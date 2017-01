Voici des Informations concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :On commence tout d’abord par un nouvel Artwoks détaillant un animal présent dans le jeu.Il y a quelques jours, une information voulait que le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild pourrait comporter une option double audio d'après les dires d'un représentant de Nintendo. Malheureusement, le producteur Eiji Aonuma a confirmé que vous ne pourrez pas facilement changer les langues dans le jeu. Il n'y a aucune option pour mettre les voix japonaises plutôt que les voix anglaises directement dans le jeu. Il précise que sur Nintendo Switch, si vous changez la langue de la console, vous pouvez changer le jeu au japonais, mais cela changera tout au japonais. Il termine en déclarant que malheureusement, il n'est pas possible de jouer avec du texte en anglais, par exemple, et des voix japonaises…Source : http://nintendoeverything.com/aonuma-says-zelda-breath-of-the-wild-doesnt-have-an-option-for-dual-audio/