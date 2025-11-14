Dans l'aperçu de Nintendolife, Alex vante les nouveaux pouvoirs psychiques et les environnements magnifiques du jeu, même si l'un des nouveaux soldats galactiques lui a particulièrement tapé sur les nerfs. Voici un extrait de l'avant-première complète : L'un des aspects les plus importants de la série Prime (et de la série Metroid en général) est ce sentiment d'isolement, de solitude, et l'impression d'être forcé de lutter contre un environnement hostile. Cette idée est complètement anéantie dès qu'un personnage bavard incessant fait son apparition, et ce serait vraiment dommage que ce soit le cas tout au long du jeu.
D'autres médias ont également eu l'occasion de tester une partie du jeu, et nous avons compilé les avis suivants pour vous présenter leurs impressions. Commençons par Eurogamer, dont l'aperçu reflétait bon nombre de nos inquiétudes : le jeu est magnifique et se joue à merveille, mais bon sang, ce soldat est insupportable ! J'ai apprécié les énigmes, les phases de tir, et j'ai été particulièrement séduit par les options de contrôle et le style visuel du jeu. Cependant, une grande appréhension quant à l'atmosphère habituellement si particulière de Metroid plane désormais sur mon enthousiasme, comme une inscription gravée sur un morceau de pierre.
Le constat était similaire dans l'aperçu d'IGN, où les environnements somptueux et les énigmes classiques étaient éclipsés par un compagnon bavard : L'exploration et les combats typiques de Metroid Prime, un scénario intrigant, une direction artistique magnifique et d'excellentes performances techniques sur Switch 2 s'unissent pour créer une aventure qui ne redéfinira probablement pas Metroid de manière significative – ni ne sera à la hauteur des attentes démesurées suscitées par près d'une décennie d'attente – mais qui pourrait constituer un excellent retour pour une sous-série qui n'a pas connu d'épisode principal depuis 18 ans, à condition que les compagnons agaçants ne viennent pas constamment entraver Samus.
Les inquiétudes de VGC concernant ces aspects étaient encore plus profondes, l'aperçu du site avertissant prudemment que la section d'ouverture « ne ressemblait pas du tout à Metroid » : Metroid Prime 4 semble vouloir être un jeu d'action à la première personne bien moins intéressant et plus daté, dépourvu de l'atmosphère caractéristique de la série.
Tout n'est pas si sombre, loin de là. GameSpot n'a pas trouvé Myles MacKenzie aussi agaçant que d'autres médias, allant même jusqu'à le qualifier d'« attachant », et a plutôt concentré son aperçu sur les nouveaux pouvoirs psychiques de Samus : Nintendo et Retro Studios semblent avoir compris l'essence même de ce qui fait un jeu Metroid Prime : une exploration satisfaisante, des combats et des énigmes captivants, et de nouvelles capacités significatives qui transforment notre vision du monde.
GamesRadar+ partage cet avis, écrivant que les compagnons et les capacités de Samus pourraient réserver une belle surprise à long terme : La démo de Metroid Prime 4: Beyond à laquelle j'ai joué suggère donc une direction inattendue pour la série Metroid Prime – peut-être plus de fantaisie que d'isolement. C'est très différent de ce à quoi je m'attendais. Mais vu la vie exigeante de Samus, je suis contente qu'elle puisse profiter de ces moments de légèreté.
En conclusion, l'aperçu de Polygon reste optimiste, soulignant que, malgré les nouveautés, le jeu conserve l'essence même de Metroid :Metroid Prime 4 n'est pas une simple redite des premiers opus de Retro. Il propose une approche différente, parfois plus légère, parfois plus sombre. Mais Metroid Prime 4 reprend les éléments qui ont fait le succès de la série.
Plus que 15 jours environ à patienter.
Mais globalement, positivement surpris par cette présentation. ça me redonne un peu l'envie de le faire (meme s'il est préco et que je le ferai tot ou tard, aillant fait les 3 premiers à leur sortie).
Déjà l'ajout de PNJ, qui sont doublés, ça peut ajouter de la diversité dans les situations, de la coop, des choix qui ont de l'influence sur l'aventure? (ça metonnerait mais bon), et mine de rien développer de façon un peu moins austère le lore et le scénario du jeu. Curieux de voir pk tous ces gens sont sur cette planete et souhaite la quitter bon ca l'air encore tres classique en terme de lore et de scenario mais bon...
A voir par contre les qualité d'écriture, et oui j'ai été surpris par aussi par le rendu des visages étonnamment assez réussi pour un jeu 'Nintendo' et Switch 1
mais contre s'ils sont relous, ridicules, idiots ou pretexte a des missions de sauvetages de merde qui n'ont ni queue ni tete...
masharu ohhh oui je l'avais oublié lui pour tout t'avouer, ça a reveiller certaines zones de ma mémoire qui auraient préféré dormir a tout jamais haha
Jpense que la voir en zero suit serait laaaargement suffisant
Le 4 c'est dans la continuité du 3.
Le premier et le 2, on etais jeter dans une planète hostile...
Un petit peu d'histoire ne fais pas de mal.....
Il parle autant que ça ce pnj?
Sachant qu'on ne voit pas Samus en Zero Suit dans Metroid Dread aka le dernier nouveau jeu en date (hormis un artwork pour le 100%), voilà quoi...
Ca aurait été vraiment dommage de pas les mettre, pourtant ils sont tres secondaires à l'experience globale, on discute 3% de notre temps de jeu
Non mais sérieux ça n'a juste rien à foutre dans un jeu comme Metroid ou l'exploration est clé. C'est juste horrible on dirait du Atreus 2.0 et j'avais déjà DÉTESTÉ ça dans Ragnarok.
Si c'est pas possible de désactiver les commentaires ingame des pnj ça sera un gros NON pour moi faut pas déconner.