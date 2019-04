Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Rieko Kodama était le producteur de Skies of Arcadia, un JRPG extrêmement apprécié. Dans une interview avec Kotaku, Kodama parle de tout ce qui concerne Skies of Arcadia, y compris de la manière dont le jeu devait à l’origine être un combat à bord d’un train, plutôt que des dirigeables.Au début du projet, il était initialement prévu que Skies of Arcadia se trouve sur la console Sega Saturn, mais la production a finalement été lancée pour la Dreamcast. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à envisager le concept d'un monde rempli de dirigeables volant autour de son ciel. Cela contraste avec un concept précédent selon lequel l’histoire aurait été centrée sur les combats à bord des trains et sur terre en général.Une fois que le concept de «voyager dans les cieux» a été défini, les idées suivantes se sont concrétisées. Ces idées ont été inspirées par l'ère de la découverte lorsque les pirates parcouraient les vastes mers. À l’époque, les gens se demandaient ce qui se trouvait au-delà de la vaste étendue d’océan et ils se dirigeaient vers leurs navires à la recherche de réponses. Cet esprit de frontière imprègne le récit du jeu.Les fans de Skies of Arcadia ont faim de deux choses : un portage ou une suite. Quelles sont les chances que le jeu sorte sur Nintendo Switch, ou une suite en général? La réponse de Kodama aux deux laissera probablement les fans insatisfaits : "Je suis très reconnaissant que ce jeu occupe une place particulière dans le cœur de nombreux fans et qu’il exprime ses vœux. Il peut être difficile de réagir aux souhaits de chaque fan, mais le fait qu’ils chérissent tous Skies of Arcadia est la preuve que ça en valait la peine. Personnellement, j’ai le sentiment que Skies of Arcadia Legends sorti sur GameCube a achevé ce que voulait faire le réalisateur du titre. Mais je suis honoré lorsque des fans du jeu devenus développeurs se sont montrés intéressés à créer une suite. Cela me fait plaisir de penser à son héritage transmis de cette manière."En espérant que ça se concrétise un jour quand même...Source : https://www.gonintendo.com/stories/334196-skies-of-arcadia-producer-said-the-game-originally-took-place-on