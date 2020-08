Souvenez-vous, il y a quelques jours, Ubisoft supprimait les jeux physiques Assassin's Creed Vallalha, Watch Dogs Legion et Far Cry 6 sur XBOX One.



Face au tollé, provoqué sur la toile, Ubisoft fait machine arrière et proposera bien mes jeux en physiques dans leurs éditions collectors.



Bonne nouvelle, pour les collectionneurs !!