Metroid Prime 4 : il est enfin là

Nintendo n'a pas oublié sa dernière promesse qui date d'ailleurs de bien longtemps :(désormais sous-titré Beyond) est toujours en développement actif chez Retro Studios et s'est enfin montré un chouïa dans un extrait plutôt surprenant pour la franchise, bien qu'on y retrouve les différents codes de gameplay.Un vague 2025, ce qui peut vouloir dire bien des choses…- Quelques visuels- Marquera le retour de Sylux, un chasseur de primes concurrent- Sylux avait été introduit dans Metroid Prime : Hunters (et ouais)