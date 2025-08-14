Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Uncharted : Legacy of Thieves Collection
name : Uncharted : Legacy of Thieves Collection
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Iron Galaxy
genre : compilation
other versions : PC -
link49
472
Likes
Likers
link49
link49 > blog
[Rumeurs?] Des possibles détails sur Uncharted 5
Selon DanielRPK, la deuxième équipe de Naughty Dog travaillerait sur Uncharted 5 plutôt que sur une suite de The Last of Us. Ils travailleraient déjà dessus depuis trois ans.



Les protagonistes seraient la fille de Nathan Drake et son frère.



Dans le doute...

Source : https://www.neogaf.com/threads/rumor-uncharted-5-in-the-works.1687177//
    posted the 08/14/2025 at 06:07 AM by link49
    comments (15)
    keiku posted the 08/14/2025 at 06:10 AM
    la question est, est ce que le publique est encore la pour cette licence ?
    link49 posted the 08/14/2025 at 06:11 AM
    keiku Non, plutôt si le jeu sortira en multi-plateforme?
    keiku posted the 08/14/2025 at 06:15 AM
    link49 c'est une autre question en effet et pertinente elle aussi
    soulfull posted the 08/14/2025 at 06:20 AM
    Please Non,on veut de nouvelles Ip. Le 4 clôture super bien la série.
    link49 posted the 08/14/2025 at 06:21 AM
    Keiku Pour ta première question, je pense que le noyau dur est toujours fortement présent sur les consoles playstation, ce jeu étant une exclue.
    link571 posted the 08/14/2025 at 06:22 AM
    Bien sûr que le public serait encore là pour Uncharted. Surtout s’il se démarque en ne jouant plus Nathan.

    soulfull La nouvelle licence est déjà là avec Intergalactic. Ils ne peuvent pas en faire 50 en même temps….
    zekk posted the 08/14/2025 at 06:40 AM
    link571 Exactement, perso ça me manque Uncharted, c'est cool d'avoir des jeux pas trop sombre
    tokito posted the 08/14/2025 at 06:57 AM
    Amy Hennig
    aozora78 posted the 08/14/2025 at 06:58 AM
    Un Unxharrted 5 pourquoi pas mais avec les gosses de Nate... passons à autre chose merde, y a pas que les Drake...
    cyr posted the 08/14/2025 at 06:59 AM
    keiku a défaut, oui, les fans sony et du studio vont se jeter dessus, et après 2 heure de jeux, diront que c'est le goty.....

    Perso j'ai jamais eu le courage de me remettre sur la trilogie. Le 1 m'a pas emballé....

    Pas contre seulement 3 ans de devellopement ? Ça sera pour la ps6.
    zanpa posted the 08/14/2025 at 07:02 AM
    comment forcer le truc pour faire un jeu avec un personnage dont tout le monde s'en fou
    chreasy97 posted the 08/14/2025 at 07:10 AM
    link571 Les développeurs chez Naughty Dog ont actuellement des gros doutes sur le succès de Intergalactique car le trailer a un ratio de satisfaction plutôt négatif.
    akinen posted the 08/14/2025 at 07:11 AM
    Perso j’achète en espérant qu’ils ne mettent pas de politique. Le fait que Nathan a une fille ne mettent dérange pas. C’est tjrs cool les perso badass qui ont une fille au lieu d’un garçon.

    Comme la fille de sportsmaster, Artemis de Young justice. Charisme +1000

    https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/hostedimages/1448073407i/17091329.jpg
    zekk posted the 08/14/2025 at 07:15 AM
    cyr Je te l'ai déjà dit, le premier a très mal vieilli est n'est pas représentatif de la qualité de la série.

    mais tu préfères tacler les pro-S que d'essayer les autres... ça en dit long sur la personne
    balf posted the 08/14/2025 at 07:16 AM
    Clairement oui, avec plus d'énigme, ça serait top, le passage semi-ouvert de Madagascar du 4 était très bon, j'espère qu'ils opteront pour cette formule pour leur futur jeu, sinon pour l'héroïne, il est évident qu'elle sera plus adulte dans le jeu. Espérant juste qu'elle sera plus féminine que l'autre crane rasé
