable. C’est de l’orfèvrerie à ce niveau!
Pour ça que certains casual games gagnent du terrain, et malheureusement aussi.
J'ai toujours aimé les jeux qui propose des niveaux de difficultés. Perso pour l'esthétisme, même si je fais partie de ceux qui y voit un jeux flash classique, je suis d'accord, ça ne fait pas tout, si le jeux propose pleins de bonnes choses, (gameplay, musique, structure du jeux etc...), il mérite une attention. Pour ma part, les jeux en difficulté normal sont mon bonheur, car c'est mon équilibre pour le fun que je recherche. Chacun y voit sa façon pour un jeu GOTY, et je comprends très bien les 2 avis, même si certains sont un peu maladroit ou haters dans leur argumentations.
Tu préfères invoquer sur des jeunes filles prepuberes dans tes gashas, quel culot de se moquer d’un si bon jeu que ce Hollow Knight !
90% des gens ne termine jamais leur jeu, ca ne les empêche pas de continuer a jouer et a acheter, j'ai remarquer que le fait d'aimer ou pas un jeu n'est pas lier au fait de finir ou pas un jeu chez la plupart des gens
C'est 2 problèmes en un dans ma question, il y a les fans, qui eux aussi ne termineront pas le jeux car trop dure, mais savent dans quoi ils se lancent, et les autres attiré par la hype, et qui vont se mordre les doigts une fois que la hype sera passé devant la difficulté. Perso, je suis plus dans la hype que fan pour ce jeu, car intrigué devant ce metroid que j'ai déjà argumenté (graphisme etc...), mais je suis raisonnable pour ne pas l'acheter sachant que les jeux trop difficile ne sont plus pour moi. Voilà, la difficulté sur un jeu ou on a trouvé du fun et même si on l'a pas fini, et un jeu ou juste la hype et laissé derrière, c'est pas la même chose.
Le 1er Hollow Knight a dépassé les 15 millions de ventes à ce jour, tu t'enfonces mon gars...
donc je ne pense pas que les gens se mordent les doigts face a la difficulté d'un jeu surtout que le premier a fait 15 millions donc on touche le grand publique, même s'il est trop difficile a terminer pour eux, car ca ne veut pas dire qu'il ne vont pas s'amuser a y jouer même s'il ne le termine pas car trop difficile, et ceux qui trouve vraiment la difficulté trop rebutante, ne le prendront pas de base, d'ailleurs les soul se sont fait justement leur réputation la dessus, c'est bon parce que c'est dur (exigeant)
C'est pour ça que l'histoire de GOTY sur ce type de jeu, est toujours compliqué, car entre vrai fans qui trouvent justement le fun dans la difficulté et le joueur qui découvre par la hype collective, c'est un peu biaisé. Si je prends FF7 remake, je pense que la difficulté est plutôt dans la normal, et les gens ont plus de chance de finir le jeu. Réussir a avancer et resté bloqué, on a tous connu, et il faut vraiment être fan pour persévérer, a contrario, un jeu juste normal a facile, les gens vont avancer et prendre plus de plaisirs car il vont découvrir tout l'univers et histoire du jeu (enfin si histoire). C'est des points de vu argumenté, je comprends ton positionnement, merci pour ce débat.
...2h, et ne plus y toucher. Seul ceux ayant fini le premier vont le finir. Surtout qu'il est bien plus chaud que le premier, et ce dès 2h de jeu.
Le GOTY c'est sur l'année c'est pas au bout de 8 ans !
C'est peut etre un super jeu mais ça n'empêche en rien que ce n'est pas un jeu en tete de gondole !!!
Sérieusement vous êtes agaçants c'est fou. Tu crois que les grandes surfaces font un stock énorme de Silksong ou de EA FC 26 ???
Franchement tu/vous etes lourds.
Le jeu n'aura jamais le buzz et les ventes sur l'année d'elden ring.
D'après les trophées Steam, moins d'1/4 des joueurs sont arrivés à la citadelle actuellement. J'ai hâte de voir combien arriveront au bout.
il est tellement plus dur que le premier.
t'as énormément d'ennemis volants qui te font en plus 2 de degats (j'ai gagné qu'un seul coeur en plus en 20h au passage) et toi t'as une portée ridicule. La thune et les saves/tp que tu doispayer c'est ridicule,
Vraiment il a de gros problèmes je trouve, ça en devient ridicule de difficulté
Sérieusement vous êtes agaçants c'est fou. Tu crois que les grandes surfaces font un stock énorme de Silksong ou de EA FC 26 ???
et tu crois que c'est via les grande surface qu'on détermine qui est le goty ? un goty c'est pas un jeu qui se vend, c'est un jeu qui fait l'unanimité presse comme joueurs...
astrobot n'a pas fait 3 millions et a fini goty... je pense encore une fois que tu ne regarde que ton ressentit et pas comment ca se déroule réellement
Sinon excellent jeu ce Silksong, sans surprise ça tue.
Néanmoins, il y sera sans problème. Il fait parti des meilleurs jeux de 2025
C'est aussi lié au planning, aux ventes, un petit jeu aussi génial soit-il aura toujours plus de mal.
Sans parler du reste (dlc, remake, Wukong...), c'est bidon à mes yeux, ça reste sympa pour les annonces et c'est tout.
On n'est pas sur du jeu pour ultra passionné qui ne parlera pas à grand monde.
Le GOTY se rapproche plus des Oscars que de la Palme d'or.
noishe Astro bot est un jeu ultra accessible pour grand public. Comme peut l'être un mario. Et oui son sacre peut être considéré comme très discutable. Mais c'est peut etre surtout car il n'y avait rien en face.
Tu confonds succès critique et succès commercial. Le GOTY peut très mal se vendre, ça ne lui enlève pas d'être le jeu de l'année. Et à l'inverse, un jeu qui se vend beaucoup peut être un gros étron.
D'autre part 15 millions sur 8 ans ça confirme son statut de classique incontournable un peu comme un jeu Nintendo.
J'essaie d'être objectif, par exemple j'ai essayé ce jeu quelques heures et j'ai pas aimé du tout.
Le GOTY du mois de septembre en tout cas.
Que le jeu ait un public et marque son genre sur la durée c'est autre chose.
Je parle uniquement du Prix décerné, et sincerement ça n'a pas beaucoup de valeur !
Comme les oscars d'ailleurs ou tout autre prix. Ca sert à faire parler du jeu et à peut etre mieux le vendre.
Mais je pense vraiment qu'un jeu comme Silksong, ne pourra pas avoir le prix de GOTY (game awards), même s'il le mériterait (ça je n'en sais rien et de base ce n'est pas mon type de jeu).
J m'amuse bien sur Cronos en attendant Silent hill f.
Hollow Knight: Silksong est avant tout un titre pour joueur confirmé et qui aime les Metroidvania. Ceux qui n'ont pas fini le 1 passeront surement leur chemin sur cette suite. Et le titre n'est pas exempt de défauts de gameplay donc les notes maximum...
Le gameplay c'est du tour par tour avec un système d'évade/block rythmé oui c'est pas révolutionnaire mais en 2025 c'est un gros risque d'en faire un tour par tour.
Sekiro c'était autour de 3 millions de ventes au moment des game awards, Silksong a eu 500k de ventes en moins d'un jour juste sur Steam, donc ils y sont peut-être déjà aux 3 millions de ventes avec la PS5/Switch/Xbox.
Mais celui là je l’ai fait un peu blasé