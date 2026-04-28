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[Rumeur] PlayStation Store : vers une vérification obligatoire des jeux en dématérialisé tous les 30 jours?
Le support PlayStation a confirmé qu'une nouvelle politique de gestion des droits numériques pour la console est intentionnelle, et non un dysfonctionnement.

À partir des jeux numériques achetés après la mise à jour système de mars 2026, votre PS5 nécessitera une connexion internet au moins une fois tous les 30 jours pour valider la licence.

Si la console reste hors ligne plus longtemps que cela, les jeux ne se lanceront tout simplement pas tant que vous ne vous reconnecterez pas.

Ce changement n'affecte pas les titres déjà présents dans votre bibliothèque. Définir une console comme système principal ne permettra pas non plus de contourner la vérification mensuelle.

PS: j'ai mis rumeur car sans annonce officielle je préfère être prudent


https://x.com/Pirat_Nation/status/2048884644305649921
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    posted the 04/28/2026 at 12:46 AM by ouroboros4
    comments (5)
    burningcrimson posted the 04/28/2026 at 12:53 AM
    Super, moi qui habite en Guadeloupe, je peux me retrouver des jours sans internet pendant la période cyclonique, donc je pourrais même pas jouer aux jeux que je possède en démat ? Quel est l'intêret de cette maj ?
    guiguif posted the 04/28/2026 at 12:58 AM
    Fuck le demat
    ouroboros4 posted the 04/28/2026 at 01:03 AM
    guiguif longue vie aux jeux physique
    grundbeld posted the 04/28/2026 at 01:21 AM
    La nasse se referme toujours et toujours plus. Le but ça a toujours été de foutre le consommateur en slip ! Mais eh, il faut plus lever son cul du siège pour changer de disque alors j’accepte de me faire terraformer le fiac. On connaît la musique.
    grospich posted the 04/28/2026 at 01:24 AM
    Génial... T'es dans une période où tu regardes des séries sur Netflix, tout d'un coup tu as une panne d'internet qui va durer plusieurs jours et tu n'as pas lancé ta play depuis 2 mois, tu voulais jouer en attendant que la connexion revienne : owned.
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