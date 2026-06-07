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[Xbox Games Showcase] Et si ce Remaster d'un jeu Xbox One était annoncé?


Je précise que si vous ne voulez pas être spoilés, on ne sait jamais, ne lisez pas le reste.








Cette semaine a été particulièrement chargée en événements, et après un State of Play et un Summer Game Fest riches en annonces, Microsoft compte les heures avant le lancement du Xbox Game Showcase, dont la nouvelle édition s'annonce impressionnante. Comme le veut la tradition, dans les jours et les heures qui précèdent l'événement, diverses rumeurs circulent sur les apparitions possibles.



Tout d'abord, après le Xbox Game Showcase, une diffusion exclusive de Gears of War : E-Day aura lieu. Passons maintenant à la surprise qui pourrait nous attendre, car Ryse : Son of Rome est l'un des jeux qui a suscité le plus d'enthousiasme ces dernières heures.

Ryse : Son of Rome Remastered pourrait être annoncé lors du Xbox Game Showcase. En effet, la rumeur court que l'exclusivité et spectaculaire Ryse : Son of Rome pourrait bénéficier d'une version remasterisée, qui serait annoncée lors du Xbox Game Showcase. Cette information a été partagée par un utilisateur réputé de Reddit, connu pour ses contacts dans l'industrie du jeu vidéo et pour avoir déjà divulgué des informations exactes : en janvier 2025, il avait fuité que Forza Horizon 6 se déroulera au Japon, puis fuité des infos sur le prochain MMO de Zenimax Project Blackbird , qui a finalement été annulé, mais les détails qu'il avait partagé, comme le style, l'inspiration de Destiny et beaucoup d'autres infos, ont été confirmés par l'article qui a suivi l'annulation.

Si elle est annoncée, Ryse : Son of Rome Remastered sortirait sur Xbox Series X|S . Sa version originale est sortie en 2013 sur Xbox One.

Source : https://areajugones.sport.es/videojuegos/el-xbox-game-showcase-podria-dar-la-sorpresa-con-la-vuelta-de-ryse-son-of-rome-a-traves-de-una-version-remasterizada/
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    berseker1907, aeris201
    posted the 06/07/2026 at 10:25 AM by link49
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    grievous32 posted the 06/07/2026 at 10:27 AM
    Il faudrait que ce soit un remake plus qu'un remaster. Le gameplay était efficace mais bien trop basique. Ils pourraient faire bien mieux, et franchement ça me dérangerait pas.
    link49 posted the 06/07/2026 at 10:29 AM
    J'ai mis un titre evasif pour être sûr. Mais si ça gêne, je peux modifié.

    grievous32 Je suis d'accord, voire même une suite. J'ai adoré ce jeu à l'époque.
    marcus62 posted the 06/07/2026 at 10:37 AM
    J'aurai préféré un Remake ou une suite plutôt qu'un simple remonter...

    J'espère que ce ne soit pas le one more thing d'Xbox...
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 10:44 AM
    Ce n'était pas le jeu du siècle mais il a été injustement oublié.
    jackfrost posted the 06/07/2026 at 10:53 AM
    Il est toujours disponible le jeu, je ne vois pas trop l'intérêt de cette requête.
    altendorf posted the 06/07/2026 at 10:55 AM
    jackfrost Comme d'hab, relancer un intérêt des joueurs pour une potentielle franchise
    kratoszeus posted the 06/07/2026 at 11:12 AM
    Et putain il va spam toute la conf ce no life après Nintendo ça serait Microsoft
    hatwa posted the 06/07/2026 at 11:45 AM
    Moi j'allume des cierges pour un Duke Nukem 30th anniversary edition
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 11:45 AM
    Jeu vitrine du lancement de la One, il a pas le moindre intérêt tant le gameplay était basique et l’histoire vite oubliable
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