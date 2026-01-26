Il y a seulement trois jours, Final Fantasy VII Remake Intergrade est sorti officiellement sur Switch 2. Pour les fans de Nintendo, c'est un événement marquant, car la série principale Final Fantasy était absente des consoles Nintendo depuis un certain temps. La Switch nous a enfin offert plusieurs opus classiques grâce à des portages, mais FFVIIRI semble marquer une nouvelle étape dans l'avenir de la série principale Final Fantasy, où Square Enix prend de nouveau en compte les fans de Nintendo pour concevoir ses prochains titres.
Bien sûr, cet avenir dépendra en partie de l'engouement des fans de Nintendo pour des jeux comme Final Fantasy VII Remake Intergrade, et heureusement, les premiers résultats sont extrêmement positifs. Côté physique, trouver un exemplaire de FFVIIRI sur Switch 2 est actuellement assez difficile, le jeu étant en rupture de stock en ligne chez GameStop, Target et Best Buy. Par ailleurs, FFVIIRI est numéro 1 sur Amazon, ce qui témoigne de sa grande popularité. (Et tout cela alors que la version physique est distribuée via une carte clé de jeu !)
Côté numérique, l’accueil a également été fantastique. Il y a quelques heures à peine, nous constations que FFVIIRI était numéro 1 sur l’eShop de la Switch 2 aux États-Unis, ce qui représente sans doute le meilleur démarrage possible pour ce titre. Bien sûr, la question est maintenant de savoir combien de semaines le jeu pourra conserver cette première place. Le fait que FFVIIRI ait détrôné Animal Crossing: New Horizons Switch 2 Edition et son pack d’extension avec une telle facilité est de bon augure pour un beau règne en tête des ventes !
Source : https://gonintendo.com/contents/56998-final-fantasy-vii-remake-intergrade-on-switch-2-is-sold-out-at-multiple-retailers/
posted the 01/26/2026 at 05:03 AM by link49
Il est premier sur l'eshop fr. Dommage qu'il y ai pas de chiffre .
Mais perso je l'ai pas pris.
Peut être qu'une minorité veut faire croire le contraire
il y aura des exceptions sur le format GKC, mais tous les jeux ne se vendront pas sur ce format...
"Sur tous les support faut telecharger soit le jeu, soit une mise a jour de je ne sais combien de giga" : voila ce que j'ai entendu de la part d'une mere de famille a micromania l'autre jour quand la vendeuse lui a dit qu'il fallai telecharger des données.
chreasy97 mon cul oue. Va interoger des gens qui l'achète en magasin et tu verra leurs reponses. C'est dans votre tete ici le delire des gkc.
Ca en devient tellement maladif qu'il faudrai comment a aller consulter
Va jouer plus loin avec ta vulgarité tu veux bien.
Les gens en ont rien a foutre de ton delire en fait , a par ta bande de guignolo ici.
Du coup tu fait comment? Tu n'achète aucun jeu? Je dit bien "aucun"
Si vraiment tu etait droit dans tes bottes, tu deconnecterais ta console d'internet pour jouer au jeu tel qu'il est sur le cd sans mise a jour ni relecharger aucunes autres données.
Surtout quand on regarde ton profil ça enchaîne les ban pour insultes.
Bref encore un beau spécimen de Gamekyo.
Encore aujourd'hui en boutique j'ai beaucoup de clients parents qui quand ils veulent me revendre un Switch avec des jeux ne savent pas faire la différence entre un jeu sur cartouche et un avec un code d'installation. Alors un GKC je ne t'en parle pas ^^
Là, je vais attendre que le marché de l'occasion m'en propose un...
Et sans doute que le prochain pokemon canonique sera sur gkc aussi....
On réalise pas le coup financiers d'utiliser la carte 64 go aujourd'hui....
Soit tu vends ton jeux plus chère, mais forcément tu risque d'en vendre moins, soit tu utilise les gkc. Au risque d'en vendre moins.
Mais la question est:
C'est le portefeuille qui a le dernier mot ou une envie?
Bon après moi perso je suis full demat donc.
Et le grand publique à terme, c'est 90% des consommateurs de jeux vidéo.
Il faut savoir vivre avec les crises, et on est en plein dedans (celle des composant electroniques).
Nintendo avait sut en tiré parti lors de la crise du covid, Ils ont ici une bonne alternative pour passer cette crise là.
C’est fou de pas voir le parallèle avec le cinéma, la VOD, la musique, les vidéos youtube et tout ce qui est « impalpable » et dématérialiséé.
C’est vraiment un media immature