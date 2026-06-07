Je précise que si vous ne voulez pas être spoilés, on ne sait jamais, ne lisez pas le reste.
Cette semaine a été particulièrement chargée en événements, et après un State of Play et un Summer Game Fest riches en annonces, Microsoft compte les heures avant le lancement du Xbox Game Showcase, dont la nouvelle édition s'annonce impressionnante. Comme le veut la tradition, dans les jours et les heures qui précèdent l'événement, diverses rumeurs circulent sur les apparitions possibles.
Tout d'abord, après le Xbox Game Showcase, une diffusion exclusive de Gears of War : E-Day aura lieu. Passons maintenant à la surprise qui pourrait nous attendre, car Ryse : Son of Rome est l'un des jeux qui a suscité le plus d'enthousiasme ces dernières heures.
Ryse : Son of Rome Remastered pourrait être annoncé lors du Xbox Game Showcase. En effet, la rumeur court que l'exclusivité et spectaculaire Ryse : Son of Rome pourrait bénéficier d'une version remasterisée, qui serait annoncée lors du Xbox Game Showcase. Cette information a été partagée par un utilisateur réputé de Reddit, connu pour ses contacts dans l'industrie du jeu vidéo et pour avoir déjà divulgué des informations exactes : en janvier 2025, il avait fuité que Forza Horizon 6 se déroulera au Japon, puis fuité des infos sur le prochain MMO de Zenimax Project Blackbird , qui a finalement été annulé, mais les détails qu'il avait partagé, comme le style, l'inspiration de Destiny et beaucoup d'autres infos, ont été confirmés par l'article qui a suivi l'annulation.
Si elle est annoncée, Ryse : Son of Rome Remastered sortirait sur Xbox Series X|S . Sa version originale est sortie en 2013 sur Xbox One.
Source : https://areajugones.sport.es/videojuegos/el-xbox-game-showcase-podria-dar-la-sorpresa-con-la-vuelta-de-ryse-son-of-rome-a-traves-de-una-version-remasterizada/
tags :
posted the 06/07/2026 at 10:25 AM by link49
grievous32 Je suis d'accord, voire même une suite. J'ai adoré ce jeu à l'époque.
J'espère que ce ne soit pas le one more thing d'Xbox...