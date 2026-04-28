Le support PlayStation a confirmé qu'une nouvelle politique de gestion des droits numériques pour la console est intentionnelle, et non un dysfonctionnement.
À partir des jeux numériques achetés après la mise à jour système de mars 2026, votre PS5 nécessitera une connexion internet au moins une fois tous les 30 jours pour valider la licence.
Si la console reste hors ligne plus longtemps que cela, les jeux ne se lanceront tout simplement pas tant que vous ne vous reconnecterez pas.
Ce changement n'affecte pas les titres déjà présents dans votre bibliothèque. Définir une console comme système principal ne permettra pas non plus de contourner la vérification mensuelle.
PS: j'ai mis rumeur car sans annonce officielle je préfère être prudent
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posted the 04/28/2026 at 12:46 AM by ouroboros4