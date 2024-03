Le site, intitulé "Product Inclusion Action : Help Customers Feel Seen" comprend une liste de points à prendre en compte par les développeurs lorsqu'ils travaillent sur leur jeu."Renforcez-vous les stéréotypes négatifs liés au genre ?- Introduisez-vous inutilement des barrières de genre dans votre code ou votre conception ?- Créez-vous des personnages féminins jouables dont les compétences et les capacités sont égales à celles de leurs homologues masculins ? Vos personnages féminins sont-ils équipés de vêtements et d'armures adaptés à leurs tâches ? Ont-elles des proportions corporelles exagérées ?- Lorsque l'histoire le permet, montrez-vous des personnages masculins qui affichent une gamme complète d'émotions, y compris la joie, la tristesse et la vulnérabilité ?Récemment, les développeurs de jeux occidentaux ont mis un point d'honneur à se mobiliser contre l' "objectification" dans les jeux en citant des normes de beauté irréalistes établies par des personnages fictifs. Plus récemment, Stellar Blade a fait l'objet de telles critiques, bien que l'héroïne du jeu soit basée sur un modèle réel.