Avec l’annonce du prochain jeu majeur de la série Assassin’s Creed, on aurait pu penser qu'Ubisoft allait enfin sortir de leur mauvaise période. Malheureusement le drama a encore frappé, faisant chuté les actions de l’entreprise de presque 16% et les 3 vidéos de présentations sont masse dislike sur YouTube (ratio 1/3). Si Internet se contente de polémiquer sur Yasuke, pour moi il y a 3 problèmes généraux et qui devrait aussi vous alerter.Pour ceux qui désirent acheter le jeu en physique (disque), le premier problème d’Assassin’s Creed Shadows et d’Ubisoft, cela même s’il n’est pas le premier jeu d’Ubisoft à le faire, c’est d’imposer une connexion à Internet non pas pour jouer mais pour installer le jeu.Vous achetez un produit qui n’est donc pas complet et dont il vous faut déjà obligatoirement un abonnement à Internet pour y jouer, et le summum derrière c’est la vente de contenus additionnels (DLC) déjà accepté par le consommateur lambda (et sous différent tiers "gold" et "ultimate" !!!). Il ne manquerait plus qu’un stage comme serveur de café à effectuer chez Ubisoft pour pouvoir avoir des quêtes annexes faites exclusivement pour chaque joueur participant à cette "offre" !« Bah voyons, tout le monde a internet aujourd'hui ! » déjà non mais de toute façon tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo façon fast food surtout... Moi par exemple je n'ai toujours pas pris Unicorn Overlord car introuvable en physique sur Switch, je n'ai toujours pas pris Cyberpunk 2077 Liberty Phantom sur XSX alors que j'ai déjà fait sur PS4 Pro et je n'ai toujours pas de PS5 alors que j'ai déjà Stellar Blade au chaud.Cela pose évidemment un problème pour la conservation du jeu vidéo une fois qu’Ubisoft aura fermé les serveurs pour pouvoir installer Assassin’s Creed Shadows et leur autres jeux concernés par cette restriction sur PS5 et XSX. On n’a pas tous ni l’envie ni les moyens de jouer à des jeux à l’instant T et certains aiment pouvoir revenir à leur jeux vidéo plusieurs dizaines d’années après. C'est un peu comme si on avez cette même mentalité mais appliqué à un DVD : accepteriez vous l'idée qu'en l'an 2040 on ne puisse pas accéder au contenu d'un DVD (série, films, ce que vous voulez) de 2024 sous prétexte qu'il "fallait être là en 2024" ? Ce qu’on peut toujours faire aujourd’hui pour Super Mario World ou Sonic Adventure ou Tekken 2 si vous avez toujours possession de ces jeux quelques soit leur version SNES/GBA/DC/Wii/PS2 etc, on ne pourra pas le faire pour des jeux comme Assassin’s Creed dans 2-3 générations dans le future sur PS5 et XS. C'est ça lejeu vidéo moderne ? Est-ce que Ubisoft n'est pas assez riche pour mettre tout le jeu de base (je n'ose pas parler des DLC jouable au lancement...) sur le disque ???Avatar a été le premier jeu Ubisoft à imposer une connexion pour installer le jeu vidéo sur console, et avec Star Wars Outlaw prochainement qui lui aussi imposera cette condition certains ont pensé qu’il pouvait s’agir d’une raison de licence de droit. Mais Assassin’s Creed Shadows prouve qu’il s’agit bien de la politique même de l’éditeur, de leur volonté de restreint l’accès à leur jeu, ce même éditeur affirmant que « les gens s’en foutent de posséder les jeux ». Non ils ne s'en foutent pas les gens, de leur argent investi. Pourquoi faire cela si ça n’est pas justement pour enlever cette notion de possession aux acheteurs ? Pour pousser davantage de personnes au tout dématériel ? Ce problème reste le même tant le dématériel n’est pas une garantie si Ubisoft peut révoquer vos téléchargement en simplement fermant leur serveur pour X raisons !Je ne sais pas vous mais j’irais jusqu’à dire que ces jeux-là devrait même pas être accepté à l’occasion chez Micromania, Game Cash et les EasyCash/Cash Converter, si leur prix à la revente n'est pas cassé...Est-ce que le jeu vidéo est-il devenu un produit de luxe « à la carte » aux yeux des éditeurs produisant les jeux vidéo les plus ambitieux ?Alors que je le rappelle nous n’avons même pas vu une seule phase de gameplay, Ubisoft a annoncé sortir Assassin’s Creed Shadows en plusieurs versions. Ce n’est pas bizarre sur la forme évidemment, depuis 2-3 générations certains éditeurs font déjà ce genre de graphique comparatif histoire de montrer que si vous voulez « tout » c’est à +100€. Je vais être grossier, ici sur Assassin's Creed Shadows on a les 3 tiers, typiquement le tiers pauvre (70€), le tiers pigeon (110€) et le tiers fanboy (130€) (et accessoirement le tiers looser si vous considérez un abonnement mensuel à ~20€, on rappel que c'est Ubisoft c'est cher pour tout ce que ça représente ici).La quête annexe "Jeté aux Chiens" est uniquement accessible que si vous précommandez le jeu. Jeu que je rappelle on a toujours vu 0 seconde de gameplay ! Les tiers pigeons et fanboys ont donc le traditionnel contenu additionnel (DLC) qui viendra s'ajouter progressivement dans les futurs mois au jeu dont on a toujours vu aucun gameplay MAIS soyez rassurez au lancement vous pourrez faire autre quête annexe du DLC ! Ceux qui prennent ces 2 tiers ont également le droit de jouer 3 jours avant les pauvres.Si j’avais été le responsable chez Ubisoft, déjà j’aurais attendu le premier event à venir (PlayStation Showcase ? Xbox Showcase ? Livestream du Summer Game Fest ?) pour diffuser du gameplay et seulement après ouvrir les précommandes avec les différentes versions. Mais là c’est n’importe quoi, ils viennent juste d’annoncer le jeu qu’on peut déjà le payer le prix qu'on veut pour peu qu'on soit pourri-gaté, si on est membre premium Micromania, le collector à 280€ ! Et on ne sait toujours absolument rien du jeu à par qu’il y aura 2 protagonistes !... Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? Certains diront que Ubisoft ne sont pas les premiers à décliner des offres et bloquer du contenus sur différent tiers mais faut bien en parler à un moment donner ! Est-ce que le jeu vidéo du type AAAA qu'on nomme blockbuster mérite ce traitement élitiste ?Depuis l’officialisation du jeu, il y a beaucoup de réactions positives comme négatives autour de Yasuke. C’est certainement ce qui fait le plus réagir sur Internet, obscurcissant les 2 précédents problèmes qui ne doivent pas être écartés pour autant. Il y a une vraie bataille idéologique sur Yasuke aujourd’hui au point que sa page Wikipédia a été modifiée à de nombreuses reprises et que de nombreuses rédactions (Kotaku mais également IGN etc) dénoncent du racisme anti-noir (tout en crachant sur les asiatiques car "déjà assez représentés, faut pas déconner" j'ai pu lire sur un article...). Le monde part en couille, en voici une preuve.Yasuke était un homme ayant réellement existé au Japon, un africain qui aura servi comme vassal d'Oda Nobunaga pendant un temps. On ne connait que très peu d’informations à son sujet et c’est normal car Yasuke n’a jamais été une grande figure de l’histoire du Japon mais le fait qu’il était un étranger était suffisamment notable pour l’époque pour être retranscrit.La série « Assassin’s Creed » est réputée pour être une série basée sur l’histoire réelle de notre monde, mais les jeux ne se reposent pas exclusivement sur des faits réels. Il y a beaucoup de parti-pris dans les représentations des personnes historiques et même des éléments originaux comme des technologies extraterrestres. Rien que la présence des personnages originaux montrent que ça reste une fiction et non un ""jeu-documentaire"" comme certains s'imaginent. Et ce qui est bien dans la fiction, c’est que quand on est en charge de la créativité du média, c’est qu’on est libre de raconter ce que l’on veut, même si c'est de la merde. Beaucoup de fictions utilisent Yasuke et s'inspirent de lui dans leur media, coté jeux vidéo on peut voir Yasuke dans les jeux de Koei Tecmo. Netflix a même réalisé un anime sur lui, où il est aussi représenté comme un guerrier.Le problème en réalité n’est pas le personnage de Yasuke et comment il est représenté ici dans Assassin’s Creed Shadows.Ubisoft s’est-il senti obligé de prendre Yasuke plutôt qu'un autre pour des questions d’inclusivité ? Et est-ce que des entreprises activistes comme Sweet Baby ont forcé Ubisoft à prendre ce genre de décision ? Elle est là la véritable interrogation. Depuis plusieurs années on voit au sein des équipes créatives que ce soit dans les films, séries et maintenant jeux vidéo l’ingérence d’entreprises conseillères forçant à changer des idées, des personnages, des histoires, afin de convenir soit « au plus grand nombre » soit à des minorités. Je suis le premier à défendre la diversité, mais on ne combat par les inégalités par la force. Sinon c'est la mort de la créativité.Je pense que le 2e point est discutable, tant certains ont vraiment accepté ces offres et que le réel problème c'est plutôt le pouvoir d'achat, même si c'est stupide (parce que ça devrait être avec le jeu de base) de voir en bonus une quête annexe comme supplément de précommande ou si on paie le tiers incluant le DLC qui vaut 40€ de plus (et encore une fois je sais, Ubisoft n'est pas le premier à faire ce genre de chose, mais voir ça cela commence à me les briser depuis 2 générations là).Depuis le premier Assassin’s Creed sur Xbox 360 (que je n’ai pas terminé et c’est mon seul opus possédé), Shadows est celui qui m’intéresse le plus pour son setting au Japon feodal et j’ai hâte de voir du gameplay tout particulièrement Naoe, mais ces 3 problèmes font que je ne jouerais certainement pas à ce jeu tout comme je ne jouerais pas à Star Wars Outlaw qui m’intéressait beaucoup lui aussi (vraiment le fait que ces jeux ne sont pas complet en physique, c’est carton rouge).On devrait plutôt reprocher Ubisoft de trop pomper sur d’autres médias quitte à ce que le « a Ubisoft Original » n’est qu’une étiquette sans valeur, en tout cas ne tombez pas dans le piège du drama sur Yasuke qui se limite à « est-ce que vous êtes wokiste ou raciste ?!?! », le véritable questionnement doit porter sur l’indépendance de créativité d’Ubisoft et de savoir si le choix d’utiliser la figure de Yasuke est réellement intentionnelle en interne ou si elle est motivée par des besoins politiques influencé par des cabinets comme Sweet Baby. Qu’importe le succès ou le flop de ce nouvel Assassin’s Creed, la question qui moi est cruciale c’est de savoir si demain moi je peux être un scénariste sans avoir un flingue dictant ce que je dois faire derrière mon dos.