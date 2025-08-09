Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Hollow Knight Silksong
name : Hollow Knight Silksong
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Tests] Hollow Knight : Silksong : Une forte odeur de GOTY
Pour le moment, peu de notes, mais ça démarre fort :



"Hollow Knight: Silksong valait vraiment la peine d'attendre huit ans. C'est un jeu qui conserve une grande partie des éléments qui ont fait la grandeur de son prédécesseur, tout en innovant et en enrichissant l'expérience. Même si vous n'avez pas joué à l'original, c'est un Metroid-like qui vaut vraiment le détour."

"Hollow Knight: Silksong est un chef-d'œuvre du genre Metroidvania. Cette suite est époustouflante et maîtrise parfaitement l'exploration, le combat et l'atmosphère."



En attendant d'autres notes...

Source : https://www.metacritic.com/game/hollow-knight-silksong/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
    3
    Likes
    Who likes this ?
    ducknsexe, junaldinho, kevinmccallisterrr
    posted the 09/08/2025 at 04:38 AM by link49
    comments (70)
    bennj posted the 09/08/2025 at 04:53 AM
    C'est quand même super étonnant que la presse n'ait pas encore noté le jeu.
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 05:14 AM
    Jeu de niche qui ne sera pas joué par grand monde. Donc aucune chance qu'il soit elu
    jackfrost posted the 09/08/2025 at 05:28 AM
    D'ailleurs, les musiques du 1 étaient exceptionnelles.

    Les 2 prétendants sont des jeux à prix réduits .
    ravyxxs posted the 09/08/2025 at 05:40 AM
    ippoyabukiki Tu sais....parfois faut se renseigner avant de dire des bêtises monsieur, vraiment....à l'heure où tu parles 268,735 sont actif sur le jeu, donc assez tôt en général dans le monde, y a deux jours le pic était à 587,150 joueurs instantanés....revois la définition de niche tu veux...


    bennj C'est un metroidvania souls like, pas un DMC, j'imagine que le niveau est corsé dans les jeux comme ça pour eux. Et peut être que les devs voulaient pas donner de copie trop tôt par peur des fuites sur le net.

    jackfrost Le soucis maintenant c'est que ça va copier sale, d'ici un voir deux ans. Square Enix qui invite déjà la team de EXP33, histoire de tater le terrain...on va avoir un FF avec du tour par tour et des contres,parades
    benichou posted the 09/08/2025 at 05:41 AM
    J’ai du mal à croire qu’un jeu avec un charadesign aussi rudimentaire (la gueule du personnage principal déjà :lol digne d’un jeu flash des années 2000 puisse être goty mais bon, au final plus rien ne m’étonnerait aujourd’hui
    yogfei posted the 09/08/2025 at 05:57 AM
    ravyxxs J'allais le dire jeu de niche tu craques ippoyabukiki

    Le jeu a quand même planté tous les stores a sa sortie... Mais non il ne sera pas GOTY, il aura le titre de meilleur jeu indé de l'année par contre
    shambala93 posted the 09/08/2025 at 06:03 AM
    Franchement c’est top mais Clair Obscur reste dans ma tête comme Elden Ring en 2022.
    krusty79 posted the 09/08/2025 at 06:07 AM
    benichou Moi ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir des gens juger un jeu sur son design (qui reste le paramètre le plus subjectif du monde) sans jamais y avoir touché. Un peu pitoyable comme raisonnement quand même...
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:09 AM
    dans les nominé surement, mais il va avoir du mal a bouger clair obscur en terme d'originalité par rapport a son premier jeu, mais fera partie des meilleurs jeu de cette année, c'est acté
    shinz0 posted the 09/08/2025 at 06:11 AM
    Le "GOTY" du mois de septembre...
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:11 AM
    benichou pourtant ce chara design rudimentaire défonce la plupart des AAA en terme artistique, et la on ne parle que du chara design... le gameplay et le level design n'est même pas encore abordé et la ca met 10/0 au beaucoup de jeu
    51love posted the 09/08/2025 at 06:27 AM
    ippoyabukiki jeu de niche qui explose les compteurs day one, suite d'un jeu ultra populaire qui a atteint 15 millions de vente

    On doit vivre dans un monde parallèle

    A part peut-être Clair Obscur, ya aucun jeu devant lui pr ce bousin annuel de GOTY

    Ah et on pensait l'année dernière que Astro avait aucune chance face a FF7 Rebirth et Black Myth Wukong, trop niche, joué par 'personne'... Et...
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 06:43 AM
    51love lol ok. Ferme les yeux si tu veux. Mais en terme de vente il ne fera jamais les 10/20 millions... donc oui : niche.
    Normal c'est un metroid like et metroid de base se vend pas plus que ca. Et castelvania idem.
    51love posted the 09/08/2025 at 06:51 AM
    ippoyabukiki d'accord pour toi la suite d'un jeu qui a fait 15 millions de vente et qui a fait tomber les serveurs steam le jour de sa sortie est un jeu de niche

    Et il est extrêmement probable qu'il fasse plus de 10 millions de vente à terme.

    C'est pas parce qu'un jeu n'a pas la même notoriété qu'un GTA ou un Mario que c'est direct un jeu de niche. Il y a tout un monde entre, la nuance, toussa toussa...

    Menfin chacun sa définition après tout de ce qu'est un jeu de niche
    ducknsexe posted the 09/08/2025 at 06:52 AM
    Goty
    vyse posted the 09/08/2025 at 06:58 AM
    bennj ravyxxs non la team Cherry n a pas envoyé de copie presse ; ils s'en foutent ils savent la qualité de leur jeux et pense que les seuls juges sont les joueurs via reviews
    vyse posted the 09/08/2025 at 07:01 AM
    ippoyabukiki wow ; t'as conscience que tu parles du jeu Indé le plus vendu (hors Minecraft) ; le jeu fera sûrement 10 milions Minimum sur 5 ans ; en revanche 51love ça reste un jeu d'initié, il est pas grand public et n'a aucune communication de notoriété ; HK s'adresse a une niche de joueurs connaisseurs (un peu comme les montres en édition limitée)
    kalas28 posted the 09/08/2025 at 07:04 AM
    on a faillit avoir un dlc d'elden ring comme goty donc un dlc d'hollow ce serait possible vu que c'est la hype qui compte plus que la raison
    sonilka posted the 09/08/2025 at 07:25 AM
    Les tests n'auront guère de valeur. Deja que de base c'est régulièrement bancal alors pour un jeu auquel personne n'avait accès avant sa sortie impliquant donc un rush de la part du testeur pour finir le jeu et écrire son texte voila voila.
    judebox posted the 09/08/2025 at 07:35 AM
    kalas28 Attends, c'est un DLC ou un standalone Silksong ?
    mrpopulus posted the 09/08/2025 at 07:48 AM
    ippoyabukiki T'es abruti ou tu le fais exprès ? Le premier s'est vendu à 15 millions, c'est clairement pas un jeu de niche
    mrpopulus posted the 09/08/2025 at 07:50 AM
    kalas28 l'idiot du village à encore frappé
    keiku posted the 09/08/2025 at 07:52 AM
    ippoyabukiki le premier a vendu 15 millions et on ne parle pas d'un AAA ici, il est d'ailleurs 3 eme dans les indé les plus vendu au monde derrière terraria et stardew valley

    kalas28 va retourner jouer a lost soul aside

    judebox c'est un nouveau jeu complet mais qui a démarré de ce qui devait a la base être un dlc
    wickette posted the 09/08/2025 at 07:57 AM
    Il est totalement méritant niveau nomination goty mais pour moi clair obscur doit gagner, il merite vu l’originalité, la prise de risque artistique et meme dans l’ost

    Le jeu est difficile par rapport au 1 lol par contre. J’avance bien mais il y a des moments chauds
    51love posted the 09/08/2025 at 07:59 AM
    vyse Alors oui, la nuance est la. Ce type de jeu va surtout être destiné à un public d'initié comme tu dis.

    Après quand t'arrives à en vendre 15 millions, quand je vois autour de moi des mecs qui n'ont jamais touché à un Metroid Vania s'essayer à Hollow Knight, le bouche à oreille à fait que le jeu a pu toucher assez large, notamment grâce à son prix mini, bcp se sont laissés tentés malgré leur non connaissance du genre.

    Un peu comme les Souls qui ne sont plus niches depuis bien longtemps, mais surtout destiné à un public d'initiés. Après certains titres comme Elden Ring ont réussi à ouvrir l'expérience, et a toucher bcp plus largement encore.

    'Niche' ça reste associé à une petite communauté de connaisseurs, en aucun cas compatible avec Hollow Knight.
    mrpopulus posted the 09/08/2025 at 08:05 AM
    51love Tout à fait, HK a maintenant une réputation suffisamment forte pour ne plus appeler ça "jeu de niche" on le voit bien d'ailleurs avec Silksong qui était une suite très très attendu. Il a dépassé le stade "jeu pas très connu" bien sûr si tu demandes à un random dans la rue si il connaît HK il va sûrement pas connaître mais si tu joues un minimum au JV, tu connais HK ou au moins t'en a entendu parler
    grundbeld posted the 09/08/2025 at 08:05 AM
    Je pense qu’il est possible qu’il soit GOTY oui. Même si ce serait mieux pour l’industrie que ce soit Clair Obscur. Mais faut pas mésestimer la culture de l’instant. Silksong sort maintenant alors que CO33 est sorti en avril si je ne m’abuse. Et ça va indéniablement jouer.
    akinen posted the 09/08/2025 at 08:09 AM
    Plus j’y joue et plus je comprends pourquoi ils ont pris autant de temps à le faire.

    Le niveau de finition est inouï pour un jeu 2D. Les vibration de la switch 2 sont parfaite (genre à la astro avec les goutes de pluie). La physique est incroyable (faire flotter les collectibles? What??). Le feed-back parfait (on a l’habitude). La résolution parfaite (zéro aliasing). La fluidité exemplaire.


    Et puis quel bonheur de comprendre enfin les échanges. Hornet parle et on a enfin des dialogues « normaux » entre elle et les PNJ.

    Et puis que dire du travail sonore! C’est clair qu’il sera dans le medley des GOTY! C’est une tuerie!

    Aucun mot sur la direction artistique puis qu’elle est inattaquable. C’est de l’orfèvrerie à ce niveau!
    choroq posted the 09/08/2025 at 08:27 AM
    Le problème c'est la difficulté, si 15 millions de vendu mais seulement 1 millions qui y arrive, alors acheter car fan ou par hype ?
    Pour ça que certains casual games gagnent du terrain, et malheureusement aussi.
    J'ai toujours aimé les jeux qui propose des niveaux de difficultés. Perso pour l'esthétisme, même si je fais partie de ceux qui y voit un jeux flash classique, je suis d'accord, ça ne fait pas tout, si le jeux propose pleins de bonnes choses, (gameplay, musique, structure du jeux etc...), il mérite une attention. Pour ma part, les jeux en difficulté normal sont mon bonheur, car c'est mon équilibre pour le fun que je recherche. Chacun y voit sa façon pour un jeu GOTY, et je comprends très bien les 2 avis, même si certains sont un peu maladroit ou haters dans leur argumentations.
    shambala93 posted the 09/08/2025 at 08:28 AM
    kalas28
    Tu préfères invoquer sur des jeunes filles prepuberes dans tes gashas, quel culot de se moquer d’un si bon jeu que ce Hollow Knight !
    keiku posted the 09/08/2025 at 08:31 AM
    choroq Le problème c'est la difficulté, si 15 millions de vendu mais seulement 1 millions qui y arrive, alors acheter car fan ou par hype ?


    90% des gens ne termine jamais leur jeu, ca ne les empêche pas de continuer a jouer et a acheter, j'ai remarquer que le fait d'aimer ou pas un jeu n'est pas lier au fait de finir ou pas un jeu chez la plupart des gens
    ouken posted the 09/08/2025 at 08:35 AM
    C'est clair que ces pas lost bouse aside ça !!! Unz très belle decouverte j'avais jamais jouer
    choroq posted the 09/08/2025 at 08:44 AM
    keiku

    C'est 2 problèmes en un dans ma question, il y a les fans, qui eux aussi ne termineront pas le jeux car trop dure, mais savent dans quoi ils se lancent, et les autres attiré par la hype, et qui vont se mordre les doigts une fois que la hype sera passé devant la difficulté. Perso, je suis plus dans la hype que fan pour ce jeu, car intrigué devant ce metroid que j'ai déjà argumenté (graphisme etc...), mais je suis raisonnable pour ne pas l'acheter sachant que les jeux trop difficile ne sont plus pour moi. Voilà, la difficulté sur un jeu ou on a trouvé du fun et même si on l'a pas fini, et un jeu ou juste la hype et laissé derrière, c'est pas la même chose.
    cail2 posted the 09/08/2025 at 08:49 AM
    ippoyabukiki
    Le 1er Hollow Knight a dépassé les 15 millions de ventes à ce jour, tu t'enfonces mon gars...
    keiku posted the 09/08/2025 at 08:53 AM
    choroq je vais dire on a dit pareil avec elden ring, son dlc a un taux de rétention bien supérieur a beaucoup de jeu alors que le même problème se posait, a savoir 30% des acheteurs ont fini le jeu, 60% ont acheté le dlc qui augmente encore plus la difficulté

    donc je ne pense pas que les gens se mordent les doigts face a la difficulté d'un jeu surtout que le premier a fait 15 millions donc on touche le grand publique, même s'il est trop difficile a terminer pour eux, car ca ne veut pas dire qu'il ne vont pas s'amuser a y jouer même s'il ne le termine pas car trop difficile, et ceux qui trouve vraiment la difficulté trop rebutante, ne le prendront pas de base, d'ailleurs les soul se sont fait justement leur réputation la dessus, c'est bon parce que c'est dur (exigeant)
    mooplol posted the 09/08/2025 at 09:00 AM
    C'est clair obscur ????
    choroq posted the 09/08/2025 at 09:06 AM
    keiku

    C'est pour ça que l'histoire de GOTY sur ce type de jeu, est toujours compliqué, car entre vrai fans qui trouvent justement le fun dans la difficulté et le joueur qui découvre par la hype collective, c'est un peu biaisé. Si je prends FF7 remake, je pense que la difficulté est plutôt dans la normal, et les gens ont plus de chance de finir le jeu. Réussir a avancer et resté bloqué, on a tous connu, et il faut vraiment être fan pour persévérer, a contrario, un jeu juste normal a facile, les gens vont avancer et prendre plus de plaisirs car il vont découvrir tout l'univers et histoire du jeu (enfin si histoire). C'est des points de vu argumenté, je comprends ton positionnement, merci pour ce débat.
    forte posted the 09/08/2025 at 09:13 AM
    ippoyabukiki Au contraire, au vue du nombre de vente tout le monde va y jouer...

    ...2h, et ne plus y toucher. Seul ceux ayant fini le premier vont le finir. Surtout qu'il est bien plus chaud que le premier, et ce dès 2h de jeu.
    keiku posted the 09/08/2025 at 09:16 AM
    choroq sauf que ff7 n'a jamais été goty, mais elden ring oui, attention je comprend ton point de vue, je dis juste que si on prend par l'exemple ce qui a déja été fait hollow knight a plus de chance d'être goty qu'un doom ou un death stranding 2 par exemple... et pour cette année, je vois vraiment très difficilement clair obscur ne pas l'être et s'il ne l'était pas je ne vois pas quel autre jeu de près ou de loin en dehors de silksong
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 09:34 AM
    cail2 bordel mais ... sur combien d'années ??? le jeu a 8 ans !!!
    Le GOTY c'est sur l'année c'est pas au bout de 8 ans !
    C'est peut etre un super jeu mais ça n'empêche en rien que ce n'est pas un jeu en tete de gondole !!!
    Sérieusement vous êtes agaçants c'est fou. Tu crois que les grandes surfaces font un stock énorme de Silksong ou de EA FC 26 ???
    Franchement tu/vous etes lourds.
    Le jeu n'aura jamais le buzz et les ventes sur l'année d'elden ring.
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 09:36 AM
    keiku mais 15 millions en combien de temps et à quel prix ? Car oui les promo steam à 10 euros tu te laisses tenter. Le jeu plein pot : non
    marchand2sable posted the 09/08/2025 at 09:37 AM
    J'ai trouvé le premier beaucoup trop long, j'ai la flemme de me lancer dans un truc de 40H. Je reste donc sur Shinobi.
    skk posted the 09/08/2025 at 09:38 AM
    Ouai il est dur... Ils sont partis sur la base que ceux qui achèteraient celui ci auront fait le premier je pense.
    D'après les trophées Steam, moins d'1/4 des joueurs sont arrivés à la citadelle actuellement. J'ai hâte de voir combien arriveront au bout.
    jacquescechirac posted the 09/08/2025 at 09:41 AM
    j'en suis à une vingtaine d'heures, et franchement, j'ai bien kiffe un mmt, mais om a clairement de gros soucis d'équilibrage.
    il est tellement plus dur que le premier.
    t'as énormément d'ennemis volants qui te font en plus 2 de degats (j'ai gagné qu'un seul coeur en plus en 20h au passage) et toi t'as une portée ridicule. La thune et les saves/tp que tu doispayer c'est ridicule,
    Vraiment il a de gros problèmes je trouve, ça en devient ridicule de difficulté
    keiku posted the 09/08/2025 at 09:42 AM
    ippoyabukiki C'est peut etre un super jeu mais ça n'empêche en rien que ce n'est pas un jeu en tete de gondole !!!
    Sérieusement vous êtes agaçants c'est fou. Tu crois que les grandes surfaces font un stock énorme de Silksong ou de EA FC 26 ???

    et tu crois que c'est via les grande surface qu'on détermine qui est le goty ? un goty c'est pas un jeu qui se vend, c'est un jeu qui fait l'unanimité presse comme joueurs...

    astrobot n'a pas fait 3 millions et a fini goty... je pense encore une fois que tu ne regarde que ton ressentit et pas comment ca se déroule réellement
    noishe posted the 09/08/2025 at 09:43 AM
    ippoyabukiki Du coup Astro Bot c'est un jeu de niche ? Il s'est vendu à 2.3 millions et il a pourtant été GOTY...
    keiku posted the 09/08/2025 at 09:46 AM
    ippoyabukiki si le premier hollow knight n'a pas été goty c'est uniquement parce que sa renommée c'est faite sur la durée par le bouche a oreille, il a mis du temps a avoir ca réputation, mais maintenant il l'a...
    burningcrimson posted the 09/08/2025 at 09:51 AM
    Clair Obscur ou Silk Song peu importe car ce sont de très bon jeux et c'est l'essentiel
    yanssou posted the 09/08/2025 at 10:39 AM
    Clair Obscur l'emportera mais hollow knight est effectivement un vrai concurent. Les nommés seront beau cette année.
    psxbox posted the 09/08/2025 at 10:42 AM
    Pas d après metacritic pour le moment il est a 8.7 sur les joueurs
    fiveagainstone posted the 09/08/2025 at 10:50 AM
    La gueguerre des goty qui ne sert à rien, ça fait pitié.

    Sinon excellent jeu ce Silksong, sans surprise ça tue.
    akinen posted the 09/08/2025 at 11:00 AM
    fiveagainstone oui, surtout qu’il y a plusieurs cérémonies. Se battre pour celle là plus commerciale et corrompue, c’est assez drôle.

    Néanmoins, il y sera sans problème. Il fait parti des meilleurs jeux de 2025
    fiveagainstone posted the 09/08/2025 at 11:11 AM
    akinen Ouais puis bon, si GTA VI sort cette année ou les années précédentes, il n'y a même pas de débat possible, il est goty quoi qu'il arrive. Tous les autres jeux dégagent.
    C'est aussi lié au planning, aux ventes, un petit jeu aussi génial soit-il aura toujours plus de mal.
    Sans parler du reste (dlc, remake, Wukong...), c'est bidon à mes yeux, ça reste sympa pour les annonces et c'est tout.
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 12:34 PM
    keiku un GOTY reste un jeu accessible au plus grand nombre comme pour les OSCARS au ciné.
    On n'est pas sur du jeu pour ultra passionné qui ne parlera pas à grand monde.
    Le GOTY se rapproche plus des Oscars que de la Palme d'or.

    noishe Astro bot est un jeu ultra accessible pour grand public. Comme peut l'être un mario. Et oui son sacre peut être considéré comme très discutable. Mais c'est peut etre surtout car il n'y avait rien en face.
    cail2 posted the 09/08/2025 at 12:36 PM
    ippoyabukiki
    Tu confonds succès critique et succès commercial. Le GOTY peut très mal se vendre, ça ne lui enlève pas d'être le jeu de l'année. Et à l'inverse, un jeu qui se vend beaucoup peut être un gros étron.
    D'autre part 15 millions sur 8 ans ça confirme son statut de classique incontournable un peu comme un jeu Nintendo.
    J'essaie d'être objectif, par exemple j'ai essayé ce jeu quelques heures et j'ai pas aimé du tout.
    micheljackson posted the 09/08/2025 at 02:24 PM
    La musique du sentier du chasseur
    akinen posted the 09/08/2025 at 02:28 PM
    Sekiro et Elden ring ont été GOTY des game awards. Après y’a plusieurs cérémonies donc plusieurs occasions d’être GOTY pour un « lectorat » bien precis
    osiris67 posted the 09/08/2025 at 02:34 PM
    Mdr goty carrement...
    micheljackson posted the 09/08/2025 at 02:39 PM
    osiris67
    Le GOTY du mois de septembre en tout cas.
    ippoyabukiki posted the 09/08/2025 at 02:47 PM
    cail2 Mais le GOTY (game awards) (donc moi je parle juste du trophée, pas des vraies qualités d'un jeu) c'est forcément un titre très connu.

    Que le jeu ait un public et marque son genre sur la durée c'est autre chose.
    Je parle uniquement du Prix décerné, et sincerement ça n'a pas beaucoup de valeur !
    Comme les oscars d'ailleurs ou tout autre prix. Ca sert à faire parler du jeu et à peut etre mieux le vendre.

    Mais je pense vraiment qu'un jeu comme Silksong, ne pourra pas avoir le prix de GOTY (game awards), même s'il le mériterait (ça je n'en sais rien et de base ce n'est pas mon type de jeu).
    benichou posted the 09/08/2025 at 03:28 PM
    krusty79 j’ai joué 2-3h au 1er épisode vu comment on le présente comme l’un des meilleurs metroidvania jamais sorti et j’ai détesté. Donc tu me condamnes un peu vite
    osiris67 posted the 09/08/2025 at 03:28 PM
    micheljackson j dirai plutot de la 1ere semaine de septembre alors et pour les fans de ce jeu seulement parceque perso j'en suis complètement indifférent.
    J m'amuse bien sur Cronos en attendant Silent hill f.
    jobiwan posted the 09/08/2025 at 03:40 PM
    wickette Clair Obscure, il n'a rien d'original. Il ne fait que reprendre des idées ici et là avec une bonne mise en scène et une DA solide.

    Hollow Knight: Silksong est avant tout un titre pour joueur confirmé et qui aime les Metroidvania. Ceux qui n'ont pas fini le 1 passeront surement leur chemin sur cette suite. Et le titre n'est pas exempt de défauts de gameplay donc les notes maximum...
    wickette posted the 09/08/2025 at 03:54 PM
    jobiwan il est artistiquement original, j'en demande pas plus. Cette ost, ces design, la belle-époque c'est plutôt original.

    Le gameplay c'est du tour par tour avec un système d'évade/block rythmé oui c'est pas révolutionnaire mais en 2025 c'est un gros risque d'en faire un tour par tour.
    nigel posted the 09/08/2025 at 04:01 PM
    ippoyabukiki Mais le GOTY (game awards), c'est forcément un titre très connu.

    Sekiro c'était autour de 3 millions de ventes au moment des game awards, Silksong a eu 500k de ventes en moins d'un jour juste sur Steam, donc ils y sont peut-être déjà aux 3 millions de ventes avec la PS5/Switch/Xbox.
    patrickleclairvoyant posted the 09/08/2025 at 05:12 PM
    J’ai fini le jeu, je le trouve moins bien que le premier. Et le plus chiant dans le jeu c’est de se refaire tout le parcours quand on a perdu contre un boss, c’est une idée de merde. C’est pas parce que Dark souls l’a fait qu’il faut le faire.
    keiku posted the 09/08/2025 at 06:45 PM
    ippoyabukiki comme je vais le répété, elden ring, et même son dlc (encore moins accessible) ont été nominé
    akinen posted the 09/08/2025 at 06:49 PM
    zampano y’avait des parcours bien pourris aussi dans le 1 mais c’est vrai que c’est debile. J’ai perdu une trentaine de fois hier contre un boss. Ben 3mn de parcours à chaque fois, dont certains avec un malus car pic/ennemi.
    patrickleclairvoyant posted the 09/08/2025 at 07:33 PM
    akinen Dans les souvenirs non, je me souviens avoir savourer le premier comme une pâtisserie de 50h
    Mais celui là je l’ai fait un peu blasé
    51love posted the 09/08/2025 at 08:46 PM
    patrickleclairvoyant en meme temps, tu l'as consommé comme un fast food, ça peut pas venir de la?
