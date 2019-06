Et voilà, j’ai décidé d’arrêter mon blog ici :Le 29/04/2005, je postais mon premier article sur JeuxFrance. J’ai poursuivi l’aventure sur le Forum et sur le site, puis sur Gamekyo. Malgré les menaces et autres joyeusetés, j’ai poursuivi malgré tout, mais là, je pense qu’il est grand temps de passé à autre chose. Du coup, j’attends encore l’adresse de deux membres pour les Concours E3 2019, puis j’enverrais alors un MP à Shanks qui bannira définitivement mon compte. Merci encore à lui de tout bien organiser. Ceux qui veulent continuer de me suivre peuvent passer par Twitter :Ou ici :Je continuerais car malgré tout, ma passion pour les jeux-vidéos reste intacte, malgré ces 14 années pleines de hauts et de bas. J’en garde quand même les bons souvenirs, même que si rétrospectivement, je regrette juste un peu ce fameux 29 avril 2005. En tout cas, passez tous un bon E3 et continuez de vous éclater sur vos consoles…Source : member15179.html