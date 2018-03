Voici une Information concernant la Nintendo Switch et le jeu Nintendo Labo :Selon Media Create, la Nintendo Switch réalise au Japon des ventes proches de celles de la Wii. La deuxième année, la Wii s'est écoulée à 3 millions d'exemplaires sur ce marché. Selon eux, la clé de la réussite deuxième année réside dans les nouveaux utilisateurs qui devraient être attirés par le jeu Nintendo Labo, en autres....Source : https://www.dualshockers.com/new-nintendo-switch-users-drawn-labo-will-key-second-year-according-media-create/

posted the 03/13/2018 at 03:45 PM by link49