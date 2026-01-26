Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy VII Rebirth
[Switch 2] FFVIIR : Malgré son format Game-Key Card, des ruptures!


Il y a seulement trois jours, Final Fantasy VII Remake Intergrade est sorti officiellement sur Switch 2. Pour les fans de Nintendo, c'est un événement marquant, car la série principale Final Fantasy était absente des consoles Nintendo depuis un certain temps. La Switch nous a enfin offert plusieurs opus classiques grâce à des portages, mais FFVIIRI semble marquer une nouvelle étape dans l'avenir de la série principale Final Fantasy, où Square Enix prend de nouveau en compte les fans de Nintendo pour concevoir ses prochains titres.

Bien sûr, cet avenir dépendra en partie de l'engouement des fans de Nintendo pour des jeux comme Final Fantasy VII Remake Intergrade, et heureusement, les premiers résultats sont extrêmement positifs. Côté physique, trouver un exemplaire de FFVIIRI sur Switch 2 est actuellement assez difficile, le jeu étant en rupture de stock en ligne chez GameStop, Target et Best Buy. Par ailleurs, FFVIIRI est numéro 1 sur Amazon, ce qui témoigne de sa grande popularité. (Et tout cela alors que la version physique est distribuée via une carte clé de jeu !)

Côté numérique, l’accueil a également été fantastique. Il y a quelques heures à peine, nous constations que FFVIIRI était numéro 1 sur l’eShop de la Switch 2 aux États-Unis, ce qui représente sans doute le meilleur démarrage possible pour ce titre. Bien sûr, la question est maintenant de savoir combien de semaines le jeu pourra conserver cette première place. Le fait que FFVIIRI ait détrôné Animal Crossing: New Horizons Switch 2 Edition et son pack d’extension avec une telle facilité est de bon augure pour un beau règne en tête des ventes !

Source : https://gonintendo.com/contents/56998-final-fantasy-vii-remake-intergrade-on-switch-2-is-sold-out-at-multiple-retailers/
    posted the 01/26/2026 at 05:03 AM by link49
    comments (25)
    linkart posted the 01/26/2026 at 05:59 AM
    C'est le seul jeu pour lequel le format est un peu justifié. Ils auraient pu optimiser la taille mais bon, disons qu'au moins il dépasse largement la capacité des cartouches donc... Pour le coup ça ne m'étonne pas !
    cyr posted the 01/26/2026 at 06:06 AM
    Tiens je croyais que tous ke monde détester les gkc. Ou alors certains , une petite minorité veulent faire passer leur envie par rapport a la majorité ?

    Il est premier sur l'eshop fr. Dommage qu'il y ai pas de chiffre .
    Mais perso je l'ai pas pris.
    ouroboros4 posted the 01/26/2026 at 06:19 AM
    cyr oui la majorité détestent les GKC c'est un secret pour personne.
    Peut être qu'une minorité veut faire croire le contraire
    olex posted the 01/26/2026 at 06:23 AM
    Ou juste parce qu'il y a pas beaucoup d'exemplaires à travers le monde ? Puis j'imagine que comme pour 2077, la curiosité du portage attire.
    chreasy97 posted the 01/26/2026 at 06:27 AM
    Tout le monde sait que le jeu n'aurait pas tenu en entier sur la cartouche, c'est la seule raison.

    il y aura des exceptions sur le format GKC, mais tous les jeux ne se vendront pas sur ce format...
    link49 posted the 01/26/2026 at 06:31 AM
    cyr je pense que ce format ne plaît pas à une minorité. Si tu as que la Switch 2 et que tu veux le jeu, tu le prends. Tu as la garantie de pouvoir le revendre après si ça ne te plaît pas.
    ghouledheleter posted the 01/26/2026 at 06:31 AM
    ouroboros4 non mais arrete ton delire. Le grand publique qui represente la majorité des joueurs en a rien a faire de ton delire de gkc.
    "Sur tous les support faut telecharger soit le jeu, soit une mise a jour de je ne sais combien de giga" : voila ce que j'ai entendu de la part d'une mere de famille a micromania l'autre jour quand la vendeuse lui a dit qu'il fallai telecharger des données.

    chreasy97 mon cul oue. Va interoger des gens qui l'achète en magasin et tu verra leurs reponses. C'est dans votre tete ici le delire des gkc.

    Ca en devient tellement maladif qu'il faudrai comment a aller consulter
    derno posted the 01/26/2026 at 06:35 AM
    Bon, je suis visiblement je suis un dinosaure qui refuse et refusera toujours de vivre avec son temps....au moins ça veut dire qu'il y a du volume le jour où je le toucherais à vil prix dans un destockage ou sur vinted le bon coin car si je me refuse de donner mes sous à un éditeur je ne m'interdit pas d'y jouer....en temps qu'acheteur day one à plein tarif ça me fait presque bizarre de passer de l'autre coté de la barrière, d'habitude c'est moi qui revendais les jeux qui ne m'accrochais pas.
    ouroboros4 posted the 01/26/2026 at 06:35 AM
    ghouledheleter la maman de Micromania en voilà une source
    Va jouer plus loin avec ta vulgarité tu veux bien.
    ghouledheleter posted the 01/26/2026 at 06:40 AM
    ouroboros4 cest une meilleur que toi deja ca c'est clair.
    Les gens en ont rien a foutre de ton delire en fait , a par ta bande de guignolo ici.

    Du coup tu fait comment? Tu n'achète aucun jeu? Je dit bien "aucun"
    ghouledheleter posted the 01/26/2026 at 06:47 AM
    ouroboros4 de toute facon toi tu es un putain d'hypocrite.
    Si vraiment tu etait droit dans tes bottes, tu deconnecterais ta console d'internet pour jouer au jeu tel qu'il est sur le cd sans mise a jour ni relecharger aucunes autres données.
    ouroboros4 posted the 01/26/2026 at 06:51 AM
    ghouledheleter en plus tu ne sais visiblement pas parler français correctement.
    Surtout quand on regarde ton profil ça enchaîne les ban pour insultes.
    Bref encore un beau spécimen de Gamekyo.
    kidicarus posted the 01/26/2026 at 06:58 AM
    Attention, depuis l'ère déma, SquareEnix fait de petit distribution physique pour forcer le déma qui est plis rentable pour eux.
    ghouledheleter posted the 01/26/2026 at 07:00 AM
    ouroboros4 en meme temps c'est dur de garder sont calme devant des abrutis comme toi.
    ouroboros4 posted the 01/26/2026 at 07:02 AM
    ghouledheleter pas forcément. Regarde je suis calme avec les spécimens comme toi
    angelsduck posted the 01/26/2026 at 07:07 AM
    cyr cyr Comme d'habitude c'est juste que la minorité qui gronde fait bien plus de bruit que la majorité, donc donne l'impression d'etre un courant de pensé bien plus important (et aussi que beaucoup ne savent pas prendre un peu de recule pour voir les véritables faits et confonde confirmation par cercle de proximité et la vérité.) . Mais dans les faits beaucoup n'en n'ont rien à faire et pire beaucoup ne font même pas la différence.

    Encore aujourd'hui en boutique j'ai beaucoup de clients parents qui quand ils veulent me revendre un Switch avec des jeux ne savent pas faire la différence entre un jeu sur cartouche et un avec un code d'installation. Alors un GKC je ne t'en parle pas ^^
    hypermario posted the 01/26/2026 at 07:20 AM
    Perso il aurait ete en Full Cartouche je l'aurai pris.
    Là, je vais attendre que le marché de l'occasion m'en propose un...
    cyr posted the 01/26/2026 at 07:21 AM
    angelsduck on verra bien avec poketopia, lui sera sur gkc. (Une première pour un jeux distribués par nintendo)
    Et sans doute que le prochain pokemon canonique sera sur gkc aussi....
    On réalise pas le coup financiers d'utiliser la carte 64 go aujourd'hui....

    Soit tu vends ton jeux plus chère, mais forcément tu risque d'en vendre moins, soit tu utilise les gkc. Au risque d'en vendre moins.

    Mais la question est:

    C'est le portefeuille qui a le dernier mot ou une envie?

    Bon après moi perso je suis full demat donc.
    nyseko posted the 01/26/2026 at 07:25 AM
    Le débat restera toujours le même, les hyperjoueurs collectionneurs veulent le jeu sur cartouche, les hyperjoueurs préfèrent le jeu sur cartouche ou complètement dématérialisé, le grand publique s'en moque tant le jeu est jouable et à un prix compétitif.

    Et le grand publique à terme, c'est 90% des consommateurs de jeux vidéo.
    link49 posted the 01/26/2026 at 07:27 AM
    linkart pas faux. Le poids du jeu n'aide clairement pas.
    hypermario posted the 01/26/2026 at 08:07 AM
    Mais il faut avouer que Nintendo a trouvé un bon compromis avec cette GKC, c'est une solution bien plus respectueuse du joueur que le l'unique choix du code in box, ou du shop.
    Il faut savoir vivre avec les crises, et on est en plein dedans (celle des composant electroniques).
    Nintendo avait sut en tiré parti lors de la crise du covid, Ils ont ici une bonne alternative pour passer cette crise là.
    e3ologue posted the 01/26/2026 at 08:32 AM
    linkart après on aurait pu chipoter sur le fait qu'ils auraient pu mettre 64go dans une cartouche et les 25 restants en téléchargement.
    akinen posted the 01/26/2026 at 09:02 AM
    Perso jm’en fiche. Les jeux sont des projets de grandes ampleurs comme les films et serie. Je les considère comme des oeuvres et je paye pour avoir le droit d’y jouer point final. Ce que je revends c’est le le support qui contient le travail d’une équipe.

    C’est fou de pas voir le parallèle avec le cinéma, la VOD, la musique, les vidéos youtube et tout ce qui est « impalpable » et dématérialiséé.

    C’est vraiment un media immature
    nicolasgourry posted the 01/26/2026 at 09:17 AM
    akinen et l'ironie c'est que le format GKC c'est de rendre "palpable" l'impalpable en ayant la possibilité de revendre du "démat".
    choroq posted the 01/26/2026 at 09:22 AM
    Avant je revendais mes jeux, pour en acheter des nouveaux, car j'étais pas riche, maintenant, je me demande comment font les jeunes, qui ne peuvent pas revendre le jeu ?
